Субботние путешествия на историческом поезде по самым красивым горным окрестностям Праги

Поездка на историческом составе — это возможность ощутить себя в прошлом и прокатиться по самым красивым окрестностям чешской столицы.

Хотите повернуть время вспять с помощью путешествия на историческом поезде с локомотивом на паровом двигателе? В ближайшую субботу с пражского вокзала Смихов можно прокатиться по самому красивому маршруту в окрестностях столицы.

Поезд будет состоять из исторических вагонов 40-х и 50-х годов XX века, а также вагона-ресторана тех времен. Во главе поезда — локомотивы серии 423 или 354, которые производились с 1921 по 1946 год.

Во время путешествия пассажиры смогут любоваться уникальными видами. Маршрут протяженностью 27 километров соединит станции Прага-Смихов, Прага-Зличин, Гостивице и Рудна-у-Праги.

От железнодорожной станции Смихов поезд отправится через Прокопскую долину — древний каньон, глубина которого местами достигает 70 метров.

Обратный маршрут от Гостивице до станции Прага-Смихов пройдет по так называемой Буштеградской железной дороге с перепадами высот до 150 метров. Благодаря такому профилю, красотам природного ландшафта и двум старым виадукам она также известна как Пражский Семмиринг по аналогии с горной железной дорогой в Австрии. Высота каменных виадуков, построенных в 1870 и 1872 годах, — 310 метров.

В самом конце путешествия можно будет полюбоваться сказочной Вышеградской скалой и Панкрацкой равниной с современными строениями, а с железнодорожного моста через Влтаву откроется вид на историческую Прагу и величественный Пражский Град.

Исторические поезда будут ходить по субботам - 11 мая, 22 июня и 19 октября. Отправление с вокзала Смихов в 10:25 и 14:16.

Цена билетов от 150 крон до 250 крон, дети до шести лет — бесплатно. Билеты можно купить за 30 дней до отправления поезда во всех кассах Чешских железных дорог. Также свободные места можно оплатить у проводника непосредственно во время поездки.

Сайт покупки билетов — https://www.cd.cz/default.htm.