Прямой авиарейс Прага — Токио? МИД Чехии подписал соглашение в Японии
1 марта 2024
13:30
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Чешская Республика все ближе к запуску прямого воздушного маршрута с Японией. В четверг вечером в Токио министр иностранных дел Ян Липавский и его японская коллега Йоко Камикава подписали соглашение о воздушном сообщении, необходимое для запуска авиарейса.
«Мы подписали соглашение о воздушном сообщении, которое закладывает необходимые основы для будущего прямого авиасообщения между Чехией и Японией», — сказал Липавский журналистам в японской столице в четверг вечером.
Однако пока нельзя сказать, когда начнет действовать маршрут Прага — Токио. «Мы чувствуем интерес со стороны японских туристов, мы чувствуем интерес со стороны японских бизнесменов, но когда это произойдет, решают японские перевозчики. В Азии перевозчики всегда ждут, пока правительства примут меры, прежде чем заключать коммерческие соглашения», — объяснил причину и значение подписания соглашения Дэниел Дрейк, пресс-секретарь МИД Чехии. Невозможно сказать, могут ли перелеты начаться до начала Всемирной выставки 2025 года, которая пройдет в Осаке в следующем году.
На встрече Липавский и министр иностранных дел Йоко Камикава также обсудили экономические вопросы. Япония является вторым по величине инвестором в Чешской Республике, кроме того, Чехия очень популярна у японских туристов. Сотни тысяч из них приезжают в страну каждый год. Почти 300 японских компаний имеют в стране свои филиалы или штаб-квартиры.
Важной темой встречи стала безопасность, как и в Индии и Австралии, которые Липавский посетил в последние дни. «Мы очень заинтересованы в сотрудничестве в области безопасности. Я выразил полную поддержку широкому участию Японии в механизмах и диалогах по вопросам безопасности в ЕС и НАТО», — сказал он, добавив, что считает Японию одним из самых надежных и ценных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.
Глава чешской дипломатии напомнил, что вице-премьер по цифровизации и министр регионального развития Иван Бартош обсуждал будущие авиарейсы в Токио в прошлом году во время своего рабочего визита. Тогда он встретился, например, с представителями авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines, а также с представителями международного аэропорта Нарита в Токио. «Это послужит не только развитию туризма между двумя странами, но и дальнейшему развитию сотрудничества на благо обеих экономик», — сказал тогда Бартош.
Создание прямого авиасообщения между Чехией и Японией обсуждается уже давно. В 2017 году о линии говорил тогдашний премьер-министр Богуслав Соботка, когда он посетил Страну восходящего солнца.
В прошлом году была восстановлена прямая линия между Прагой и южнокорейским Сеулом, а также создана линия Прага — Тайбэй. Таким образом, нынешнее подписание соглашения проходит на волне соединения Чехии с сильными азиатскими игроками.
В четверг Липавский также встретился с министром выставки Ханако Джими по поводу предстоящей выставки. В субботу, в последний день своего визита в Японию, Липавский осмотрит место, где примерно через 400 дней в Осаке откроется чешский павильон. В четверг министр также посетил Токийский университет, где встретился со студентами из Чехии.
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