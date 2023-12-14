За пределами Чехии больше нет полной безопасности. Кто из соседей относится к категории среднего риска?

Результаты последнего исследования International SOS опубликовало издание Independent, и прогноз действителен для путешествий в 2024 году. Страны мира оценивались по четырем факторам риска: здоровье, психическое здоровье, безопасность и, впервые, изменение климата.



Риски безопасности оцениваются как низкие в подавляющем большинстве стран Европы и как незначительные в Швейцарии, Словении, Дании, Норвегии, Швеции и Исландии. Исключением является Украина, где риск безопасности оценивается как чрезвычайный из-за войны.



В мире по шкале наивысшего риска опасности находятся Афганистан, Сирия, Ирак, Ливия, Йемен, Центральноафриканская Республика, Судан и Сомали.



Риски для здоровья в Европе хуже, чем в США

Риски для здоровья — это фактор, который обычно не ассоциируется с Европой. Тем не менее почти треть старейшего континента оказалась в категории среднего риска. В частности, Албания, Македония, Грузия, Болгария, Сербия, Румыния, Молдова, Венгрия, Словения, Беларусь, Литва, Латвия и, как ни странно, Словакия.



Эти страны находятся в той же категории, что, например, Египет или Марокко в Африке, страны Центральной Америки Колумбия и Мексика или азиатская страна Шри-Ланка. Чешская Республика, как и все ее соседи, за исключением Словакии, считается страной с низким уровнем риска для здоровья. В США и Канаде риск для здоровья везде одинаково низкий.



В Украине риск для здоровья высок, как и в Боснии и Герцеговине и Черногории. Такая же ситуация в Венесуэле, Никарагуа и ряде африканских и азиатских стран.





РЕЙТИНГИ МЕДИЦИНСКОГО РИСКА

Рейтинги медицинского риска основаны на ряде рисков для здоровья и смягчающих факторов, включая, в частности, инфекционные заболевания, в том числе влияние COVID-19 на доступность и предоставление медицинской помощи, экологические факторы, связанные с изменением климата, данные о медицинской эвакуации, стандарты оказания неотложной медицинской помощи, амбулаторного и стационарного медицинского обслуживания, доступ к фармацевтическим препаратам, а также культурные, языковые или административные барьеры.



Для каждого места выставляется общий единый рейтинг, однако медицинская обстановка может сильно различаться. Например, крупные города могут иметь лучший доступ к качественному медицинскому обслуживанию, в то время как в отдаленных или сельских районах доступ к медицинским учреждениям и услугам специалистов может быть ограничен.