В случае успеха Lidl откроет аутлеты и в других регионах Чехии

Когда перед Рождеством Lidl открыла свой магазин в пражском районе Летняны, там были очереди, сравнимые с давками на лучшие места на концерте рок-звезды или с очередями в Нью-Йорке, когда в продажу поступает новый iPhone. Однако скидки на товары Lidl не приелись даже в послерождественский период, когда Lidl открыл постоянный аутлет. Интерес к нему удивил даже саму сеть.



«С первого дня открытия в четверг, 2 января, посещаемость магазина исчисляется тысячами покупателей в день», — заявила представитель Lidl. По ее словам, подобная ситуация наблюдается и в других странах, где открылись торговые места. Будь то Венгрия, Португалия или Испания, они пользовались популярностью с самого начала.



Что будет дальше в Чехии, зависит от того, как люди будут дальше посещать точку в Штербоголах. В будущем компания планирует оценить, насколько успешной оказалась концепция. Получив соответствующие данные, она решит, стоит ли распространять ее на другие страны. «Наша цель — расширить ее там, где есть долгосрочный интерес. В будущем можно будет открыть несколько магазинов в разных регионах Чехии», — говорит представитель компании.



В то же время, в некоторых других странах наблюдается обратный сценарий. Пример Словакии показывает, что Lidl может очень быстро снова закрыть свой аутлет. Он открылся у наших восточных соседей в июне 2019 году, находился в Илаве, но сеть закрыла его через полгода.



В то время представитель Lidl в Словакии заявил, что так и было задумано с самого начала — аутлет должен был существовать лишь недолго, и его время пришло. Кое-где, однако, аутлеты работают стабильно. Например, в Финляндии один из них открыт уже несколько лет.



Все они представляют собой места, в которых продаются непродовольственные товары из обычных магазинов, которые не удалось продать. В Чехии, например, эти товары хранятся на складе и используются для распродаж.



«В странах, где эта концепция работает, она показывает отличные результаты. Она позволяет более эффективно использовать складские запасы и в то же время предоставляет покупателям прекрасную возможность для покупки. Магазины являются стабильным каналом сбыта товаров, что освобождает место для новых акций в обычных точках сбыта», — говорит представитель компании, добавляя, что эта модель способствует устойчивому развитию и минимизации отходов.



Товары в аутлетах продаются со скидкой, которая может достигать нескольких десятков процентов. В любом случае, каждая страна, в которой работают такие филиалы, адаптирует концепцию под свои нужды. Площадь аутлета в пражском районе составляет 1 700 квадратных метров, что соответствует стандартному сетевому магазину. Он будет регулярно пополняться в соответствии с текущими продажами.