Начались послепраздничные распродажи
27 декабря 2024
15:00
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Сегодня в обычных и онлайн-магазинах официально начинаются скидки после Рождества. Как правило, до конца января жители Чехии могут приобрести подешевле электронику, одежду или косметику. Большинство торговых сетей, с которыми связалось Чешское информационное агентство, ожидают большего интереса к распродажам, чем в прошлогодний сезон. Помимо этого, продавцы готовятся к наплыву покупателей, возвращающих неподходящие рождественские подарки.
По данным Shoptet, послерождественские акции устроят 85% интернет-магазинов, в то время как в прошлом году их было 80%. Средний размер скидки будет расти такими же темпами: по данным Shoptet, он составит 45%.
«В этом году розничные сети могут устроить на четверть больше распродаж, чем в прошлом. Продолжительность будет зависеть от того, насколько быстро удастся избавиться от всех запасов. Однако в целом распродажи со временем обычно становятся длиннее», — рассказал Самуэль Хуба, директор Shoptet, компании, предоставляющей решения для создания интернет-магазинов.
Сегодня, например, стартуют скидки в интернет-магазине Alza. «Основываясь на высоком спросе в дорождественский период, мы ожидаем увеличения продаж в период после по сравнению с прошлым годом», — сказала ČTK пресс-секретарь Элишка Чержовска. Что касается новогодних праздников, то она также может предвидеть интерес к спортивному инвентарю.
Globus и Tesco тоже стартуют сегодня. «Мы планируем вторую волну с 6 января», — сказала ČTK пресс-секретарь Tesco Ива Павлускова. «В это же время расширим наше предложение, включив в него игрушки и предметы домашнего обихода. Все послерождественские распродажи будут длиться до тех пор, пока не закончатся запасы», — добавила она.
Некоторые розничные сети начали акции раньше, например, интернет-магазин Ovečkárna уже начнет их с понедельника. По словам директора по продажам Филипа Пекарека, по сравнению с прошлым годом компания ожидает двузначного роста продаж.
Alpine Pro запустила скидки на свой зимний ассортимент 19 декабря. Однако она не планирует более высокого спроса по сравнению с прошлым сезоном. «Погода не совсем благоприятствует нам, но мы стараемся приспособиться к этой тенденции в долгосрочной перспективе и встретить наших покупателей новыми коллекциями, ориентированными на активный образ жизни», — сказала Барбора Вацкова от лица компании.
Многие ритейлеры продлевают сроки возврата товаров на Рождество. По данным Huba, большинство неподходящих подарков возвращается до конца года. По его словам, возвраты составляют 1% от общего объема.
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