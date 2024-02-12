Какие города затрагивает второй день забастовки персонала Lufthansa и когда это закончится

Франкфуртский аэропорт, крупнейший в Германии, как и во время предыдущих забастовок, не отправляет пассажиров, которые хотели начать там свое путешествие. Из Франкфурта могут отправиться только транзитные пассажиры, аэропорт также принимает прибывающие рейсы.



Сегодня аэропорт Мюнхена вновь объявил о массовых приостановках работы. По данным компании FMG, 520 из примерно 840 рейсов, запланированных на сегодня, пришлось отменить. Мюнхен уже прибегал к подобным массовым отменам в четверг, когда началась акция протеста. В Мюнхене ограничения коснулись в основном Терминала 2, с которым сотрудничает Lufthansa.





Проблемы в Гамбурге и Франкфурте затронули пассажиров из Чехии. Из-за забастовки Lufthansa отменила 17 рейсов между пражским аэропортом имени Вацлава Гавела и этими двумя немецкими аэропортами.



В Гамбурге ситуация улучшилась. В четверг аэропорт отменил все свои 140 рейсов, но сейчас отменено лишь около трех десятков. Из Ганновера сегодня не вылетит ни один рейс Lufthansa, также пострадал аэропорт Бремена.



Как и в четверг, поиск альтернативных маршрутов был осложнен забастовкой машинистов поездов Deutsche Bahn (DB), в результате которой была отменена пятая часть междугородних и региональных рейсов. Забастовка также осложнила поездку в аэропорт на городской электричке.