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Чешский паспорт позволяет совершать безвизовые поездки по 189 направлениям
10 января 2024
21:00
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Чешский паспорт поднялся на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Согласно индексу паспортов Хенли, теперь он делит шестую позицию с документами Австралии, Новой Зеландии и Польши и открывает своим владельцам безвизовый доступ в 189 пунктов назначения.
Несколько европейских стран также сравнялись по этому показателю с Японией, которая в последние годы занимала первое место: Германия, Испания и Италия теперь делят первую позицию.
Паспортный индекс Хенли учитывает возможность безвизовых поездок или оформления визы на месте.
В настоящее время на первом месте находятся японские, немецкие, испанские, итальянские, французские и сингапурские паспорта. Владельцам этих паспортов предоставляется безвизовый доступ к 194 направлениям. Второе место занимают Финляндия, Южная Корея и Швеция, граждане которых могут путешествовать по 193 направлениям без необходимости оформления визы.
Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды делят третье место, а Бельгия, Люксембург, Норвегия, Великобритания и Португалия — четвертое. Пятое место делят Греция, Мальта и Швейцария.
Чехия занимает шестое место наряду с Австралией, Новой Зеландией и Польшей. За год Чехия поднялась на одно место, получив три новых направления, которые можно посетить либо полностью без визы, либо с возможностью оформить визу на месте. Чешский паспорт даже «сильнее», чем паспорта США и Канады (седьмая позиция).
Худшая страна — Афганистан
«Среднее количество направлений, куда могут отправиться путешественники, увеличилось более чем в два раза с 2006 по 2024 год — с 58 до 114», — цитирует Independent слова Кристиана Х. Кейлина, председателя совета директоров Henley & Partners. Кейлин добавил, что между странами, занимающими верхние строчки рейтинга, и Афганистаном, который находится на самом дне, лежит пропасть. Граждане этой ближневосточной страны могут путешествовать без виз только по 28 направлениям.
Сирия, Ирак, Пакистан, Йемен и Сомали также находятся в нижней части списка. Непальцы (40 пунктов назначения) и шриланкийцы (43 пункта назначения) также имеют «слабые» паспорта.
Комментарии:
Hitry 10 января 2024 21:29
Сейчас с учётом постоянного запугивания вирусами, войнами, террактами, мигрантами и тотальной бедностью желающих ездить по миру поубавилось в сотни раз, поэтому прелесть паспорта ,который даёт такое право не кажется очень выигрышным. Есть пример Франции , много куда можно, только в родной стране 4 года идут огромные волнения, митинги, поджоги машин ,мигрантские бунты , погромы магазинов видимо паспорт Франции поможет спрятаться от Франции?
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
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- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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