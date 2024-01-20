Аэропорт в Карловых Варах предложит семь направлений, включая регулярный маршрут в Израиль

Регион компенсирует 100 000 крон за каждый рейс для вновь введенных маршрутов и половину этой суммы для рейсов, введенных в прошлом году. Кроме того, в мае будет добавлен единственный регулярный маршрут в Тель-Авив (Израиль).





«На чартерные рейсы выделено менее пяти миллионов крон», — говорит Ян Буреш (ODS), депутат областного совета Карловых Вар. «Рейсы будут выполнять три компании: Čedok, Der Turistik и CK Alexandria», — добавил Буреш.





Третий год подряд рейсы будут выполняться в Анталию (Турция), второй год подряд — в Ираклион (Крит) и Варну (Болгария). В число поддерживаемых чартерных рейсов вошли также рейсы на Родос в Греции, в Монастир в Тунисе и Бургас в Болгарии. Преимущество рейсов из международного аэропорта Карловых Вар заключается в относительно более быстрой регистрации, чем это обычно бывает в крупных аэропортах.





«Еще одна сумма в размере почти четырех миллионов крон предназначена для компании Overseas Travel, которая будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Тель-Авив — Карлсбад», — сказал Буреш, отметив, что этот совершенно новый регулярный рейс впервые будет выполнен в среду, 22 мая. «Названная сумма в менее чем четыре миллиона крон — максимальная, потому что мы заплатим только за незанятые места», — отметил член совета. «Если места будут заняты, мы ничего не заплатим», — добавил он, добавив, что на лето запланировано 24 рейса по этому маршруту.





Для курортного лечения





По словам Буреша, израильское туристическое агентство, решившее ввести эту линию, рассчитывает, что ею будут пользоваться в основном израильтяне, отправляющиеся в Карловы Вары на курортное лечение. «Так же, или примерно так же, как им уже второй год удается привлекать клиентов на словацкий курорт Пештяны», — сказал губернатор Карловых Вар Петр Кулганек.





Губернатор также напомнил, что в настоящее время готовится расширение и удлинение взлетно-посадочной полосы карловарского аэропорта в Ольшове-Враты. По его словам, финансирование этого проекта должно быть смешанным, то есть состоять из государства, региона и частного инвестора.





«Сейчас мы сосредоточены на подготовке реализации проекта к строительному сезону 2026 года», — сказал губернатор, добавив, что удлинение и расширение взлетно-посадочной полосы должны происходить одновременно. Сметная стоимость расширения взлетно-посадочной полосы составляет 800 миллионов крон, а расширения — полмиллиарда, то есть в общей сложности 1,3 миллиарда крон.