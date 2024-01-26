Слабая чешская крона сделает отпуск более дорогим
18 февраля 2024
10:00
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Чешская крона слабеет и это негативно сказывается не только на импортерах товаров, но и на домохозяйствах. Они потратят на отдых за границей на сотни и тысячи крон больше, чем в прошлом году, и покупки за границей, которые так популярны, также станут дороже. И даже те, кто благополучно остается дома, не защищены от слабого обменного курса.
Согласно курсам Чешского национального банка, в пятницу и на выходных курс кроны был 25,46 к евро, а на этой неделе он почти достиг отметки в 25,50 крон. Для сравнения, в феврале прошлого года средний обменный курс составлял 23,71 коруны. В июле, когда каникулы были в самом разгаре, курс составлял 23,90.
«Если крона ослабевает и вы едете, например, за границу, то все становится дороже. Там все становится намного дороже, если только там нет дефляции и цены не падают», — говорит Мирослав Новак, аналитик Akcenta CZ.
Если кто-то оплачивает гостиницу в Италии, Хорватии, Германии или Испании по цене 100 евро за ночь, то теперь она обойдется ему в 2 546 крон. Это на 175 крон больше, чем в феврале прошлого года, и на 156 крон больше, чем в июле. За семидневное пребывание в стране — 1225 и 1092 кроны соответственно.
Проживание — не единственное, за что платят люди, отправляясь на отдых за границу. Например, пицца стоимостью 11 евро сейчас стоит около 280 крон в чешских кронах. В прошлом году в феврале она стоила 261 крону, в июле — 263 кроны. Разница составляет 19 и 17 крон соответственно. За пиво стоимостью 3,50 евро человек заплатит на 6,10 крон больше, чем в феврале прошлого года, и на 5,40 крон больше, чем в июле.
Конечно, при более длительном пребывании разница в курсовой конвертации цен на еду и напитки также накапливается.
Шоппинг в Польше
Но, по словам главного экономиста Банка Кредитас Петра Дуфека, падение кроны также означает повышение цен на авиабилеты, например. «Мы покупаем большинство авиабилетов в иностранной валюте, и если у нас нет счета в евро или долларах, то со счета в кронах они обойдутся нам дороже из-за обменного курса», — пояснил он.
«Но вам даже не нужно никуда ехать, и вы заметите ослабление кроны на заправках, где эффект от повышения цен обычно проявляется быстрее всего», — сказал Дуфек. По его словам, товары, ввозимые в Чехию, также подорожают, как через торговцев, так и индивидуально, например, через зарубежные интернет-магазины.
Однако, по словам Новака, ослабление кроны отразится не только на евро, но и на других валютах. Например, на польском злотом. Сейчас он стоит 5,87 кроны. В феврале прошлого года он стоил 5,05 крон, а в июле — 5,38 крон. Таким образом, разница за год при покупке на 100 злотых составляет 82 кроны.
«Корюна значительно ослабла по отношению к польскому злотому. Я не хочу сказать, что не стоит ездить туда за покупками, но это уже не так дешево, как год назад», — говорит Новак.
Есть две причины неблагоприятного курса кроны. Во-первых, это действия центрального банка, который уже второй раз подряд снижает базовые процентные ставки. Это постепенно отражается в более дешевых ипотечных кредитах, а также в менее выгодных сбережениях и ослаблении чешской валюты. «Более высокие процентные ставки побудили иностранных инвесторов сберегать свои деньги и покупать чешские облигации», — сказал Дуфек, добавив, что это уже не так выгодно для инвесторов.
Еще одна причина — слабые показатели чешской экономики. «Когда она стагнирует или находится в состоянии рецессии, курс кроны обычно ослабевает», — уточнил Новак.
В ближайшие месяцы на курс кроны должно существенно повлиять намерение центрального банка продолжить снижение ставок. По мнению Дуфека, чешская валюта может получить поддержку летом, если ФРС США и Европейский центральный банк также снизят свои ставки.
Даже Новак ожидает, что летом курс чешской валюты может немного укрепиться, но к тому времени он может упасть до 25,90 за евро. «Но если центральный банк значительно снизит ставки, то ситуация может не улучшиться даже за время каникул», — добавил он.
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