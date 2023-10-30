Тем, кто планирует зимний отдых: Цены на ски-пассы в Чехии в этом году

Также в этом году горные курорты предложат минимальные и максимальные цены на ски-пассы, которые зависят от времени использования и способа покупки. «Горнолыжные курорты углубляют тенденцию плавающих цен на ски-пассы и ценового преимущества покупок через интернет. Заблаговременная покупка из дома экономит время и деньги лыжников, а горнолыжные курорты могут лучше регулировать количество лыжников на склонах», — говорит Либор Кнот, директор AHS ČR. Стоимость семейного ски-пасса на выходные дни составляет от 500 до 1 200 крон, но конкретные цены следует уточнять на отдельных курортах, сказал он в интервью ČTK.

Катержина Нойманнова, президент AHS ČR, добавила, что курорты не могут позволить себе полностью отразить в ценах на ски-пассы более дорогие энергоносители или большие инвестиции. Поэтому операторы сокращают свои прибыли. «Иначе горнолыжным курортам будет трудно привлекать посетителей», — сказала она. По данным AHS ČR, в этом году горные курорты в Альпах повысят цены на ски-пассы на 5–10%.

Опрос, проведенный AHS ČR среди более чем 1 000 респондентов в октябре, показал, что около 77% любителей горнолыжного спорта планируют посетить чешские горы в этом году. Кроме того, люди чаще планируют более длительное пребывание, особенно недельное и на длительные уик-энды.

По данным Кнота, наиболее значительная часть инвестиций в этом году пришлась на горнолыжные курорты Шпиндлерув-Млин, Дольни-Морава, Задов в Шумаве, Шпичак — Железна-Руда в Шумаве, Черна-Гора — Пец-под-Снежкой и Била в Бескидах. Например, в Дольни-Мораве лыжники смогут опробовать новую и самую длинную в Чехии трассу скоростного спуска протяженностью 3,7 км. Шпиндлерув-Млин предложит две новые трассы для скоростного спуска — Пршеградни и Лесни, которые в сумме составляют 2,5 км и являются частью строящегося участка между Святым Петром и Медвидином.

Горнолыжный курорт Черна-Гора — Пец вступает в новый зимний сезон с расширенной санной трассой в Янске-Лазне, где посетители также смогут воспользоваться кассой самообслуживания. Такие же кассы будут предлагаться в Витковице в Крконоше и в Задове на Шумаве. Еще одной новинкой станут семейные ски-пассы, которые впоследствии можно будет использовать для получения других услуг, например посещения летних аттракционов в Липно, сообщил Кнот.

В этом зимнем сезоне также будут расширены дополнительные услуги. Например, на курорте Шпичак — Железна-Руда появится новый ресторан, пункты проката и хранения. В Мала-Упе появились кафе и кинозал, а в Дольни-Мораве — детская игровая комната с услугами няни и развлекательными программами.

По данным Кнота, значительная часть инвестиций в этом году была направлена на энерго- и водосберегающие технологии, такие как новые снежные пушки, палки и коньки, систему SNOWsat, которая измеряет высоту снега с помощью GPS, и резервуары для хранения воды. В Чехии их насчитывается около 35, но необходимо еще 30–50, сказал Кнот. «Хотя водохранилища широко распространены за рубежом, в Чехии согласование их строительства замедлено или вовсе прекращено», — добавил он.