Выходные за границей и ваучеры. Как жители Чехии отпразднуют День святого Валентина

«В этом году хит продаж на День святого Валентина — Малага в Испании. По сравнению с прошлогодним Днем святого Валентина мы также отмечаем удвоение продаж ваучеров на авиабилеты», — сказал ČTK Йозеф Трейбал, директор портала Letuška.cz. По его словам, наибольший интерес сейчас вызывают ваучеры на 5 000 крон. Продавец билетов Kiwi отмечает, что каждое третье бронирование на период с пятницы, 9 февраля, по субботу, 17 февраля, принадлежит паре. Самыми популярными направлениями, по словам пресс-секретаря Даниэлы Чованковой, являются Лондон, Рим, Малага, Барселона и Тенерифе.



«Во время романтического отдыха клиенты пользуются дополнительными услугами отелей, такими как частные ужины на пляже, различные оздоровительные процедуры и массаж для пар, а также другие услуги, повышающие комфорт пребывания», — сказала ČTK Катержина Павликова, пресс-секретарь туристического агентства Čedok. По ее словам, растет число отелей, предназначенных только для взрослых. Она добавила, что, когда День святого Валентина выпадает на середину недели, клиенты обычно переносят экскурсионные туры на выходные до или после праздника.



«В этом году большинство вылетов происходит за три-четыре дня до самого праздника, чтобы клиенты могли отпраздновать День святого Валентина в романтическом месте. Продолжительность пребывания в среднем составляет семь дней», — говорит Якуб Черны, PR-менеджер туристического агентства Blue Style. По его словам, некоторые клиенты отправляются в более экзотические места, такие как Маврикий, Мальдивы или Сейшельские острова. «Туристы выбирают романтику и пляжи», — добавил он.



Пресс-секретарь Invia Иржина Экрт Йирушкова подтвердила, что в связи с Днем святого Валентина продаются длительные выходные за границей или подарочные сертификаты. «Однако в День святого Валентина с нами путешествует лишь на несколько процентов больше клиентов, чем в другие недели февраля. Гораздо больше продаж приходится на Рождество, Новый год и праздничные дни», — говорит она.



Тысячи клиентов группы DER Touristik, в которую входят турагентства Fischer и Exim Tours, 14 февраля окажутся за границей, будь то в связи с Днем святого Валентина или весенними праздниками, сообщил Чешскому агентству новостей пресс-секретарь Ян Бездек. «Очень популярны экзотические направления у моря, такие как Абу-Даби, Вьетнам, Доминиканская Республика или Куба», — добавил он.