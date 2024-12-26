Мужчину закрыли в супермаркете. Он удивился, что в три часа ночи у кассы никого не было

Благодаря такому стечению обстоятельств патруль пльзеньских полицейских в среду ночью стал свидетелем поистине любопытного зрелища. «За стеклянной дверью стоял странный человек, а служба безопасности уже была на месте», — рассказала Тереза Схликова из пресс-службы муниципальной полиции Пльзеня.



«59-летний мужчина, находившийся в магазине, всего лишь хотел купить продукты. Поскольку вход, вероятно, был заперт неправильно, дверь, предназначенная для одностороннего прохода, для него открылась», — пояснила Схликова, добавив: «Мужчина, о котором идет речь, думал, что магазин работает. Он стоял на кассе со своими покупками и ждал обслуживания, не зная, что оказался закрыт в супермаркете. Этот факт дошел до него только после того, как он начал общаться с охранником через дверь».



В итоге на место происшествия прибыли полицейские и менеджер магазина.



У этой истории был счастливый конец. «Менеджер решил все же открыть кассу, мужчина расплатился и радостно отправился домой с покупками», — заключила Схликова.