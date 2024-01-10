Чешский паспорт позволяет совершать безвизовые поездки по 189 направлениям

Несколько европейских стран также сравнялись по этому показателю с Японией, которая в последние годы занимала первое место: Германия, Испания и Италия теперь делят первую позицию.

Паспортный индекс Хенли учитывает возможность безвизовых поездок или оформления визы на месте.

В настоящее время на первом месте находятся японские, немецкие, испанские, итальянские, французские и сингапурские паспорта. Владельцам этих паспортов предоставляется безвизовый доступ к 194 направлениям. Второе место занимают Финляндия, Южная Корея и Швеция, граждане которых могут путешествовать по 193 направлениям без необходимости оформления визы.

Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды делят третье место, а Бельгия, Люксембург, Норвегия, Великобритания и Португалия — четвертое. Пятое место делят Греция, Мальта и Швейцария.

Чехия занимает шестое место наряду с Австралией, Новой Зеландией и Польшей. За год Чехия поднялась на одно место, получив три новых направления, которые можно посетить либо полностью без визы, либо с возможностью оформить визу на месте. Чешский паспорт даже «сильнее», чем паспорта США и Канады (седьмая позиция).

Худшая страна — Афганистан

«Среднее количество направлений, куда могут отправиться путешественники, увеличилось более чем в два раза с 2006 по 2024 год — с 58 до 114», — цитирует Independent слова Кристиана Х. Кейлина, председателя совета директоров Henley & Partners. Кейлин добавил, что между странами, занимающими верхние строчки рейтинга, и Афганистаном, который находится на самом дне, лежит пропасть. Граждане этой ближневосточной страны могут путешествовать без виз только по 28 направлениям.

Сирия, Ирак, Пакистан, Йемен и Сомали также находятся в нижней части списка. Непальцы (40 пунктов назначения) и шриланкийцы (43 пункта назначения) также имеют «слабые» паспорта.