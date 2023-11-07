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Борьба продолжается: компания Kiwi отстояла личные данные клиентов, не отдав их Ryanair

Анастасия Князева
8 ноября 2023
19:00
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Чешская компания Kiwi.com, занимающаяся продажей билетов на мировом рынке, не обязана предоставлять ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair данные кредитных карт и адреса электронной почты своих клиентов. Региональный суд в Брно вынес сегодня решение, отклонив претензии Ryanair. Решение не является окончательным и может быть обжаловано. Это одно из ряда других решений в рамках затянувшейся судебной тяжбы, которую обе компании ведут в Чехии и в судах других стран. Даниэла Хованцова, представитель Kiwi.com, сообщила ČTK о сегодняшнем решении. ČTK выясняет реакцию Ryanair.
Ryanair потребовала передать данные, о которых идет речь, вместо признанной в отрасли виртуальной информации, которая обычно используется при бронировании авиабилетов. «Это победа для клиентов, которые по-прежнему будут иметь свободу выбора из всего спектра предлагаемых нами опций и возможность выбирать, как и с кем бронировать билеты», — заявил основатель и генеральный директор компании Оливер Длоуги по поводу принятого решения. По его словам, практика Ryanair направлена на ограничение конкуренции. 
 
Спор длится уже несколько лет. В январе 2021 года региональный суд вынес постановление по этому спору, обязав Kiwi.com передать Ryanair запрашиваемые данные. Два года назад эта мера была отменена Конституционным судом. Однако два года назад, в сентябре, региональный суд снова принял обеспечительную меру, а в июне прошлого года Конституционный суд снова отменил ее, но тогда он рассматривал только процедурные вопросы, а не существо спора. 
 
С другой стороны, в октябре этого года чешский оператор потерпел неудачу, обратившись в Коммерческий суд Мадрида с ходатайством о принятии обеспечительных мер в отношении практики Ryanair. Авиакомпания требует от клиентов, покупающих билеты не напрямую у нее, а через сайт Kiwi.com, аутентификации с помощью системы распознавания лиц, что Kiwi оспаривает и хотела запретить Ryanair с помощью суда. Мадридский суд еще не рассмотрел иск по существу, и Ryanair может продолжать свою практику. 
 
Суть многолетней тяжбы между двумя компаниями заключается в том, что Ryanair хочет продавать свои билеты как перевозчик и не хочет, чтобы кто-то другой продавал билеты на ее рейсы. Суть же работы Kiwi.com заключается в том, что она перепродает билеты различных авиакомпаний. Компания работает на рынке с 2012 года, в ней занято около 1 100 сотрудников по всему миру. В прошлом году компания получила убыток почти в полмиллиарда, годом ранее — более 300 млн крон и рассчитывает выйти на прибыль в 2025 году. 
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