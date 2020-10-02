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«Керско» — гостевой дом в лесу недалеко от Праги

«Керско» — гостевой дом в лесу недалеко от Праги

Info Portal 723 0
Вы уже задумывались над тем, где будете встречать Новый год? Вы можете сделать праздник уютным и незабываемым, отметив его в гостевом доме в стиле загородного охотничьего особняка, расположенном в живописном природном заповеднике Керский лес недалеко от Праги. Впрочем, там вас ждут в любое время года.
«Керско» — гостевой дом в лесу недалеко от Праги

Гостевой дом (пансион) «Керско» находится в 25 километрах от Праги, 20 километрах от Нимбурка и 10 километрах от города Лыса-над-Лабем в уголоке природы, воспетом в произведениях Богумила Грабала — одного из самых знаменитых писателей Чехии двадцатого столетия. 

Керско

«Керско» работает под девизом «Спокойствие. Комфорт. Природа» и представляет собой практически идеальное место, куда можно поехать недалеко от Праги, чтобы отдохнуть от суеты большого города, устроить веселый праздник, тимбилдинг или квест для компании друзей, деловые переговоры, небольшую конференцию или свадьбу. Говорящий по-русски персонал окажет вам полное содействие в подготовке и проведении любого мероприятия, включая организацию трансфера гостей.

Если вы подумываете о том, чтобы снять дом за Прагой и отметить день рождения в коттедже, планируете снять дом на Новый год или ищете место, где провести корпоратив или тимбилдинг в Праге, гостевой дом «Керско» станет отличной альтернативой. Он состоит из четырех просторных номеров, в которых могут разместиться от 16 до 25 человек.

Гостевой дом Керско

Там также есть гостиная и комната отдыха с камином, конференц-зал на 15-20 человек, оборудованная внешняя территория, где можно устроить совещание под открытым небом, тимбилдинг, квест или вечеринку, летний бассейн, бар с разливным пивом и большим выбором других напитков, организовано питание гостей с обслуживанием, а буквально в двух шагах вас ждут вековые сосны Керского леса с тропинками для пешеходных и велосипедных прогулок.

Гостевой дом Керско

Услуги для бизнес-путешественников

Те, кто путешествует по работе, оценят ранние завтраки, возможность оплаты на фактуру и проведения встреч в конференц-зале, оборудованном проектором, экраном и микрофоном. Кроме того, гостевой дом может стать вашим хоум-офисом на природе, фактически посреди леса, и при этом с быстрым интернетом!

Гостевой дом Керско

Семейный отдых недалеко от Праги

Гостевой дом подходит и для отдыха с детьми. Гостям без доплаты предлагают все, что необходимо для комфортного размещения с малышами: кроватки, стульчики, безопасные «ворота». Для детей постарше есть игровая территория, настольный футбол и настольные игры, батут, летний бассейн. Детский день рождения здесь станет незабываемым: персонал гостевого дома возьмет на себя все хлопоты по его подготовке вплоть до заказа праздничного торта (это дополнительная услуга). День рождения на природе веселее в любое время года!

Размещение с животными

Вы можете приехать в гостевой дом «Керско» со своими четвероногими друзьями. За размещение с животными взимается дополнительная плата.

Гостевой дом Керско

Забронировать номер в гостевом доме «Керско» можно на сайте penzion-kersko.com. Там же вы найдете дополнительную информацию, как и в аккаунтах в Facebook и Instagram.


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