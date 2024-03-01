Уникальная «Чешская тропа» попала на карту мировых маршрутов дальних путешествий

Анастасия Князева 20 марта 2024 21:00 355

«Вы наслаждаетесь свободой, тем, что вы там, а времени у вас бесконечно много, прекрасной природой. Вы полностью очищаете голову и обретаете новые перспективы», — объяснил Мартин Убл, создатель «Чешской тропы», что именно влечет его в походы на протяжении многих лет. Он начал увлекаться походами в горы в возрасте 17 лет и с тех пор обошел буквально весь мир, включая самые сложные маршруты на планете.