Открываем Чехию заново: Марианске-Лазне для семейного и активного отдыха

Этим летом большинству из нас придется отдыхать дома. И для тех, кто называет Чехию своей второй родиной, открывается отличная возможность взглянуть на привычные места другими глазами, открыть для себя Чехию заново. Мы подготовили несколько полезных советов для любителей активного отдыха: куда сходить в Марианске-Лазне и что посмотреть в этом замечательном городе и его окрестностях.

Мы привыкли считать, что Марианске-Лазне — это город-курорт, куда едут лечиться в основном люди старшего возраста. Недаром он известен на весь мир своими источниками, которых здесь более сорока, лечебными процедурами и городскими парками, где все располагает к неспешным прогулкам. Однако город интересен и любителям активного отдыха, спорта, и он весьма комфортен для молодых семей с детьми. Об этой не самой известной стороне Марианске-Лазне мы и хотим сегодня рассказать, поделившись с вами советами, как провести здесь отпуск с пользой для всей семьи.

1. Королевские прогулки по городу

Если про некоторые города говорят, что они находятся прямо в лесу, то про курорт Марианске-Лазне правильнее будет сказать, что лес здесь находится прямо в городе. Как только вы разместитесь в одном из комфортабельных отелей и будете готовы прогуляться на свежем воздухе, идите на Главную улицу, где в доме №47 расположился городской информационный центр. Возьмите там карту с маршрутами на русском языке и отправляйтесь в путешествие по замечательным паркам, над созданием которых потрудился выдающийся ландшафтный архитектор Вацлав Скальник.

Рекомендуем «Королевский маршрут» по стопам короля Саксонии Фридриха Августа II, «Маршрут Гете» или «Маршрут короля Эдуарда VII». Город был любимым курортом русских писателей. На стенах отелей вы найдете памятные таблички, установленные в честь некогда отдыхавших здесь Ивана Гончарова, Максима Горького, Владимира Набокова.

Фото: marianskelazne.cz

2. Вперед, за культурой!

Замок Кинжварт. Неподалеку от Марианске-Лазне находится замок Кинжварт. Его история связана с родом Меттернихов. В XIX веке первый австрийский канцлер граф Клеменс фон Меттерних собрал коллекцию ценных предметов, которую оставил в своем замке в Кинжварте. Среди них амулет лорда Байрона, молитвенник Марии-Антуанетты, письменный стол Александра Дюма — старшего и даже недокуренная сигарета императора Наполеона III. Замок окружен прекрасным старинным парком в английском стиле с десятью прудами и памятниками.

Фото: marianskelazne.cz



Замок Бечов-над-Теплоу. Замок находится всего в 40 минутах езды в направлении Карловых Вар. Вам стоит обратить внимание на старую крепость, построенную в первой половине XIV столетия, и на дворец, который появился намного позже. За века у имения было множество владельцев, и экскурсовод непременно расскажет о каждом из них. Но больше всего замок знаменит тем, что здесь находится реликварий святого Мавра. Реликварий был изготовлен в городе Релиена в XI веке и подарен аббатству на территории Бельгии для хранения мощей. Он выполнен из позолоченного серебра и позолоченной меди и украшен почти двумя сотнями драгоценных камней, барельефами и фигурками, филигранью и чеканкой, эмалевыми дощечками с фигурной резьбой и геометрическим рисунком, червлеными пластинами. Филигрань дополнена драгоценными и полудрагоценными камнями (халцедон, яшма, агат, оникс, горный хрусталь, сапфир), между ними находятся античные геммы с мягкой резьбой. В гребень реликвария помещены кристаллы горного хрусталя.

Фото: marianskelazne.cz

Монастырь Тепла. Если ваша любимая книга — «Код да Винчи» и вам не дают покоя загадки старых времен, например тайна астрономических часов на главной площади Праги или пророчества Нострадамуса, то вам обязательно надо посетить монастырь Тепла, что находится в минутах 20 езды от курортного городка. Какие же в нем загадки, спросите вы. Вот вам самая первая: как этот монастырь смог сохраниться до наших дней в качестве по-настоящему действующего с проживающими там 20 монахами?



