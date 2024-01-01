Париж, Амстердам и Барселона переполнены. В 2024 году они начнут ограничивать туристов

Европейские города начали бороться с чрезмерным туризмом много лет назад. Это явление, связанное с экономическим процветанием и частыми поездками, сделало жизнь местных жителей невыносимой, заполонило центры мегаполисов людьми и мусором и превратило знакомство с новыми местами в сущий ад.

Пандемия настолько подавила туризм, что мегаполисы отодвинули проблему чрезмерного туризма на второй план. Однако в этом году политики и чиновники снова взялись за регулирование. Посетители почувствуют последствия в 2024 году.

Венеция

По данным BBC, ожидается, что в ближайшие годы Венеция превзойдет показатели, существовавшие до пандемии. Итальянский город стал последним из туристических центров Европы, объявившим о новых правилах, призванных сделать улицы более удобными.

30 декабря местные власти постановили, что с июня 2024 года туристические группы не должны состоять более чем из 25 человек. Шум также беспокоит местных жителей, поэтому биперы, популярные среди гидов, запрещены. Группам не разрешат останавливаться на узких улицах и мостах. Эти меры также распространятся на острова Мурано, Бурано и Торчелло.

Город гондол и венецианских масок, в котором постоянно проживает около 50 000 человек, в туристический сезон принимает в два раза больше туристов в день. В 2019 году, по данным итальянского статистического управления, он принял почти 13 миллионов туристов.

Это не единственное ужесточение: с сентября действует новое правило для однодневных посетителей, которые будут платить сбор в размере пяти евро, или около 124 крон, сверх платы за проживание в течение самых популярных дней с апреля по середину июля.

Ранее ЮНЕСКО заявила, что Венеция должна быть включена в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, поскольку воздействие изменения климата и массового туризма грозит вызвать необратимые изменения.

Амстердам

С 1 января 2024 года Амстердам, город кафе, оживленной ночной жизни, каналов, велосипедов и пива Heineken, также ужесточает свою политику. Прошлой весной в городе стартовала кампания, призванная отбить у молодых британцев желание посещать город ради пороков, которые создали ему дурную репутацию: проституции, алкоголя и наркотиков. С января меняются правила проживания в городе.

Приоритет — жилье для местных жителей, и это связано с ограничением количества частных объектов размещения в каждом районе. Город ограничил максимальное количество на 30%, а это значит, что в ближайшее время в центре города больше не будет открываться никаких заведений. Под удар попали и предприятия, ориентированные на туристов. Городские власти не имеют права выдавать новые разрешения на открытие сувенирных магазинов в центре города, вместо этого освобождая место для книжных магазинов, салонов и тренажерных залов.

Этим летом итальянская Флоренция пошла по схожему пути, запретив в своем историческом центре все новые сервисы краткосрочного проживания, такие как Airbnb. Эта мера призвана решить проблему хронической нехватки жилья для горожан.

Несколько европейских городов пытаются регулировать растущее число туристов путем повышения местных налогов. За их счет мэрии также пытаются увеличить свои бюджеты, чтобы эффективнее бороться с негативными последствиями туризма, такими как накопление отходов.

Париж

С января 2024 года туристы, приезжающие в Париж, будут значительно больше платить. Один из самых посещаемых мегаполисов планирует до трех раз увеличить туристический налог, уплачиваемый за проживание в отелях, гостевых домах, а также кемпингах, в год проведения Олимпийских игр. Сейчас он составляет от 0,25 евро за ночь за самое простое размещение до пяти евро в роскошных заведениях. Правительство надеется собрать средства для финансирования общественного транспорта.

«Это еще один удар по конкурентоспособности нашего сектора и имиджу Франции в то время, когда все внимание приковано к Олимпийским играм», — раскритиковали этот шаг ассоциация гостиниц и ресторанов UMIH и группа гостиничных сетей GNC в интервью новостной компании France 24.

Амстердам повышает налог на проживание с 7 до 12,5% от стоимости номера, побив собственный рекорд в Европе. Для среднего номера стоимостью 175 евро это означает, что в следующем году налог вырастет с 15,25 до 21,80 евро за ночь.

Барселона

Барселона также становится все дороже. В прошлом году муниципальный сбор увеличился на один евро, до 2,75 евро с человека, а дальнейшее повышение до 3,25 евро запланировано на апрель 2024 года.

Греция также сталкивается с проблемами, связанными с влиянием массового туризма. С сентября прошлого года в Акрополь стали пускать максимум 20 000 человек в день. Цель в том, чтобы распределить приток посетителей во времени, поэтому они должны регистрироваться на официальном сайте древнего памятника.