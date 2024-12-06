Неподходящий подарок на Рождество: как действовать при возврате и на что обратить внимание

Самая распространенная проблема с покупками в интернете перед Рождеством? В Ассоциацию защиты прав потребителей часто обращаются покупатели, которые заказали товар, но не получили его вовремя. Только с опозданием они узнали от продавца, что его уже нет в наличии или что его не доставят вовремя.



Именно так обстояло дело с Анной, заявительницей, которая пожелала остаться анонимной. «Она заказала мебель онлайн, оплатила, а затем получила электронное письмо от продавца, в котором говорилось, что товара больше нет на складе. Продавец подтвердил, что вернет деньги. Но даже примерно через две недели сумма не вернулась на ее счет», — рассказала Беатрикс Буковинска, эксперт-юрисконсульт Ассоциации защиты прав потребителей.



По ее словам, люди часто платят за подарки, купленные онлайн, сразу. Однако в хаотичное время перед Рождеством консультант рекомендует заказывать товары наложенным платежом. Торговцы и логистические центры перегружены.



Что делать, если описанная ситуация возникла при оплате картой? «Самый простой совет — позвонить в свой банк и попросить вернуть деньги. Банк должен вернуть вам деньги, отправленные за недоставленный товар», — посоветовала Буковинская. Как заявляет Air Bank, например, для обработки запроса необходима платежная информация, а также дата или срок, к которому товар должен был быть доставлен, первоначальный заказ или подробное описание товара и, возможно, связь с продавцом.



Как обменять неподходящий подарок



Не тот размер одежды, не та электроника, практичные подарки, которые не вызвали фурора. На Рождество и в конце года многие чехи стремятся вернуть неподходящие подарки. «Клиент имеет право отказаться от договора без объяснения причин в течение 14 календарных дней после получения товара», — напомнила Буковинска.



Потребитель должен четко уведомить торговца об отказе от договора. В идеале в письменной форме с подтверждением отправки или, если у продавца есть онлайн-форма, заполнив ее онлайн на сайте интернет-магазина. Товар должен быть отправлен обратно в течение четырнадцати дней, не обязательно в оригинальной упаковке. Любые транспортные расходы оплачивает потребитель. «Это может показаться спорным, но в некоторых случаях выгодно покупать подарки всего за несколько дней до Рождества», — отметила Буковинска.



Однако, добавила она, некоторые интернет-продавцы гарантируют возможность возврата товара в течение 30 дней и более. Но где-то вместо денег получают ваучер на повторную покупку той же стоимости.



Такой вариант предлагает, например, интернет-магазин Alza. «Нашим клиентам не нужно слишком беспокоиться об этом. Если удастся сделать кому-то неподходящий подарок, товар можно легко обменять на ваучер до 31 января 2025 года, с помощью которого можно купить что-нибудь еще на Alza.cz. Данное предложение распространяется на товары, отмеченные услугой „Обмен неуместных подарков“. Услуга автоматически добавляется в корзину покупателя, а товар можно вернуть в любом филиале Alza или через AlzaBoxy», — пояснила Элишка Чержовска, PR-менеджер ритейлера.



Ритейлер бытовой электроники Datart также приглашает людей за покупками с начала ноября, несмотря на период скидок «черной пятницы». «Товары, приобретенные в этом году в период с 1 ноября по 24 декабря, можно обменять в неповрежденной упаковке с 27 декабря по 12 января в любом магазине», — подтвердила пресс-секретарь компании Петра Псоткова. Неподходящий подарок будет заменен на более подходящий, такой же или более высокой стоимости с доплатой или подарочной картой. Однако товар должен быть неиспользованным и неповрежденным.



Есть исключения: как правило, нижнее белье нельзя вернуть по гигиеническим соображениям. И если стоимость товара уменьшится из-за неправильного использования, продавец может уменьшить возвращаемую сумму.



Как напоминают эксперты сервера dTest, для беспроблемного возврата неподходящего подарка дарителю не всегда достаточно чека. Поэтому лучше прописать простую передачу прав из договора купли-продажи. В обычных магазинах возврат может быть более сложным. Здесь нет законного права что-либо вернуть без объяснения причин, поэтому каждый магазин решает это по-своему. Закон объясняет это тем, что потребитель имел возможность просмотреть товар и принять осознанное решение о покупке уже в магазине. Если товар имеет дефект, ситуация другая, возникает претензия.