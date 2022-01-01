Метеорологи снова предупредили о сильных грозах. Предупреждение действует сегодня с 16:00

21 июня
12:15
1019
Метеорологи ожидают, что на юго-западе Чехии днем и ночью могут быть сильные грозы, которые могут сопровождаться другими опасными явлениями, такими как ливень или град.
Cильные грозы возможны в основном в приграничных районах Южночешского, Пльзеньского и Карловарского краев. Ожидается до 30 миллиметров осадков, также возможны порывы ветра со скоростью около 70 километров в час и мелкий град.
Предупреждение действует со вторника с 16:00 до 23:00.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
читайте по теме
Последние новости:
популярное