Борьба продолжается: компания Kiwi отстояла личные данные клиентов, не отдав их Ryanair

Ryanair потребовала передать данные, о которых идет речь, вместо признанной в отрасли виртуальной информации, которая обычно используется при бронировании авиабилетов. «Это победа для клиентов, которые по-прежнему будут иметь свободу выбора из всего спектра предлагаемых нами опций и возможность выбирать, как и с кем бронировать билеты», — заявил основатель и генеральный директор компании Оливер Длоуги по поводу принятого решения. По его словам, практика Ryanair направлена на ограничение конкуренции.

Спор длится уже несколько лет. В январе 2021 года региональный суд вынес постановление по этому спору, обязав Kiwi.com передать Ryanair запрашиваемые данные. Два года назад эта мера была отменена Конституционным судом. Однако два года назад, в сентябре, региональный суд снова принял обеспечительную меру, а в июне прошлого года Конституционный суд снова отменил ее, но тогда он рассматривал только процедурные вопросы, а не существо спора.

С другой стороны, в октябре этого года чешский оператор потерпел неудачу, обратившись в Коммерческий суд Мадрида с ходатайством о принятии обеспечительных мер в отношении практики Ryanair. Авиакомпания требует от клиентов, покупающих билеты не напрямую у нее, а через сайт Kiwi.com, аутентификации с помощью системы распознавания лиц, что Kiwi оспаривает и хотела запретить Ryanair с помощью суда. Мадридский суд еще не рассмотрел иск по существу, и Ryanair может продолжать свою практику.

Суть многолетней тяжбы между двумя компаниями заключается в том, что Ryanair хочет продавать свои билеты как перевозчик и не хочет, чтобы кто-то другой продавал билеты на ее рейсы. Суть же работы Kiwi.com заключается в том, что она перепродает билеты различных авиакомпаний. Компания работает на рынке с 2012 года, в ней занято около 1 100 сотрудников по всему миру. В прошлом году компания получила убыток почти в полмиллиарда, годом ранее — более 300 млн крон и рассчитывает выйти на прибыль в 2025 году.