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RegioJet отменяет поезда в Хорватию. В приоритете Украина

Новости 420on
17 января 2024
07:30
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После четырех лет работы компания RegioJet в этом году не будет запускать поезда между Чехией и Хорватией. Вместо этого компания планирует запустить больше автобусов в Хорватию, чем в прошлом году.
Владелец компании RegioJet Радим Янчура подтвердил это Zdopravy.cz. «Мы предпочитаем выполнять рейсы в Украину круглый год», — сказал Янчура. В прошлом году перевозчик уже сократил количество рейсов на Адриатическое море до трех раз в неделю в сезон и отменил маршрут в Сплит. 
 
По словам пресс-секретаря RegioJet Александры Яноушек Костржицовой, линия в Хорватию была одной из самых длинных в Европе. «Она проходит через множество стран и сопряжена с риском задержек из-за закрытий. Именно поэтому мы решили перенаправить пропускную способность поездов на другое направление, а именно из Праги в Украину», — сказала Яноушек Костржицова. На линии в Украину RegioJet задействует те же вагоны, которые летом курсировали в Хорватию. В то же время перевозчик хочет возобновить сообщение с Чопом в этом году. Перевозчик на маршруте к украинской границе часто сталкивается с критикой качества своих услуг.
 
Компания RegioJet объявила о начале продаж билетов на автобус в Хорватию на летний сезон. Автобусный маршрут Прага — Сплит будет работать ежедневно во время летних каникул. В июне и сентябре рейсы будут выполняться три раза в неделю: вторник, пятница и воскресенье в Хорватию, понедельник, среда и суббота в Чехию. Стоимость билета в одну сторону из Праги в Сплит начинается от 999 крон.
 
Компания задействует на маршруте новые автобусы Setra с компоновкой сидений «два плюс один» и профессиональной кофемашиной. «В этом году мы планируем усилить пятничные рейсы дополнительным автобусом. Наши новые автобусы обеспечат пассажирам исключительный комфорт и сервис, включая вкусный бесплатный кофе, чтобы сделать их путешествие по популярным хорватским направлениям еще более приятным», — сказала Дита Томешова, директор по автобусным перевозкам RegioJet.
Чехия поезда Хорватия Украина автобусы транспорт отдых отпуск путешествие

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