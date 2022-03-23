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Малоизвестный замок Странов

Малоизвестный замок Странов

ahoycesko 317
Короткий рассказ о небольшом замке Странов неподалеку от Млада-Болеслава
Малоизвестный замок Странов

Сохранившийся до наших дней замок Странов (Zámek Stránov) был построен на фундаменте деревянной крепости середины 15 века. Современный архитектурный облик замок обрел в результате реконструкции в конце 19 века, а именно в 1890-1894 г.г. по проекту Йозефа Шульце (Josefa Schulze), который заказала Мария с Вальдштейна Maria Valdštejna a Vartemberka). Йозеф Шимонек — президент завода «Шкода», получивший баронский статус за вклад в развитие промышленности, купил этот замок в 1917 году. Его сын Франтишек Шимонек и его семья жили в Странове, пока они не были национализированы в 1950 году.
 

Декабрь 2021

2. Как следствие национализации, а попросту отжима собственности у хозяев, замок и его прилегающая территория использовались для целей детского приюта с элементами колхоза.

3. В наши дни трудно себе представить, что образец роматической архитектуры служил тривиальным задачам социалистического режима.

4. Справедливость восторжествовала в 2003 году, когда Чехия вернула в собственность замок семье Шимонек.
Господа отблагодарили государство открытием замка всем желающим в 2004 году.

5. Из 700 предметов мебели, некогда находившихся в замке, хозяевам вернулись лишь около 40 единиц.

6. В холодный месяц декабрь на территории замка не встретить людей. Однако он открыт даже зимой для организованных экскурсионных групп.

7. Железнодорожный мост, заложенный в 1864 году как балочный на двух опорах, современный вид обрел в 1924 году благодаря проекту фирмы "Ing. Hlava a dr. Kratochvil", автором проекта был Ing. Stanislav Bechyne. Реконструкция из железного моста в бетонный заняла всего 5 месяцев. Сорок дней было выделено на застывание бетона. 15 сентября 1924 года по мосту пошли поезда.

8. Правила полетов и удаленность от жилых строений позволяет красиво снимать (с помощью дрона) проходящие по виадуку поезда.

9. Долина реки Йизера в зимнем одеянии особенно прекрасна. В ожидании поезда на виадуке вас может напугать внезапным появлением дикое животное: будь то кабан или косуля. Непривычно, ведь в паре километров уже Млада-Болеслав — автомобильная столица Чехии.


Время работы замка и другую информацию можно найти на сайте
Из Праги сюда легко добраться автомобилем или на поезде. По железной дороге путь займет 1,5 часа.
Выйти на полустанке Krnsko. Рассказ об этой милой деревушке. Всем до новых встреч!

 

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