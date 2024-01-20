Экстрим, холод и темнота. Зачем ученые Масарикова университета отправились в Антарктиду

Они также планируют снять документальный фильм о чешской антарктической программе. Группа направляется на станцию «Иоганн Грегор Мендель» на острове Джеймса Росса и уже выехала из Брно на нескольких машинах в аэропорт Вены. Чешские ученые давно следят за переменами в периферийных районах Антарктики в связи с изменением климата, сообщил журналистам руководитель Чешской программы антарктических исследований Даниэль Нювльт.



Целью экспедиции вновь является мониторинг климата и отслеживание состояния ледников, изменений рельефа, рек, озер и экосистем. Продолжится изучение изменений в давно замерзшей почве на Антарктическом полуострове, а также медицинские исследования влияния стресса на здоровье в полярных регионах. «Особенность нашей программы заключается в том, что мы стараемся работать комплексно по максимально широкому спектру естественнонаучных дисциплин, чтобы охватить все аспекты той части Антарктиды, куда мы направляемся», — сказал Нювльт.



Что касается снаряжения, то ученые будут тестировать носки и новое освещение. «Традиционно мы тестируем одежду, в этом году это будут носки, изготовленные чешской компанией. Что касается безопасности, то мы будем использовать новое осветительное оборудование для людей, а также для предметов. Оборудование имеет низкое энергопотребление. В экстремальных условиях, таких как холод и темнота, целесообразно проверить, как оно будет работать», — сказал Нювльт.



По словам ученых, остров Джеймса Росса претерпевает значительные изменения. Особенность чешского исследования заключается в том, что оно единственное в этом районе, поскольку ближайшие станции находятся на расстоянии около 70 километров. «Вокруг нашей станции происходят драматические изменения, возможно, это самые большие изменения во всем антарктическом регионе. Мы видим, как разрушаются ледники, пересыхают водные потоки, возникают снежные и пылевые бури», — говорит исследователь Камиль Ласка. По его словам, самое сложное в исследовании — это оценить силу его воздействия в сочетании с меняющейся погодой.



Из-за вспышки высокопатогенного вируса птичьего гриппа ученые были вынуждены отменить исследования на животных. «В случае с птичьим гриппом мы никогда не знаем, насколько он трансмиссивен. Пока в этом году никто не был в районе, куда мы направляемся в этом сезоне, поэтому у нас нет информации о текущей ситуации, но уже есть случаи гибели птиц в радиусе 200 километров. Поэтому в этом году в экспедиции действует строгий запрет на приближение к птицам и млекопитающим», — сказал Нювльт.



В состав экспедиции входят ученые, техники, врач и в этом году два документалиста — режиссер Петр Горки и оператор Ян Шиманек. Они будут снимать документальный фильм для Чешского телевидения. «Наши ученые в Антарктиде выполняют огромную работу на мировом уровне, и у меня такое чувство, что о ней еще недостаточно известно. Для меня также очень важно, каково это — жить вместе с группой ученых в такой изолированной среде», — сказал Горки.



Сегодня группа ученых вылетит из аэропорта Вены через Мадрид в Чили, откуда на корабле чилийских ВМС через проход Дрейка отправится в Антарктиду, а затем на другом корабле — на остров Джеймса Росса, где находится чешская станция. Меньшая группа из восьми ученых покинула Чехию 27 декабря и прибыла на базу CZ*ECO Nelson на острове Нельсон в архипелаге Южные Шетландские острова в первую неделю января. На этой неделе часть экспедиции переехала на китайскую базу Great Wall Station.