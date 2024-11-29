Казино или электронный магазин? Temu намеренно создает опасную среду, вызывающую привыкание

Лотерея — это, по сути, сама покупка, поскольку товары часто бывают низкого качества. Но они настолько дешевы, что для многих покупателей это стоит того, и они даже не беспокоятся о возврате товара, если он бракованный, и покупают снова.



Однако подростки или пожилые люди могут стать легкой мишенью для мошенников.





«В целом уязвимость потребителей перед недобросовестной коммерческой практикой включает в себя умственную или физическую слабость, возраст или доверчивость», — утверждает Петра Милкова, пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли.



Таким образом, истории распространяются в интернете под заголовками: «Наш дедушка пристрастился к Temu, за шесть недель он потратил 70 000 крон».



В октябре Европейская комиссия начала разбирательство в отношении Temu, онлайн-площадки с предложениями от тысяч интернет-магазинов.





«Расследование Комиссии будет также сосредоточено на рисках, связанных с вызывающим привыкание дизайном сервиса, включая игровые схемы вознаграждения. Она изучит системы, которые Temu использует для снижения рисков, возникающих в результате такого привыкания, что может иметь негативные последствия для физического и психического состояния человека», — говорится в сообщении Комиссии.



Продуманная стратегия

По мнению экспертов, подход компании к продвижению своей продукции имеет четкий замысел.





«Temu вызывает такую же зависимость, как сахар. Опыт и низкие цены дают потребителям дофаминовый заряд и заставляют их возвращаться за добавкой. Хаотичный интерфейс сайта создает у покупателей иллюзию, что шансы урвать что-то увеличиваются, если действовать быстро», — сказал BBC аналитик розничной торговли Нил Сондерс.



С ним согласен профессор поведенческих зависимостей Марк Гриффитс.





«Они очень удачно совместили шопинг и геймификацию. Чтобы получить вознаграждение, нужно просмотреть товары. При этом используется аспект воспринимаемой срочности с помощью обратного отсчета времени, чтобы убедить покупателей в том, что предложения заканчиваются», — отметил Гриффитс.



Он сравнил это со стратегией, лежащей в основе игровых автоматов, где звуки, связанные с нажатием кнопок, повышают уровень азарта.



Геймификация в целом — это процесс, который заставляет неигровые действия выглядеть как игры. Ее использование в электронной коммерции становится все более распространенным. Многие культовые бренды также пытаются использовать этот феномен. Однако лишь немногие из них концентрируют все аспекты так ярко, как Temu.





«Эта компания инвестирует около 38 миллиардов крон в исследования и разработки. Сюда входят научные работы в области нейромаркетинга и поведенческой экономики — изучение того, как устроены люди, — говорит эксперт по маркетингу Роберт Ле Венер.— Нейромаркетинг использует тот факт, что люди стремятся к мгновенному возбуждению и удовлетворению, чтобы впрыснуть в их организм нейротрансмиттер дофамин. В идеале это должно быть дешево или бесплатно. Этим пользуется и порноиндустрия».



Люди ищут острых ощущений

Короче говоря, китайская торговая платформа создана для того, чтобы побуждать покупателей к бешеным покупкам.



«Люди чувствуют удовлетворение, потому что думают, что благодаря своим навыкам они сумели получить скидку», — отмечает Ле Венер. Между тем игры часто настроены на заранее определенный результат.



«По опыту потребителей, они попадали в ситуации, когда, например, время скидки истекало, а после перезагрузки цена не менялась. Мы считаем это обманчивой практикой», — сказал Ян Ветишка, директор Ассоциации электронной торговли.



На вопрос, делает ли компания Temu что-нибудь для защиты детей, например, от небезопасного поведения, в компании ответили:





«Платформа не предназначена для использования несовершеннолетними. Правила и условия Temu прямо запрещают это. Мы также предлагаем онлайн форму отчетности, которая позволяет родителям запросить постоянное удаление аккаунтов, созданных их несовершеннолетними детьми».



По словам компании, интерактивные элементы призваны улучшить впечатления от покупок и позволить покупателям разблокировать дополнительные скидки.





«Многие пользователи оценили эти преимущества, оставив положительные отзывы», — добавил представитель платформы.



Однако очевидно, что Комиссия захочет, чтобы Temu разработала меры по предотвращению возможной зависимости и обмана потребителей в будущем. В противном случае Temu грозят миллиардные штрафы.

Комиссия также будет расследовать случаи продажи незаконных и неподходящих товаров, поддельных скидок и отзывов или давления на покупателей с целью заставить их принять решение о покупке с помощью ложной информации.





«Единственное возможное регулирование — это решение на уровне Европейского союза. На самом деле большинство стран-членов не имеют ни финансовых, ни кадровых возможностей для того, чтобы расследовать события в этой области и определять, какое поведение компаний является вредным, а какое полезным для их общества», — добавил Ле Венер.