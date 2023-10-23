Пражский аэропорт предложит 15 новых авиарейсов и заработает миллиард крон

Спустя десять лет возвращается прямое сообщение между Прагой и Каиром (Египет). Чехи также могут рассчитывать на полеты в Бильбао, Валенсию, Тирану, а также в Сеул, Ереван и Кефлавик (Исландия). Пражский аэропорт раскрыл свои планы. Этой зимой из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела можно будет улететь в 110 пунктов назначения.

В будущем, а именно к 2030 году, аэропорт Праги хочет предложить в общей сложности 200 прямых рейсов, 37 дальних маршрутов и планирует инвестировать в свое развитие 30 млрд крон.

«Примерно половину этого инвестиционного пакета мы должны заработать, и половину мы хотим обеспечить коммерчески. Либо за счет кредитов, либо за счет облигаций», — заявил в интервью SZ Byznys председатель правления Пражского аэропорта Йиржи Пош, добавив, что чистая прибыль аэропорта в этом году должна приблизиться к 1 млрд крон, а EBITDA — к 3 млрд крон.

– Верите ли вы, что в 2030 году до аэропорта можно будет добраться на поезде?

– Я верю в это уже, хотя это очень долгая история. Но проект находится на определенном этапе, и я думаю, что нынешнее руководство Министерства транспорта во многом ему способствует, так что да, я делаю ставку на это.

– Сколько человек реально пройдут через аэропорт в этом году? Остается ли в силе цифра 13,6 млн человек, которую вы называли летом?

– Она даже выше — мы приближаемся к 13,7 млн человек. Приятным сюрпризом стал сегмент отдыхающих, где продолжается рост по сравнению с прошлым годом. Мы находимся на уровне 130% от наших предпрогнозных показателей, а авиаперевозки в Египет, Средиземноморье и Испанию по-прежнему пользуются все большим спросом. Даже сейчас, осенью.

– А ведь еще пять лет назад мы сравнивали себя с Веной и имели амбиции конкурировать с ней. Сейчас австрийская столица приближается к 30 млн. Что же произошло, что между соседними странами такая большая разница?

– Это еще более длинная история. 10 лет назад на ČSA приходилось почти 55% показателей аэропорта Праги, и компания планировала дальнейшее развитие. Сегодня ČSA ушла со своих позиций, и мы превратились из воображаемых ворот в Центральную Европу в пункт назначения. У нас очень низкая доля пассажиров, которые просто пересаживаются здесь. 99% — это люди, которые приехали в Прагу или начали в ней свое путешествие. В Вене доля пересадок составляет 30%, и динамика Austrian Airlines совершенно иная, чем у ČSA.

– Как нам выйти из этой ситуации?

– Терпение, нет ничего плохого в том, что мы являемся аэропортом назначения. Мы стратегическая инфраструктура, единственная в своем роде в Чехии. Это наша роль на ближайшие годы. Если мы найдем партнера, который заложит в аэропорт Праги дополнительные мощности, может случиться так, что пересадки снова вырастут.

– Как найти партнера?

– Мы ищем. В том числе ведем переговоры с компанией LOT, которая имеет достаточно высокую динамику. С другой стороны, пересадки внутри Европы исчезают, потому что существует плотная сеть прямых рейсов между направлениями.

– Вы упомянули польскую авиакомпанию LOT — именно поляки хотят открыть в 2028 году аэропорт в Варшаве, рассчитанный на 40 млн пассажиров. Это будет еще один конкурент.

– Не будет. Это просто фокусировка на работе LOT и попытка создать пересадочный узел. Мы сейчас не являемся пересадочным узлом, и нам нечего терять. Привлекательность Праги и Чехии все равно останется высокой. И я думаю, что она выше, чем у Варшавы и Польши.

– Вы говорите, что к 2030 году хотите иметь в общей сложности 200 прямых и 37 дальнемагистральных линий.

– На дальнемагистральных маршрутах мы пытаемся восстановить показатели, которые были до пандемии. Из этого пока не хватает, например, маршрутов из Китая.

– Но о них уже давно говорят...

– Честно говоря, сейчас это больше геополитический вопрос, чем отсутствие потенциала. Мы открыли линию на Тайбэй (столица Тайваня — ред.), это противовес Китаю, но мы считаем, что линии из Китая откроются в следующем году или через год.

– Линии в Америку тоже не восстановлены, там нет политических препятствий...

– Есть фактические препятствия — нехватка мощностей. И американские, и канадские перевозчики обновляют свой парк, и поставки самолетов задерживаются до двух лет.

– А какие маршруты для вас необходимы и принципиальны?

– Из Праги можно попасть в любую точку мира через крупные пересадочные узлы. Наш приоритет — дальнемагистральные линии. Опять же, упомяну только те, по которым летали: Китай, США, Канада. Конечно, у нас есть «список пожеланий»: Ханой, Бангкок, Мумбаи. Дели также активно развивается, и мы, безусловно, хотим в Чикаго. Если бы не ковид, у нас уже была бы линия в Чикаго.

– А что вы будете предлагать зимой? Как будет выглядеть зимнее расписание?

– Расписание идет по линии обновления и увеличения: если сравнивать зиму с зимой по годам, то у нас появилось 15 новых маршрутов. Это новые дальнемагистральные экзотические маршруты, среди которых Вьетнам, Куба и Шри-Ланка. Кроме того, мы рады возобновлению рейса в Каир, который не выполнялся 10 лет.

– Насколько новые маршруты увеличат зимние перевозки по сравнению с прошлым годом?

– Безусловно, более чем на 10%. В остальном мы также планируем показатели на следующий год, и я ожидаю, что мы преодолеем отметку в 15 млн. Думаю, что к 2026 году мы сможем вернуться к показателям до ковида. Но на самом деле важным будет и развитие конфликта в Украине. Сегодня мы недосчитываемся 14 направлений в совокупности для России и Украины, а значит, 10% пассажиров.

– Вы хотите инвестировать 30 млрд крон в развитие. В прошлом году EBITDU составила 2,2 млрд крон. Где вы возьмете эти деньги?

– В этом году она будет близка к 3 млрд. По мере роста числа пассажиров улучшаются финансовые показатели компании. Примерно половину этого инвестиционного пакета мы должны заработать, а половину хотим обеспечить коммерчески. Либо за счет кредитов, либо за счет облигаций.

– Какой будет чистая прибыль в этом году, если в прошлом году она составила более 280 млн крон?

– Она будет выше и приблизится к миллиарду. Мы на практике проверили, что при 5 млн пассажиров аэропорт будет зарабатывать за счет своей деятельности. При 10 млн он может инвестировать средства в поддержание естественного обновления, а свыше 10 млн пассажиров — зарабатывать на будущее и перспективное развитие.