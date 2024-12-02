Чехи охотно делают покупки перед Рождеством, продажи торговых сетей растут
23 декабря 2024
21:00
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Продавцы радостно потирают руки перед Рождеством. В этом году у людей прибавилось денег, и они перестали бояться их тратить. Поэтому доходы розничных продавцов продуктов питания и потребительских товаров выше, чем в прошлом году. Хотя официальные данные будут опубликованы статистиками только после Нового года, сети уже сообщают о росте выручки по сравнению с прошлым годом. В прошлом году ритейлеры заработали примерно на десятую часть больше, чем в 2022-м.
«По сравнению с прошлым годом продажи в ноябре немного выросли», — сказала пресс-секретарь Tesco Ива Павлускова. Результаты за декабрь еще не опубликованы.
В магазинах Penny Market также зафиксирован рост продаж по сравнению с 2023 годом. Поведение покупателей уже изменилось. «Мы наблюдаем, что многие стали покупать больше товаров заранее», — сказала представитель СМИ Мартина Дворжакова.
По словам пресс-секретаря Ренаты Майерль, продажи в Kaufland находятся на одном уровне с аналогичным периодом прошлого года.
Интернет-покупки также идут полным ходом. Пресс-секретарь Alza.cz Элишка Чержовска сообщила, что люди намерены потратить на рождественские подарки в среднем более 10 000
крон, что больше, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял от 5 000 до 10 000
крон.
В магазинах Penny Market также зафиксирован рост продаж по сравнению с 2023 годом. Поведение покупателей уже изменилось. «Мы наблюдаем, что многие стали покупать больше товаров заранее», — сказала представитель СМИ Мартина Дворжакова.
По словам пресс-секретаря Ренаты Майерль, продажи в Kaufland находятся на одном уровне с аналогичным периодом прошлого года.
Интернет-покупки также идут полным ходом. Пресс-секретарь Alza.cz Элишка Чержовска сообщила, что люди намерены потратить на рождественские подарки в среднем более 10 000
крон, что больше, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял от 5 000 до 10 000
крон.
Согласно официальной статистике, в октябре розничные продажи выросли на 5,5
% в годовом исчислении. Аналитики отмечают, что главным фактором является низкая инфляция, а значит, и рост заработной платы, который наконец-то снова опережает темпы инфляции, и люди могут покупать больше на свои доходы в реальном выражении.
«Это связано с улучшением экономического положения домохозяйств, что подтверждается информацией о росте реальной заработной платы на 4,6% в третьем квартале», — сказал Доминик Кохут из консалтинговой компании PwC. Семьи обычно совершают гораздо более крупные покупки перед Рождеством, чем в остальное время года.
«Продажи большинства товаров, традиционно ассоциирующихся с Рождеством, растут на десятки процентов. Чем ближе к Рождеству, тем больше покупатели покупают. Мы ожидаем более значительного роста в предпраздничный период, который связан с покупками традиционных рождественских угощений», — сказала представитель Lidl Элишка Фрошова Стехликова.
Ритейлеры ожидают, что больше всего покупок будет совершено перед последними выходными днями адвента. «А затем непосредственно перед кануном Рождества», — отметил Йиржи Маречек, представитель магазинов Albert.
Lidl зафиксировал наибольший интерес к куриным отбивным, винным колбаскам и рыбе. «Помимо продуктов питания, люди покупают, например, деревянные игрушки», — отметила Стехликова.
По словам Павлусковой, помимо продуктов питания, люди также покупают в Tesco игрушки, особенно строительные наборы Lego. Что касается продуктов питания, то, несмотря на значительное повышение цен, люди приобретают основные продукты, такие как масло, молоко, яйца и мясо.
Наибольшим спросом в Kaufland пользуются традиционные ингредиенты для выпечки рождественского печенья и пирогов, карп или ингредиенты для картофельного салата.
«И, конечно, напитки, безалкогольные или алкогольные, а также на фрукты, овощи и мясные продукты», — сказала пресс-секретарь.
Покупатели также закупают бытовые электроприборы, товары для дома, рождественские украшения, оберточную бумагу и свечи.
В Alza самыми популярными подарками является электроника: телефоны, ноутбуки, очки виртуальной реальности и игровые приставки. В качестве способа доставки покупатели чаще всего выбирают самообслуживание через Alzabox.
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