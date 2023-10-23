Smartwings откроет регулярный маршрут из Праги в Бриндизи следующим летом
27 октября 2023
16:00
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Еще одна новинка следующего летнего сезона — прямое авиасообщение между Прагой и Азорскими островами.
Smartwings объявила о новом направлении в Италии на лето 2024 года. Маршрутная сеть чешской авиакомпании будет расширена за счет регулярных рейсов из Праги в Бриндизи и обратно. Бриндизи расположен в регионе Апулия «на каблуке итальянского сапога». Маршрут будет выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.
Рейс QS1024 будет вылетать из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в 19:20 и прибывать в Бриндизи в 21:35. Для обратного рейса QS1025 из Бриндизи в Прагу расписанием предусмотрен вылет в 22:20 и приземление в Праге в 00:35. На маршруте будет использоваться самолет Boeing 737 вместимостью 189 мест.
«Италия — очень популярное направление отдыха», — пояснила запуск маршрута представитель Smartwings Владимира Дуфкова. Помимо Бриндизи, в летнем расписании 2024 года Smartwings будет выполнять регулярные рейсы в Ламеция-Терме (Калабрия), Ольбию и Кальяри (Сардиния) и Катанию (Сицилия).
Еще одна новинка следующего летнего сезона — прямой рейс из Праги на Азорские острова. С 26 апреля 2024 года на крупнейший азорский остров Сан-Мигель можно будет летать на самолетах Smartwings дважды в неделю, по вторникам и пятницам.
В течение летнего расписания 2024 года Smartwings будет выполнять прямые рейсы из чешских аэропортов примерно по 70 направлениям.
Рейс QS1024 будет вылетать из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в 19:20 и прибывать в Бриндизи в 21:35. Для обратного рейса QS1025 из Бриндизи в Прагу расписанием предусмотрен вылет в 22:20 и приземление в Праге в 00:35. На маршруте будет использоваться самолет Boeing 737 вместимостью 189 мест.
«Италия — очень популярное направление отдыха», — пояснила запуск маршрута представитель Smartwings Владимира Дуфкова. Помимо Бриндизи, в летнем расписании 2024 года Smartwings будет выполнять регулярные рейсы в Ламеция-Терме (Калабрия), Ольбию и Кальяри (Сардиния) и Катанию (Сицилия).
Еще одна новинка следующего летнего сезона — прямой рейс из Праги на Азорские острова. С 26 апреля 2024 года на крупнейший азорский остров Сан-Мигель можно будет летать на самолетах Smartwings дважды в неделю, по вторникам и пятницам.
В течение летнего расписания 2024 года Smartwings будет выполнять прямые рейсы из чешских аэропортов примерно по 70 направлениям.
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