Фото: marianskelazne.cz

3. Мама, папа, я — спортивная семья

В городе представлены самые широкие возможности для занятий спортом.

Поездки на велосипеде. Нет ничего более полезного и приятного, чем покататься на велосипеде по специальным дорожкам в многочисленных парках и лесных зонах рядом с городом. Велосипеды можно взять напрокат.

Игра в теннис. В Марианске-Лазне вы найдете два прекрасно оборудованных теннисных центра с несколькими открытыми и закрытыми кортами.

Игра в гольф. В городе находится знаменитый на всю Европу Королевский гольф-клуб с богатой историей и красивым полем с многовековыми деревьями. Рекомендуем отведать местную кухню в ресторане при клубе. Скажем по секрету: менеджеры ресторана много лет работали в Австралии, и они настоящие профессионалы своего дела.

Академия верховой езды. Если вы хотите во время отдыха в Марианске-Лазне приобщиться к прекрасному, то можете навестить Академию верховой езды и записаться на обучающие занятия для туристов и гостей города. Все занятия проводятся опытными инструкторами академии. Вам предложат спокойных, специально обученных лошадей. Стоимость занятия — 400 крон в час. Для тренировки вам понадобится шлем, спортивные брюки и специальный жилет. Все это можно взять напрокат. Наездникам со стажем доверяют совершать конные прогулки по живописным окрестностям самостоятельно.

4. Путешествуйте вместе с детьми

Дети в Марианске-Лазне не заскучают. Есть множество мест, куда они будут рады отправиться вместе с вами. А если вам захочется немного отдохнуть от ваших потомков, сходить на массаж или принять жемчужную ванну, сделать маникюр или просто почитать, то в этом году появилась новая услуга — анимационный центр Colonada.cz, где опытные аниматоры-преподаватели готовы за небольшую плату придумать для вашего ребенка интересное занятие. А вы тем временем сможете расслабиться в тишине и спокойствии.

Парк миниатюр «Богеминиум». Парк «Богеминиум» — это коллекция архитектурных памятников Чешской Республики в миниатюре в прекрасном окружении живописного парка. Здесь, например, вы можете увидеть крепость Карлштейн, каменный мост в Писеке, замок в Ратиборжице, замок Кинжварт и др. Всего в парке 46 моделей, изготовленных в масштабе 1:25. Это дает возможность рассмотреть замки, костелы, дома словно с высоты 200 метров над землей. Все модели изготовлены из пластмассы после тщательного изучения архитектурных планов и фотографий оригиналов.

Фото: marianskelazne.cz

Геологический парк. Геологический парк под открытым небом был основан краеведческим музеем Марианске-Лазне в 1988 году. Экспозиция парка уникальна и позволяет по-новому взглянуть на такое привычное понятие, как камень. На площади около 10 гектаров выставлено более 300 камней, и некоторые экземпляры весят больше 16 тонн. Известные и неизвестные, обычные и редкие — все эти камни составляют природную основу края. В Чешской Республике и в Центральной Европе этот парк единственный в своем роде.

Природный парк «Прилатов прамен». Изумительная детская игровая площадка в лесу, созданная силами энтузиастов Марианске-Лазне, придется по душе детям, которые любят прыгать, бегать, играть и лазить. Все игровые комплексы изготовлены из природных материалов с учетом индивидуальных особенностей и различия в игровых потребностях детишек разных возрастов. Игры отличает развивающее и развлекательное наполнение. Их задача — послужить физическому развитию ребенка и формированию у него любознательности и воли к преодолению трудностей. Для малышей предназначены оригинальные деревянные песочницы и качели, для гостей постарше — игровые комплексы с переходами и горками, лестницами и шведскими стенками, канатами и кольцами. Именно в таких маленьких оазисах общения и активного движения малыши делают первые шаги к будущим спортивным успехам и приобретают новых друзей. И немного попроказничать здесь тоже не запрещается!

Елена Сорокина