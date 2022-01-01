Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Отдых
Путешествия
Метеорологи снова предупредили о сильных грозах. Предупреждение действует сегодня с 16:00

Метеорологи снова предупредили о сильных грозах. Предупреждение действует сегодня с 16:00

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
21 июня
12:15
1019
Метеорологи ожидают, что на юго-западе Чехии днем ​​и ночью могут быть сильные грозы, которые могут сопровождаться другими опасными явлениями, такими как ливень или град.

Метеорологи снова предупредили о сильных грозах. Предупреждение действует сегодня с 16:00

Cильные грозы возможны в основном в приграничных районах Южночешского, Пльзеньского и Карловарского краев. Ожидается до 30 миллиметров осадков, также возможны порывы ветра со скоростью около 70 километров в час и мелкий град.

Предупреждение действует со вторника с 16:00 до 23:00. 

 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
Assets
23 июня
15:55
88
Общество
Метеорологи предупредили об очень сильных грозах 24 и 25 июня
Assets
22 июня
14:39
324
Общество
В Чехии возрос риск пожаров. На северо-западе страны будет жарко
Assets
21 июня
14:55
856
Общество
В Жижковскую телебашню ударила молния, повредив систему освещения для самолетов
Assets
21 июня
09:43
564
Экономика
После урагана в Чехии без электричества остались 4800 семей
Последние новости:
Assets
23 июня
15:55
88
Общество
Метеорологи предупредили об очень сильных грозах 24 и 25 июня
Assets
23 июня
14:32
421
Общество
Конец оплаты наличными деньгами? В Чехии вряд ли.
Assets
23 июня
13:45
180
Политика
В среду Чехия выдала беженцам 753 визы. Всего визы получили 380 965 человек из Украины
Assets
23 июня
13:37
106
Общество
Правительство Чехии одобрило компенсацию больницам за неиспользованные лекарства от COVID-19
Assets
23 июня
12:47
188
Общество
Суд оставил в силе приговор, лишивший возможности скачивать некоторые фильмы с Ulož.to
Assets
23 июня
10:16
1092
Экономика
Черный сценарий: глава Чешского национального банка ожидает спада в экономике
Assets
23 июня
10:01
775
Общество
В пражском районе Гостиварж разбился автобус. Среди пострадавших — 12 детей.
Assets
23 июня
09:32
500
Экономика
Премьер Чехии объявил об энергетической революции. Он хочет, чтобы электростанции находились под контролем государства
Assets
23 июня
09:07
411
Экономика
В июле въезд к терминалу № 2 пражского аэропорта будет частично закрыт
Assets
22 июня
19:03
2430
Экономика
Чешские домохозяйства получат скидку до 15 000 крон на оплату газа и электричества


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода