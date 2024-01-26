Выходные за границей и ваучеры. Как жители Чехии отпразднуют День святого Валентина
12 февраля 2024
21:00
298
День святого Валентина, который приходится на 14 февраля, повышает спрос на продленные выходные за границей и подарочные ваучеры. Некоторые пользуются этими поездками, чтобы сделать романтическое предложение или возобновить брачные клятвы, как сообщают туристические агентства и продавцы билетов, с которыми связалось Чешское агентство новостей. При этом они отметили, что большее количество клиентов в это время года связывают свой отдых с весенними каникулами, которые в этом году в Чехии проходят с 5 февраля по 17 марта.
«В этом году хит продаж на День святого Валентина — Малага в Испании. По сравнению с прошлогодним Днем святого Валентина мы также отмечаем удвоение продаж ваучеров на авиабилеты», — сказал ČTK Йозеф Трейбал, директор портала Letuška.cz. По его словам, наибольший интерес сейчас вызывают ваучеры на 5 000 крон. Продавец билетов Kiwi отмечает, что каждое третье бронирование на период с пятницы, 9 февраля, по субботу, 17 февраля, принадлежит паре. Самыми популярными направлениями, по словам пресс-секретаря Даниэлы Чованковой, являются Лондон, Рим, Малага, Барселона и Тенерифе.
«Во время романтического отдыха клиенты пользуются дополнительными услугами отелей, такими как частные ужины на пляже, различные оздоровительные процедуры и массаж для пар, а также другие услуги, повышающие комфорт пребывания», — сказала ČTK Катержина Павликова, пресс-секретарь туристического агентства Čedok. По ее словам, растет число отелей, предназначенных только для взрослых. Она добавила, что, когда День святого Валентина выпадает на середину недели, клиенты обычно переносят экскурсионные туры на выходные до или после праздника.
«В этом году большинство вылетов происходит за три-четыре дня до самого праздника, чтобы клиенты могли отпраздновать День святого Валентина в романтическом месте. Продолжительность пребывания в среднем составляет семь дней», — говорит Якуб Черны, PR-менеджер туристического агентства Blue Style. По его словам, некоторые клиенты отправляются в более экзотические места, такие как Маврикий, Мальдивы или Сейшельские острова. «Туристы выбирают романтику и пляжи», — добавил он.
Пресс-секретарь Invia Иржина Экрт Йирушкова подтвердила, что в связи с Днем святого Валентина продаются длительные выходные за границей или подарочные сертификаты. «Однако в День святого Валентина с нами путешествует лишь на несколько процентов больше клиентов, чем в другие недели февраля. Гораздо больше продаж приходится на Рождество, Новый год и праздничные дни», — говорит она.
Тысячи клиентов группы DER Touristik, в которую входят турагентства Fischer и Exim Tours, 14 февраля окажутся за границей, будь то в связи с Днем святого Валентина или весенними праздниками, сообщил Чешскому агентству новостей пресс-секретарь Ян Бездек. «Очень популярны экзотические направления у моря, такие как Абу-Даби, Вьетнам, Доминиканская Республика или Куба», — добавил он.
«Во время романтического отдыха клиенты пользуются дополнительными услугами отелей, такими как частные ужины на пляже, различные оздоровительные процедуры и массаж для пар, а также другие услуги, повышающие комфорт пребывания», — сказала ČTK Катержина Павликова, пресс-секретарь туристического агентства Čedok. По ее словам, растет число отелей, предназначенных только для взрослых. Она добавила, что, когда День святого Валентина выпадает на середину недели, клиенты обычно переносят экскурсионные туры на выходные до или после праздника.
«В этом году большинство вылетов происходит за три-четыре дня до самого праздника, чтобы клиенты могли отпраздновать День святого Валентина в романтическом месте. Продолжительность пребывания в среднем составляет семь дней», — говорит Якуб Черны, PR-менеджер туристического агентства Blue Style. По его словам, некоторые клиенты отправляются в более экзотические места, такие как Маврикий, Мальдивы или Сейшельские острова. «Туристы выбирают романтику и пляжи», — добавил он.
Пресс-секретарь Invia Иржина Экрт Йирушкова подтвердила, что в связи с Днем святого Валентина продаются длительные выходные за границей или подарочные сертификаты. «Однако в День святого Валентина с нами путешествует лишь на несколько процентов больше клиентов, чем в другие недели февраля. Гораздо больше продаж приходится на Рождество, Новый год и праздничные дни», — говорит она.
