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Магазины продлевают сроки возврата неудачных рождественских подарков

Новости и статьи
31 декабря 2024
19:30
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Каждый человек наверняка находил под елкой подарок, который либо не соответствовал его вкусу, либо ему не подходил. Такие ситуации обычно можно разрешить. Например, при покупке в интернет-магазине клиент имеет законное право отказаться от договора в течение 14 дней. В обычных магазинах все немного сложнее. Если вы сомневаетесь в покупке подарка, стоит заранее узнать у продавца о правилах возврата.
«Право на возврат товаров, купленных в интернете, — это защита для случаев, когда потребитель не смог предварительно опробовать купленное. В розничном магазине такой ситуации не возникает, поскольку человек может осмотреть все на месте», — говорит Каролина Хоужвичкова из eLegal.

В розничных магазинах закон не устанавливает обязательной опции для продавца по возврату. Каждый сам устанавливает условия. Однако конкуренция между магазинами высока, поэтому многие из них сегодня стараются привлечь покупателей, разрешая возврат. Перед Рождеством срок для этого зачастую даже больше, чем обычно.

Например, в магазинах H&M покупатели могут вернуть вещи, купленные в розничных магазинах, в течение 45 дней после покупки, по сравнению с обычными 30 днями. Ритейлер спортивных товаров Sportisimo также продлил этот срок.

«Обычно покупатели могут вернуть неиспользованный товар в течение 30 дней после покупки, члены клуба Sportisimo — в течение 90 дней. В рождественский период срок возврата продлевается до конца января для покупок, сделанных до 24 декабря», — сказал представитель компании Матей Олива.

Однако возврат может стать проблемой в небольших магазинах. Часто они либо вообще не принимают товар, либо покупатель может только обменять его. Поэтому всегда стоит ознакомиться с условиями покупки в магазине перед оплатой.

С электронными магазинами все немного проще. «Согласно закону, покупатели имеют право вернуть купленный в интернете товар в течение 14 дней с момента его получения. До этого момента необходимо уведомить продавца об отказе от договора. Это можно сделать любым однозначным заявлением — по электронной почте, по образцу или даже по почте», — добавляет Хоужвичкова.

«Если продавец не возвращает деньги в срок после снятия, потребитель может, если он расплачивался картой, обратиться в свой банк и попросить предъявить претензию по транзакции, так называемый чарджбэк. Это зависит от оценки банка», — сказала Вероника Одробинова, партнер GT Legal.

Многие потребители ошибочно полагают, что должны возвращать вещи в в оригинальной упаковке. Обычные магазины при этом устанавливают свои условия. Большинство из них требуют оригинальную упаковку и бирки, но в случае с интернет-магазинами все иначе.

«Требование бизнеса вернуть в оригинальной упаковке необоснованно. Потребитель имеет право отказаться от договора, даже без этого. Однако он несет ответственность перед продавцом за снижение стоимости товара, если это вызвано использованием, отличным от того, которое необходимо для того, чтобы опробовать покупку», — добавила Добробинова.
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