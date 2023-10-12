Чехи стали чаще выбирать бизнес-класс в самолете, и вот почему

Ковид заставил чехов покинуть самолеты и пересесть на четырехколесные средства передвижения. Может быть, именно поэтому они решили побаловать себя, когда в следующий раз вознесутся на самолете над облаками. По мнению и турагентов, и авиакомпаний, для каждого из нас становится все более важным не только то, куда мы летим, но и то, как. Поэтому растет интерес к путешествиям бизнес-классом.

«Спрос на авиаперевозки в бизнес- или премиум-классе явно растет на протяжении последних трех сезонов. Места в премиум-классе раскупаются быстрее всего, и на многие даты мы также продаем места другим клиентам, если салон самолета приспособлен для большего количества бизнес-мест», — заявила CzechCrunch Катержина Павликова, пресс-секретарь туристического агентства Čedok. Эту тенденцию подтверждают и другие. По словам Яна Бездека, представителя туристического агентства Fischer, чехи уже давно склоняются к более качественному обслуживанию, но ковид это еще больше усилил.

Чаще всего чехи доплачивают за более удобные кресла на дальних рейсах. «Люди стали более опытными, более путешествующими. Для многих из них отпуск начинается не с прибытия в конкретный пункт назначения, а с пути. Помимо того, что они доплачивают за различные дополнительные услуги, они также обращают внимание, например, на то, какой авиакомпанией они летят», — говорит Бездек.

Павликова говорит, что турагентства предлагают лучшие цены на бизнс-класс. Если кто-то летит классическим рейсом, он платит за бизнес-класс больше, чем если бы поездка была частью целого отпуска.

Для чешских путешественников также важно, летят ли они прямым рейсом или с пересадкой. «С октября мы начали выполнять прямые рейсы из Праги на Кубу, во Вьетнам и в Доминиканскую Республику. Это реакция на то, что для людей важен самый простой и быстрый способ перелета», — добавляет Бездек.

На выбор предлагается несколько вариантов. Компания Čedok регулярно летает на Boeing 787 Dreamliner, предлагая на выбор три класса — бизнес, премиум и эконом. Однако даже те, кто летит самым дешевым из них, готовы доплачивать. На рейсах экономкласса люди заранее выбирают конкретное место, причем популярностью пользуются места возле аварийных выходов или в передней части самолета. Все чаще люди тратятся на питание на борту. Также они могут оплатить индивидуальный трансфер из аэропорта в отель, а не автобус, предлагаемый турагентством.

Как выглядит бизнес-класс, определяет авиакомпания. У каждой авиакомпании есть своя концепция. Перевозчики отражают тенденции развития технологий и работают над созданием более удобных кресел и планировки салона. «Некоторые перевозчики даже постепенно переходят к частным и закрытым сьютам на борту, а некоторые сохраняют основное кресло, которое раскладывается горизонтально, так что пассажир может фактически спать во время полета», — говорит Павликова, добавляя, что авиакомпании часто работают с дизайнерами, мировыми брендами или, в случае с едой, с известными шеф-поварами над собственными концепциями высшего класса.

Переход к полетам премиум-класса заметен и в самих аэропортах. Если лететь бизнес-классом, то в Праге и Брно в стоимость билета включен доступ в лаунж. Там есть еда и напитки, а в некоторых случаях и душ.