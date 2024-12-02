Чехи охотно делают покупки перед Рождеством, продажи торговых сетей растут

«По сравнению с прошлым годом продажи в ноябре немного выросли», — сказала пресс-секретарь Tesco Ива Павлускова. Результаты за декабрь еще не опубликованы.



В магазинах Penny Market также зафиксирован рост продаж по сравнению с 2023 годом. Поведение покупателей уже изменилось. «Мы наблюдаем, что многие стали покупать больше товаров заранее», — сказала представитель СМИ Мартина Дворжакова.



По словам пресс-секретаря Ренаты Майерль, продажи в Kaufland находятся на одном уровне с аналогичным периодом прошлого года.



Интернет-покупки также идут полным ходом. Пресс-секретарь Alza.cz Элишка Чержовска сообщила, что люди намерены потратить на рождественские подарки в среднем более 10 000

крон, что больше, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял от 5 000 до 10 000

крон.





Согласно официальной статистике, в октябре розничные продажи выросли на 5,5

% в годовом исчислении. Аналитики отмечают, что главным фактором является низкая инфляция, а значит, и рост заработной платы, который наконец-то снова опережает темпы инфляции, и люди могут покупать больше на свои доходы в реальном выражении.



«Это связано с улучшением экономического положения домохозяйств, что подтверждается информацией о росте реальной заработной платы на 4,6% в третьем квартале», — сказал Доминик Кохут из консалтинговой компании PwC. Семьи обычно совершают гораздо более крупные покупки перед Рождеством, чем в остальное время года.



«Продажи большинства товаров, традиционно ассоциирующихся с Рождеством, растут на десятки процентов. Чем ближе к Рождеству, тем больше покупатели покупают. Мы ожидаем более значительного роста в предпраздничный период, который связан с покупками традиционных рождественских угощений», — сказала представитель Lidl Элишка Фрошова Стехликова.



Ритейлеры ожидают, что больше всего покупок будет совершено перед последними выходными днями адвента. «А затем непосредственно перед кануном Рождества», — отметил Йиржи Маречек, представитель магазинов Albert.



Lidl зафиксировал наибольший интерес к куриным отбивным, винным колбаскам и рыбе. «Помимо продуктов питания, люди покупают, например, деревянные игрушки», — отметила Стехликова.



По словам Павлусковой, помимо продуктов питания, люди также покупают в Tesco игрушки, особенно строительные наборы Lego. Что касается продуктов питания, то, несмотря на значительное повышение цен, люди приобретают основные продукты, такие как масло, молоко, яйца и мясо.



Наибольшим спросом в Kaufland пользуются традиционные ингредиенты для выпечки рождественского печенья и пирогов, карп или ингредиенты для картофельного салата.



«И, конечно, напитки, безалкогольные или алкогольные, а также на фрукты, овощи и мясные продукты», — сказала пресс-секретарь.



Покупатели также закупают бытовые электроприборы, товары для дома, рождественские украшения, оберточную бумагу и свечи.



В Alza самыми популярными подарками является электроника: телефоны, ноутбуки, очки виртуальной реальности и игровые приставки. В качестве способа доставки покупатели чаще всего выбирают самообслуживание через Alzabox.