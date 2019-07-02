Индекс паспортов: Чехия восьмая, Россия – 51-я

Компания Henley & Partners 2 июля опубликовала обновленный Индекс паспортов, который отражает, насколько гражданам каждой из стран мира доступны зарубежные поездки без получения виз.

По данным на начало третьего квартала 2019 года чешский паспорт сохранил почетное восьмое место: его держатели могут без лишних формальностей посетить 181 страну.

Россия по сравнению с предыдущим кварталом опустилась с 47-го на 51-е место – если три месяца назад с выданным в РФ загранпаспортом можно было свободно въехать в 118 стран, то теперь их стало 116 из-за изменения визовой политики Джибути и Бенина. Также россияне получили безвизовый доступ в Суринам и потеряли возможность посещать без визы Сирию.

Украина в обновленном рейтинге находится на 44-м месте (126 стран), а Казахстан и Беларусь делят 69-ю строчку (75).

Среди лидеров произошли небольшие изменения: если Япония и Сингапур, чьи паспорта дают право на посещение 189 государств без лишней бюрократии, сохранили первую позицию, то Южная Корея за последние три месяца опустилась на второе место – теперь ее граждане имеют право на безвизовый визит в 187 стран, как и обладатели паспортов Финляндии и Германии. Третье место делят Дания, Италия и Люксембург – 186 стран.

Оставшиеся позиции в первой десятке выглядят так:

4. Франция, Испания, Швеция – 185

5. Австрия, Нидерланды, Португалия, Швейцария – 184

6. Бельгия, Канада, Греция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США – 183

7. Мальта – 182

8. Чешская Республика – 181

9. Австралия, Исландия, Литва, Новая Зеландия – 180

10. Латвия, Словакия, Словения – 179

Замыкают список Сирия, Ирак и Афганистан с возможностью посетить без виз 29, 27 и 25 стран соответственно.

Чехия занимает восьмую строчку с 2018 года. В 2017-м она была девятой, в 2016-м — десятой, а в 2006-м (когда был составлен первый рейтинг) — 21-й. Тогда держатели чешского паспорта могли попасть без визы в 98 государств, а россияне — в 60.

Henley & Partners составляет свой Индекс паспортов вместе с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). Сейчас он охватывает 219 стран и территорий. Полный рейтинг в формате PDF можно посмотреть здесь.