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Из пражского аэропорта в Абу-Даби! Теперь можно совершать прямые чартерные рейсы
3 февраля 2024
12:00
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Первый чартерный рейс в Абу-Даби вылетел из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в начале февраля. Рейс обслуживает авиакомпания Smartwings для группы Der Touristik, которая представляет на чешском рынке туристические агентства Fischer и Exim Tours. Он осуществляется на самолете Boeing 737 MAX, рассчитанном на 189 пассажиров. Перевозчик будет летать в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) раз в неделю до начала мая каждый четверг в 10:20, о чем объявили представители аэропорта Праги и компании Der Touristik Group.
По словам Ярослава Филипа, директора по авиакоммерции аэропорта Праги, рейсы Emirates пользуются большой популярностью у чешских пассажиров. «В прошлом году более 100 000 пассажиров воспользовались воздушным сообщением между ОАЭ и Прагой. Новое сообщение с Абу-Даби расширит предложение еще одним интересным направлением из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела», — сказал он.
По словам представителя Der Touristik Яна Бездека, ОАЭ давно являются самым популярным экзотическим туристическим направлением. Сейчас прямыми рейсами из Праги можно добраться до Рас-эль-Хаймы и Дубая, а новый маршрут в Абу-Даби стал третьим. «На сегодняшнем рейсе было 183 пассажира. Мы уверены, что и следующие рейсы будут такими же заполненными», — сказал он.
По словам Бездека, Абу-Даби — идеальное направление для жителей Чехии, которые стремятся не только отдохнуть на пляже, но и получить впечатления от курортного отдыха. «В Абу-Даби они могут найти парки развлечений, всемирно известные коллекции произведений искусства, современную архитектуру или великолепную гастрономию — все это в одном месте», — сказал он. Рас-аль-Хайма — это больше направление пляжного отдыха, а Дубай — мировая столица. «Абу-Даби предлагает сочетание того и другого», — добавил он.
Столица и крупнейший город ОАЭ, Абу-Даби, является одним из самых безопасных городов в мире, по данным Der Touristik. Туристы могут посетить, например, Большую мечеть шейха Зайда общей площадью 12 гектаров с 82 куполами или девятикилометровый пляж Саадият. Популярностью пользуется и галерея Лувр Абу-Даби. Абу-Даби также славится своими тематическими парками, такими как Ferrari World, Yas Water World и Warner Bros Park.
По словам представителя Der Touristik Яна Бездека, ОАЭ давно являются самым популярным экзотическим туристическим направлением. Сейчас прямыми рейсами из Праги можно добраться до Рас-эль-Хаймы и Дубая, а новый маршрут в Абу-Даби стал третьим. «На сегодняшнем рейсе было 183 пассажира. Мы уверены, что и следующие рейсы будут такими же заполненными», — сказал он.
По словам Бездека, Абу-Даби — идеальное направление для жителей Чехии, которые стремятся не только отдохнуть на пляже, но и получить впечатления от курортного отдыха. «В Абу-Даби они могут найти парки развлечений, всемирно известные коллекции произведений искусства, современную архитектуру или великолепную гастрономию — все это в одном месте», — сказал он. Рас-аль-Хайма — это больше направление пляжного отдыха, а Дубай — мировая столица. «Абу-Даби предлагает сочетание того и другого», — добавил он.
Столица и крупнейший город ОАЭ, Абу-Даби, является одним из самых безопасных городов в мире, по данным Der Touristik. Туристы могут посетить, например, Большую мечеть шейха Зайда общей площадью 12 гектаров с 82 куполами или девятикилометровый пляж Саадият. Популярностью пользуется и галерея Лувр Абу-Даби. Абу-Даби также славится своими тематическими парками, такими как Ferrari World, Yas Water World и Warner Bros Park.
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