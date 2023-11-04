Брюссель в недоумении, почему в Европе выросли цены на авиабилеты

Валеан сообщила газете, что сейчас представители ЕС изучают детали того, «что именно происходит на рынке и почему». Европейская комиссия не обладает полномочиями по регулированию цен на авиабилеты. Однако ее действия усиливают давление на авиакомпании в связи с ростом цен на билеты, вызванным увеличением спроса на авиабилеты и нехваткой провозных емкостей, пишет Financial Times.



По данным ЕС, средние цены на авиабилеты в Европе этим летом были на 20-30% выше, чем в 2019 году. Валеан заявила, что не планирует вмешиваться в работу рынка авиаперевозок, но отметила, что Еврокомиссии необходимы более подробные данные о факторах, которые привели к росту цен.



«Мы продолжаем расследование, поскольку у нас нет полного и подробного объяснения», — сказала комиссар ЕС. По ее словам, Комиссия обеспокоена, в частности, тем, что повышение цен на билеты может подорвать доступность периферийных регионов ЕС, таких как острова, которые зависят от авиаперевозок, связывающих их с остальной частью ЕС.



В ЕС авиакомпании имеют полную свободу действий при установлении цен на билеты. Либерализация рынка авиаперевозок уже давно привела к снижению цен на билеты, но в этом году резкий рост спроса в сочетании с нехваткой самолетов привел к повышению стоимости билетов, говорится в статье. По данным Financial Times, рост расходов на топливо и персонал также приводит к повышению цен на билеты.



Валеан выразила опасение, что цены на билеты останутся на более высоком уровне из-за дисбаланса между спросом на поездки и ограниченным предложением новых самолетов. «Мы не ожидаем, что пропускная способность будет расти теми же темпами, что и спрос», — сказала она.