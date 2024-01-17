Пражский аэропорт превысил ожидания по числу пассажиров. Какие новые рейсы появились

В прошлом году аэропорт Праги выполнял рейсы по 167 направлениям с 69 перевозчиками. Кроме того, в прошлом году аэропорт предложил более 30 новых или обновленных маршрутов. Трафик в воздушном пространстве Чехии вырос на 13% по сравнению с прошлым годом, говорится в пресс-релизе Чешской службы управления воздушным движением.



По сравнению с предпраздничным 2019 годом он достиг 73%. Председатель совета директоров аэропорта Праги Иржи Пос заявил, что в 2019 году были выполнены рейсы по 190 направлениям, что стало рекордным показателем. В прошлом году аэропорту удалось возобновить несколько маршрутов или запустить новые, например, Korean Air вернулась в Сеул (Южная Корея), а China Airlines начала летать на Тайвань из Праги, сказал он. "Еще один несомненный сдвиг для нас - это дальнемагистральные чартерные рейсы LOT Polish Airlines и World2Fly, которые предлагают прямые перелеты в такие экзотические места отдыха, как Доминиканская Республика, Таиланд и Шри-Ланка", - сказал Пос.



В расписание также добавлены рейсы в Агадир (Марокко) с Eurowings, в Бильбао (Испания) с Vueling, в Дубровник (Хорватия) с Croatia Airlines и в Ист-Мидлендс (Великобритания) с Ryanair и Jet2.com.



Ryanair также добавила новые маршруты в Гданьск (Польша), Римини (Италия), Севилью (Испания) и на греческий остров Скиатос. В дополнение к новым маршрутам на Тайвань с China Airlines, Icelandair предложила рейсы в Кефлавик, а World2Fly - чартерные рейсы во Вьетнам, Доминиканскую Республику и Кубу.



Самыми популярными направлениями в прошлом году были Великобритания, Италия, Испания, Турция и Франция.



Прямые рейсы между Прагой и Лондоном были самыми частыми - 1,1 миллиона пассажиров. За ним следует Париж с почти 700 000 пассажиров, а третье место занимает Милан с 545 000 пассажиров. Около 538 000 пассажиров отправились в Амстердам и 440 000 человек - в Стамбул. Больше всего пассажиров в прошлом году перевезли авиакомпании Smartwings, Ryanair, Wizz Air, easyJet и Eurowings.



В этом году аэропорт Рузине планирует обслужить 15,5 миллионов пассажиров и включить в свое предложение более 170 направлений. В настоящее время аэропорт подтвердил восемь новых направлений.



В марте Eurowings начнет полеты в Таллинн (Эстония), а Volotea - во Флоренцию и Верону (Италия). В апреле Ryanair добавит рейсы в Познань, а Smartwings - в Понта-Делгаду (Португалия). В июне Smartwings добавит новый маршрут в итальянский Бриндизи. В июне также будет добавлен маршрут в Измир (Турция) с SunExpress, а пассажиры отправятся в Кишинев (Молдова) с FlyOne.



Аэропорт также планирует увеличить частоту более чем на 30 маршрутах. В их числе KLM и маршрут в Амстердам, Wizz Air и маршрут в Катанию на Сицилии, Ryanair и Марсель во Франции. Пассажиры также хотят чаще летать в Баку с "Азербайджанскими авиалиниями" и в Мадрид с Iberia.