Метеорологи снова предупредили о сильных грозах. Предупреждение действует сегодня с 16:00

Метеорологи ожидают, что на юго-западе Чехии днем ​​и ночью могут быть сильные грозы, которые могут сопровождаться другими опасными явлениями, такими как ливень или град.

Cильные грозы возможны в основном в приграничных районах Южночешского, Пльзеньского и Карловарского краев. Ожидается до 30 миллиметров осадков, также возможны порывы ветра со скоростью около 70 километров в час и мелкий град.

Предупреждение действует со вторника с 16:00 до 23:00.

Источник: novinky.cz

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