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Мужчину закрыли в супермаркете. Он удивился, что в три часа ночи у кассы никого не было

Новости и статьи
30 января 2025
21:00
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Пожилой мужчина отправился за покупками в городе Пльзень. В этом не было бы ничего странного, если бы это не произошло в три часа ночи. Однако дверь супермаркета на улице Эдварда Бенеша была открыта. Мужчина вошел, но выйти уже не смог.
Благодаря такому стечению обстоятельств патруль пльзеньских полицейских в среду ночью стал свидетелем поистине любопытного зрелища. «За стеклянной дверью стоял странный человек, а служба безопасности уже была на месте», — рассказала Тереза Схликова из пресс-службы муниципальной полиции Пльзеня. 

«59-летний мужчина, находившийся в магазине, всего лишь хотел купить продукты. Поскольку вход, вероятно, был заперт неправильно, дверь, предназначенная для одностороннего прохода, для него открылась», — пояснила Схликова, добавив: «Мужчина, о котором идет речь, думал, что магазин работает. Он стоял на кассе со своими покупками и ждал обслуживания, не зная, что оказался закрыт в супермаркете. Этот факт дошел до него только после того, как он начал общаться с охранником через дверь».

В итоге на место происшествия прибыли полицейские и менеджер магазина. 

У этой истории был счастливый конец. «Менеджер решил все же открыть кассу, мужчина расплатился и радостно отправился домой с покупками», — заключила Схликова.
шоппинг Пльзень
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