Тысячи клиентов группы DER Touristik, в которую входят турагентства Fischer и Exim Tours, 14 февраля окажутся за границей, будь то в связи с Днем святого Валентина или весенними праздниками, сообщил Чешскому агентству новостей пресс-секретарь Ян Бездек. «Очень популярны экзотические направления у моря, такие как Абу-Даби, Вьетнам, Доминиканская Республика или Куба», — добавил он.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
1510
Небольшие магазины в Чехии пережили ковид, затем войну в Украине и связанный с ней энергетический кризис. Но теперь их задавила высокая инфляция, сопровождаемая падением розничных продаж.
09:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
941
Предприниматели не хотят упустить возможность получить государственную субсидию в размере до 300 000 крон на покупку электромобиля и до 150 000 крон на зарядное устройство. Интерес к покупке...
12:00
11 ФЕВРАЛЯ 2024
2564
В прошлом году 37% чешских потребителей сократили расходы на одежду и обувь в связи с ростом инфляции. С другой стороны, 56% не позволили росту цен повлиять на их расходы. Около половины чехов...
14:00
10 ФЕВРАЛЯ 2024
2038
Треть жителей Чехии говорят, что сталкивались с мошенничеством при совершении покупок в интернете, а 48% беспокоятся о возможном мошенничестве. Но только около 46% людей могут сказать, безопасна ли...
22:00
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1002
Чехия занимает шестое место по доле мошеннических объявлений на сайтах знакомств в интернете. Словакия лидирует, опережая Германию и Венгрию. В наиболее рискованных странах примерно каждый 20-й...
09:30
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1533
Международный аэропорт Карловы Вары — Ольшове Враты в этом сезоне будет предлагать рейсы по семи направлениям. Рейсы будут выполнять четыре туристических агентства. Чартерные рейсы трех из них в...
19:30
6 ФЕВРАЛЯ 2024
2554
Пассажиры пражского общественного транспорта в последнее время сталкиваются с тем, что билет, купленный в мобильном приложении, начинает действовать только через две минуты. В январе 40 человек...
11:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
7471
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ СТАЛИ ЭКОНОМИТЬ ДАЖЕ НА САМЫХ ДЕШЕВЫХ ТОВАРАХ. НЕКОТОРЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МАГАЗИНЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ
Эти товары по-прежнему пользуются спросом, но даже в самом дешевом сегменте есть первые признаки того, что люди стали меньше тратить.
12:00
3 ФЕВРАЛЯ 2024
1199
Первый чартерный рейс в Абу-Даби вылетел из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в начале февраля. Рейс обслуживает авиакомпания Smartwings для группы Der Touristik, которая представляет на...
15:30
1 ФЕВРАЛЯ 2024
8177
В Чехии легендарный лимонад пьют уже более 60 лет. «Кофола» была создана как социалистическая альтернатива недоступным в то время конкурирующим напиткам из зарубежных стран, а именно кока-коле и...
20:00
31 ЯНВАРЯ 2024
1611
После четырехлетнего перерыва возобновятся прямые рейсы из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в Астану (Казахстан). Маршрут будет обслуживать авиакомпания SCAT Airlines. С 22 мая самолеты...
09:00
31 ЯНВАРЯ 2024
2416
Известный универмаг Kotva в Праге закрывается. Здание, которое было построено на площади Республики в 70-х годах, ожидает полная реконструкция. Владелец торгового центра пока отказывается давать...
07:30
30 ЯНВАРЯ 2024
2623
Британская компания по производству игрушек Hamleys, вышедшая на чешский рынок восемь лет назад, решила прекратить сотрудничество с чешским инвестором, и бренд начал исчезать из магазина.
15:00
26 ЯНВАРЯ 2024
1230
Администрация Праги подготовит анализ будущего использования Карлинских казарм. Документ будет разработан Пражской компанией развития и предложит, что можно было бы разместить в этом здании....
14:00
26 ЯНВАРЯ 2024
1118
В Праге начались подготовительные работы по реконструкции площади Йиржиго з Подебрад, которые займут 33 месяца и обойдутся примерно в 477,8 млн чешских крон с НДС. Большая часть площади уже...