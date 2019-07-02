Индекс паспортов: Чехия восьмая, Россия – 51-я

По данным на начало третьего квартала 2019 года чешский паспорт сохранил почетное восьмое место: его держатели могут без лишних формальностей посетить 181 страну.
Россия по сравнению с предыдущим кварталом опустилась с 47-го на 51-е место – если три месяца назад с выданным в РФ загранпаспортом можно было свободно въехать в 118 стран, то теперь их стало 116 из-за изменения визовой политики Джибути и Бенина. Также россияне получили безвизовый доступ в Суринам и потеряли возможность посещать без визы Сирию.
Украина в обновленном рейтинге находится на 44-м месте (126 стран), а Казахстан и Беларусь делят 69-ю строчку (75).
Среди лидеров произошли небольшие изменения: если Япония и Сингапур, чьи паспорта дают право на посещение 189 государств без лишней бюрократии, сохранили первую позицию, то Южная Корея за последние три месяца опустилась на второе место – теперь ее граждане имеют право на безвизовый визит в 187 стран, как и обладатели паспортов Финляндии и Германии. Третье место делят Дания, Италия и Люксембург – 186 стран.
Оставшиеся позиции в первой десятке выглядят так:
4. Франция, Испания, Швеция – 185
5. Австрия, Нидерланды, Португалия, Швейцария – 184
6. Бельгия, Канада, Греция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США – 183
7. Мальта – 182
8. Чешская Республика – 181
9. Австралия, Исландия, Литва, Новая Зеландия – 180
10. Латвия, Словакия, Словения – 179
Замыкают список Сирия, Ирак и Афганистан с возможностью посетить без виз 29, 27 и 25 стран соответственно.
Чехия занимает восьмую строчку с 2018 года. В 2017-м она была девятой, в 2016-м — десятой, а в 2006-м (когда был составлен первый рейтинг) — 21-й. Тогда держатели чешского паспорта могли попасть без визы в 98 государств, а россияне — в 60.
Henley & Partners составляет свой Индекс паспортов вместе с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). Сейчас он охватывает 219 стран и территорий. Полный рейтинг в формате PDF можно посмотреть здесь.