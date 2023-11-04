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Брюссель в недоумении, почему в Европе выросли цены на авиабилеты

Анастасия Князева
7 ноября 2023
14:30
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Европейская комиссия проводит расследование в связи с недавним ростом тарифов на авиаперевозки в Европе. Об этом в интервью газете Financial Times сообщила Адина Валеан, комиссар ЕС по транспорту. По данным газеты, некоторые авиакомпании получили летом рекордные прибыли благодаря росту тарифов на авиабилеты.
Валеан сообщила газете, что сейчас представители ЕС изучают детали того, «что именно происходит на рынке и почему». Европейская комиссия не обладает полномочиями по регулированию цен на авиабилеты. Однако ее действия усиливают давление на авиакомпании в связи с ростом цен на билеты, вызванным увеличением спроса на авиабилеты и нехваткой провозных емкостей, пишет Financial Times.
 
По данным ЕС, средние цены на авиабилеты в Европе этим летом были на 20-30% выше, чем в 2019 году. Валеан заявила, что не планирует вмешиваться в работу рынка авиаперевозок, но отметила, что Еврокомиссии необходимы более подробные данные о факторах, которые привели к росту цен.
 
«Мы продолжаем расследование, поскольку у нас нет полного и подробного объяснения», — сказала комиссар ЕС. По ее словам, Комиссия обеспокоена, в частности, тем, что повышение цен на билеты может подорвать доступность периферийных регионов ЕС, таких как острова, которые зависят от авиаперевозок, связывающих их с остальной частью ЕС.
 
В ЕС авиакомпании имеют полную свободу действий при установлении цен на билеты. Либерализация рынка авиаперевозок уже давно привела к снижению цен на билеты, но в этом году резкий рост спроса в сочетании с нехваткой самолетов привел к повышению стоимости билетов, говорится в статье. По данным Financial Times, рост расходов на топливо и персонал также приводит к повышению цен на билеты.
 
Валеан выразила опасение, что цены на билеты останутся на более высоком уровне из-за дисбаланса между спросом на поездки и ограниченным предложением новых самолетов. «Мы не ожидаем, что пропускная способность будет расти теми же темпами, что и спрос», — сказала она. 
самолёт Европа
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