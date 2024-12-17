Одежда, игрушки и электроника дорожают, а распродажи становятся популярнее
7 января 2025
21:00
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Чехи активно участвуют в январских распродажах, приобретая больше товаров, чем в прошлом году. По данным ритейлеров, особый интерес вызывают одежда, игрушки, бытовая техника и электроника. Многие тратят деньги, полученные в подарок на Рождество, на традиционных послерождественских распродажах.
Сразу после праздников магазины предложили скидки, достигающие десятков процентов. Они действуют как в розничных, так и в интернет-магазинах, и продлятся до конца января.
«С первого дня видно, что покупатели активно ищут скидки и покупают оптом», — отметила Ива Павлускова, пресс-секретарь сети Tesco. Она добавила, что игрушки и товары для дома пользуются особым спросом, а рождественские украшения покупают впрок.
Анета Турновска, пресс-секретарь Globus, рассказала, что их акции распространяются на тысячи товаров, включая электронику, домашние товары и одежду, со скидками до 60%.
Покупатели приобретают как нужные вещи, так и товары «просто так». «Я купила новые туфли со скидкой 40%, а моя дочь — несколько книг», — поделился житель Праги Мартин Пруша. В магазинах игрушек, таких как Bambule, скидки достигают 30% и выше. По словам Яны Крчковой, директора по маркетингу сети, среди самых популярных товаров — наборы Lego.
Интернет-магазины на подъеме
В этом году около 85% интернет-магазинов присоединились к распродажам — больше, чем в прошлом. Средний размер скидок достиг 45%, что также выше прошлогоднего уровня. «Мы ожидаем, что продажи вырастут на четверть по сравнению с прошлым годом», — сообщил директор Shoptet, компании по созданию интернет-магазинов.
Самыми популярными товарами в онлайне остаются одежда, бытовая техника, игрушки и товары для дома.
Продолжительность акций зависит от скорости распродажи складских запасов, но в целом они имеют тенденцию затягиваться.
Продолжительность акций зависит от скорости распродажи складских запасов, но в целом они имеют тенденцию затягиваться.
Крупнейший электронный магазин страны Alza также фиксирует высокий спрос. Пресс-секретарь Элишка Чержовская отметила, что скидки до 50% привлекают покупателей к товарам из всех категорий, включая спортивный инвентарь и здоровое питание, особенно в связи с новогодними резолюциями.
Правила скидок
Ритейлеры обязаны рассчитывать скидки, исходя из минимальной цены, по которой товар продавался за последние 30 дней. Если товар был в продаже менее месяца, указывается самая низкая цена за этот период.
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