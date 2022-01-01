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Чешские специалисты: Общедоступный Wi-Fi может стать причиной взлома. Что обязательно стоит сделать перед отпуском?

Чешские специалисты: Общедоступный Wi-Fi может стать причиной взлома. Что обязательно стоит сделать перед отпуском?

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anastasiia-kn
08 августа
17:43
483
В отпуска люди берут с собой планшет, ноутбук и, конечно же, телефон. Однако использование общедоступного Wi-Fi или компьютера в отеле может оказаться нецелесообразным. Эксперты напоминают, что киберпреступники не берут отпуск, а ваш собственный отдых могут сделать дорогим и неприятным.

Чешские специалисты: Общедоступный Wi-Fi может стать причиной взлома. Что обязательно стоит сделать перед отпуском?

Понятно, что без компьютера в отпуске все равно не обойтись: нужно погасить забытый платёж, распечатать ваучер, подтвердить бронирование услуги или посмотреть маршрут путешествия. 

Если вы используете общедоступный гостиничный компьютер для аналогичных задач, обязательно выйдите из всех профилей, последовательно закройте окна браузера и, в идеале, также очистите историю. Не сохраняйте пароли доступа. 

 

Не доверяйте общедоступным сетям Wi-Fi 

Когда мы в отпуске, мы часто используем общедоступные сети Wi-Fi. Их проблема в том, что к ним может присоединиться даже человек с неблаговидными намерениями. Человек, который хочет украсть передаваемые данные, пароли или заразить другие устройства. В общедоступных сетях Wi-Fi любой желающий может подсмотреть всю интернет-активность в них с небольшими вложениями и без каких-либо особых хакерских навыков. В случае с незашифрованными сетями это может быть абсолютно любой человек, а в случае с сетями с «запароленным» доступом это может быть любой, у кого тоже есть пароль. 

«То есть любой постоялец из вашего отеля, прохожий в торговом центре, человек за соседним столиком кафе или ресторана или кто-то, кто сидит с вами на площади и пользуется бесплатным городским Wi-Fi. Полагаться только на безопасность WiFi — нонсенс, поэтому убедитесь, что вы работаете в Интернете только через зашифрованное соединение (HTTPS) с действительным сертификатом, и вам не о чем беспокоиться», — советует Ондржей Шевечек, эксперт по безопасности от компьютерной школы ГОПАС. 

 

Обратите особое внимание на телефоны 

Мобильные телефоны наиболее уязвимы для злоупотребления данными. Они содержат большое количество конфиденциальных данных, фотографии, доступ к важным системам, включая банковские, электронную почту и социальные сети. Многие люди также используют их для оплаты и именно поэтому они являются желанной добычей карманников.

Перед поездкой рекомендуется установить одну из программ защиты от краж на своем телефоне или другом устройстве, которая может обеспечить удаленное обнаружение и блокировку устройства, как советует Мартин Пейсар из страховой компании BNP Paribas Cardif. 

 

Резервное копирование

Наши электронные устройства также уязвимы для различных типов вредоносных программ и программ-вымогателей:

«Перед отъездом в отпуск мы рекомендуем сделать резервную копию всего важного на внешний накопитель, а еще лучше — в облако, откуда при необходимости можно будет получить доступ к данным из любого места. Если кто-то украдет устройство или злоумышленникам удастся заблокировать данные, вы можете быть уверены в их легком восстановлении», — говорит Михал Мерта, директор центра Cyber Fusion в Accenture, специализирующегося на кибербезопасности.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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