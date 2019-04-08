Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.66
USD
22.67
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
10d 3 °C
Субботние путешествия на историческом поезде по самым красивым горным окрестностям Праги

Субботние путешествия на историческом поезде по самым красивым горным окрестностям Праги

Tamara Gurzhiy 477 0
Поездка на историческом составе — это возможность ощутить себя в прошлом и прокатиться по самым красивым окрестностям чешской столицы.
Субботние путешествия на историческом поезде по самым красивым горным окрестностям Праги

Хотите повернуть время вспять с помощью путешествия на историческом поезде с локомотивом на паровом двигателе? В ближайшую субботу с пражского вокзала Смихов можно прокатиться по самому красивому маршруту в окрестностях столицы.

Поезд будет состоять из исторических вагонов 40-х и 50-х годов XX века, а также вагона-ресторана тех времен. Во главе поезда — локомотивы серии 423 или 354, которые производились с 1921 по 1946 год.

Во время путешествия пассажиры смогут любоваться уникальными видами. Маршрут протяженностью 27 километров соединит станции Прага-Смихов, Прага-Зличин, Гостивице и Рудна-у-Праги. 

От железнодорожной станции Смихов поезд отправится через Прокопскую долину — древний каньон, глубина которого местами достигает 70 метров.

Обратный маршрут от Гостивице до станции Прага-Смихов пройдет по так называемой Буштеградской железной дороге с перепадами высот до 150 метров. Благодаря такому профилю, красотам природного ландшафта и двум старым виадукам она также известна как Пражский Семмиринг по аналогии с горной железной дорогой в Австрии. Высота каменных виадуков, построенных в 1870 и 1872 годах, — 310 метров.

В самом конце путешествия можно будет полюбоваться сказочной Вышеградской скалой и Панкрацкой равниной с современными строениями, а с железнодорожного моста через Влтаву откроется вид на историческую Прагу и величественный Пражский Град.

Исторические поезда будут ходить по субботам - 11 мая, 22 июня и 19 октября. Отправление с вокзала Смихов в 10:25 и 14:16.

Цена билетов от 150 крон до 250 крон, дети до шести лет — бесплатно. Билеты можно купить за 30 дней до отправления поезда во всех кассах Чешских железных дорог. Также свободные места можно оплатить у проводника непосредственно во время поездки.

Сайт покупки билетов — https://www.cd.cz/default.htm.

Рассказать всем:
Темы
поезда экскурсии Чехия
Читайте
по теме 
RegioJet планирует открыть маршрут между Прагой и украинским городом Мукачево
10.04.2019 09:46 Экономика
RegioJet планирует открыть маршрут между Прагой и украинским городом Мукачево
2195 0
RegioJet купил семь поездов в Польше за 500 млн крон
08.03.2019 08:47 Экономика
RegioJet купил семь поездов в Польше за 500 млн крон
1093 0
В Брно столкнулись два поезда, есть пострадавшие
05.03.2019 09:11 Общество
В Брно столкнулись два поезда, есть пострадавшие
1324 0
Поезд в Чехии проехал без машиниста несколько километров
22.02.2019 15:38 Общество
Поезд в Чехии проехал без машиниста несколько километров
2573 0
Последние новости:
13
апреля
Синоптики обещают дождь на майские праздники
13.04.2019 16:59 Общество
Синоптики обещают дождь на майские праздники
482 0
12
апреля
Платежи в интернет-магазинах: SMS-код заменят биометрией
12.04.2019 19:41 Экономика
Платежи в интернет-магазинах: SMS-код заменят биометрией
594 0
Не все фирмы в Чехии готовы брать на работу иностранцев
12.04.2019 14:25 Общество
Не все фирмы в Чехии готовы брать на работу иностранцев
1764 0
В Словакии погибла облитая кислотой женщина
12.04.2019 13:04 Общество
В Словакии погибла облитая кислотой женщина
1011 0
Цены на недвижимость в Чехии выросли на 9,9%
12.04.2019 09:44 Экономика
Цены на недвижимость в Чехии выросли на 9,9%
1182 0
Из заповедника «Чешский рай» украли фруктовые деревья
12.04.2019 08:44 Общество
Из заповедника «Чешский рай» украли фруктовые деревья
802 0
11
апреля
Чешская полиция обнаружила 13 нелегальных мигрантов в грузовике
11.04.2019 14:39 Общество
Чешская полиция обнаружила 13 нелегальных мигрантов в грузовике
1305 0
Стаффорд в Чехии покусал трех человек
11.04.2019 13:57 Общество
Стаффорд в Чехии покусал трех человек
1440 0
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве более чем на $1 млрд
11.04.2019 10:38 Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве более чем на $1 млрд
1029 0
Европейский совет одобрил отсрочку Брекзита до 31 октября
11.04.2019 09:22 Политика
Европейский совет одобрил отсрочку Брекзита до 31 октября
434 0


Мобильная версия