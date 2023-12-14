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За пределами Чехии больше нет полной безопасности. Кто из соседей относится к категории среднего риска?
15 декабря 2023
23:00
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Последнее исследование рисков, связанных с путешествиями в наступающем году, дало в Европе несколько неожиданные результаты. В то время как ситуация с безопасностью, за исключением Украины, остается очень хорошей или откровенно отличной, риски для здоровья были оценены как средние для девяти стран. И Словакия — одна из них.
Результаты последнего исследования International SOS опубликовало издание Independent, и прогноз действителен для путешествий в 2024 году. Страны мира оценивались по четырем факторам риска: здоровье, психическое здоровье, безопасность и, впервые, изменение климата.
Риски безопасности оцениваются как низкие в подавляющем большинстве стран Европы и как незначительные в Швейцарии, Словении, Дании, Норвегии, Швеции и Исландии. Исключением является Украина, где риск безопасности оценивается как чрезвычайный из-за войны.
В мире по шкале наивысшего риска опасности находятся Афганистан, Сирия, Ирак, Ливия, Йемен, Центральноафриканская Республика, Судан и Сомали.
Риски для здоровья в Европе хуже, чем в США
Риски для здоровья — это фактор, который обычно не ассоциируется с Европой. Тем не менее почти треть старейшего континента оказалась в категории среднего риска. В частности, Албания, Македония, Грузия, Болгария, Сербия, Румыния, Молдова, Венгрия, Словения, Беларусь, Литва, Латвия и, как ни странно, Словакия.
Эти страны находятся в той же категории, что, например, Египет или Марокко в Африке, страны Центральной Америки Колумбия и Мексика или азиатская страна Шри-Ланка. Чешская Республика, как и все ее соседи, за исключением Словакии, считается страной с низким уровнем риска для здоровья. В США и Канаде риск для здоровья везде одинаково низкий.
В Украине риск для здоровья высок, как и в Боснии и Герцеговине и Черногории. Такая же ситуация в Венесуэле, Никарагуа и ряде африканских и азиатских стран.
Риски безопасности оцениваются как низкие в подавляющем большинстве стран Европы и как незначительные в Швейцарии, Словении, Дании, Норвегии, Швеции и Исландии. Исключением является Украина, где риск безопасности оценивается как чрезвычайный из-за войны.
В мире по шкале наивысшего риска опасности находятся Афганистан, Сирия, Ирак, Ливия, Йемен, Центральноафриканская Республика, Судан и Сомали.
Риски для здоровья в Европе хуже, чем в США
Риски для здоровья — это фактор, который обычно не ассоциируется с Европой. Тем не менее почти треть старейшего континента оказалась в категории среднего риска. В частности, Албания, Македония, Грузия, Болгария, Сербия, Румыния, Молдова, Венгрия, Словения, Беларусь, Литва, Латвия и, как ни странно, Словакия.
Эти страны находятся в той же категории, что, например, Египет или Марокко в Африке, страны Центральной Америки Колумбия и Мексика или азиатская страна Шри-Ланка. Чешская Республика, как и все ее соседи, за исключением Словакии, считается страной с низким уровнем риска для здоровья. В США и Канаде риск для здоровья везде одинаково низкий.
В Украине риск для здоровья высок, как и в Боснии и Герцеговине и Черногории. Такая же ситуация в Венесуэле, Никарагуа и ряде африканских и азиатских стран.
РЕЙТИНГИ МЕДИЦИНСКОГО РИСКА
Рейтинги медицинского риска основаны на ряде рисков для здоровья и смягчающих факторов, включая, в частности, инфекционные заболевания, в том числе влияние COVID-19 на доступность и предоставление медицинской помощи, экологические факторы, связанные с изменением климата, данные о медицинской эвакуации, стандарты оказания неотложной медицинской помощи, амбулаторного и стационарного медицинского обслуживания, доступ к фармацевтическим препаратам, а также культурные, языковые или административные барьеры.
Для каждого места выставляется общий единый рейтинг, однако медицинская обстановка может сильно различаться. Например, крупные города могут иметь лучший доступ к качественному медицинскому обслуживанию, в то время как в отдаленных или сельских районах доступ к медицинским учреждениям и услугам специалистов может быть ограничен.
Будьте осторожны в Африке
Очень высокий риск для здоровья туристов существует в Сирии, Ираке, Афганистане, Йемене, Сомали, Ливии, Судане, Центральноафриканской Республике, Нигере, Буркина-Фасо, Либерии, Сьерра-Леоне, Гамбии, Гвинее, Гвинее-Бисау и на Гаити.
Что касается психического здоровья, то хуже всего в этом плане в Европе обстоят дела у испанцев, португальцев и ирландцев: от 17,5 до 20% психических заболеваний среди населения, что является самым высоким уровнем риска. Австралия, Гренландия и Ирак имеют тот же результат.
В Чехии и большей части Восточной Европы, как и в подавляющем большинстве стран Азии, зафиксировано от 12,5 до 15% психических заболеваний среди населения. В Западной Европе этот показатель составляет от 15 до 17,5%, как и в США.
С полными результатами исследования можно ознакомиться здесь.
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