Уникальная «Чешская тропа» попала на карту мировых маршрутов дальних путешествий
20 марта 2024
21:00
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«Вы наслаждаетесь свободой, тем, что вы там, а времени у вас бесконечно много, прекрасной природой. Вы полностью очищаете голову и обретаете новые перспективы», — объяснил Мартин Убл, создатель «Чешской тропы», что именно влечет его в походы на протяжении многих лет. Он начал увлекаться походами в горы в возрасте 17 лет и с тех пор обошел буквально весь мир, включая самые сложные маршруты на планете.
Идея организовать путешествия по «Чешской тропе» зародилась в голове Мартина незадолго до того, как он отправился в поход по Канаде. «Я подумал, что жаль, что здесь нет ничего подобного, в то время как у нас есть наилучшая маркировка Чешского туристического клуба», — вспоминает он.
По возвращении он собрал свою старую группу друзей, и уже через год был открыт первый в стране официальный трейл. Он описывает «Чешскую тропу» как некоммерческий проект группы энтузиастов, которые объединили усилия с Чешским туристическим клубом, чтобы предложить возможность отправиться в красивое и интересное путешествие через всю страну. Либо по северному, либо по южному маршруту. Вместе они занимают 2 000 километров. «Смысл в том, чтобы все объединить», — улыбается он.
Это для всех
Сегодня «Чешская тропа» красуется на карте мировых маршрутов дальних путешествий, так как она упоминается в приложении FarOut App — Formerly Guthook, крупнейшем в мире. В нем представлены такие дальние походы, как маршрут Тихоокеанская тропа, Аппалачская тропа, CDT, GDT и Те Arora в Новой Зеландии.
«Не так много стран можно обойти пешком», — рассказывает Убл, объясняя, почему «Чешская тропа» стала таким феноменом. По его словам, путешествие может совершить любой желающий. «Вы сами решаете, когда, где и как. Вы можете пройти всю тропу, северный маршрут, южный маршрут. По частям. Разбить его на выходные. С запада на восток или наоборот. В домиках или с палаткой. Медленно, быстро или бегом», — заверил он посетителей ярмарки «Мир отдыха», пришедших послушать его лекцию в выходные.
Маршрут проходит по размеченным пешеходным тропам, подробные инструкции с описанием этапов даны на сайте. Там же можно найти советы и рекомендации от тех, кто уже прошел этот путь. Маршрут ориентирован на определенные группы: одинокие девушки, те, кого сопровождает четвероногий друг, велосипедисты, пешие туристы с маленькими детьми и не только.
Мартин призывает не забывать готовиться перед резким стартом и отправиться на пробу, возможно, на выходные. «Вещи, которыми я не пользуюсь, я не беру, вещи, которые мне не подходят, я заменяю», — отмечает он, напоминая, что излишне тяжелый багаж оказывается самой распространенной проблемой.
Многие люди едут в одиночку
В прошлом году, по его словам, 300-400 человек преодолели хотя бы один участок. Большинство из них разделили свое путешествие на этапы. «Одна бабушка написала нам, что когда она отправилась в путь со своим внуком, Гонзику было семь лет, а в конце он уже праздновал десятилетие», — говорит Мартин, которого больше всего удивило количество людей, идущих в одиночку.
Обычно он ходит с группой или со своей девушкой. «Мы ходим по тропе каждый год, преодолеваем 1 000-1 200 километров», — сообщает он. Когда его спрашивают, какой этап ему нравится больше всего, он отвечает, что всегда тот, который он проходит в данный момент. «Нам стало нравиться пересекать разные островки и ходить там, где никто не ходит, на севере», — упоминает он о других целях, добавляя, что они с партнершей планируют пересечь Канарские острова.
Он занимается «Чешским маршрутом» в качестве хобби. Сейчас он работает в многонациональной компании, где о его увлечении хорошо знают и уделяют ему должное внимание. «Для меня это важное преимущество для сотрудников», — говорит Мартин, который на ярмарке представил свою вторую книгу «Чешская тропа — новые истории».
Деньги от продажи снова пойдут на поддержку Спортивного клуба инвалидов-колясочников. Книга призвана мотивировать, развлекать и воодушевлять читателей. «В ней есть юмористические описания этапов, истории людей, которые отправились в путь, например, семидесятилетнего джентльмена, девушки с годовалым ребенком, борца после двух операций на сердце, инсульта, инвалидов-колясочников», — рассказывает он. У него еще много идей по улучшению тропы. «Мы хотим удивить людей», — с улыбкой поясняет он, почему не раскрывает их.
По возвращении он собрал свою старую группу друзей, и уже через год был открыт первый в стране официальный трейл. Он описывает «Чешскую тропу» как некоммерческий проект группы энтузиастов, которые объединили усилия с Чешским туристическим клубом, чтобы предложить возможность отправиться в красивое и интересное путешествие через всю страну. Либо по северному, либо по южному маршруту. Вместе они занимают 2 000 километров. «Смысл в том, чтобы все объединить», — улыбается он.
Это для всех
Сегодня «Чешская тропа» красуется на карте мировых маршрутов дальних путешествий, так как она упоминается в приложении FarOut App — Formerly Guthook, крупнейшем в мире. В нем представлены такие дальние походы, как маршрут Тихоокеанская тропа, Аппалачская тропа, CDT, GDT и Те Arora в Новой Зеландии.
«Не так много стран можно обойти пешком», — рассказывает Убл, объясняя, почему «Чешская тропа» стала таким феноменом. По его словам, путешествие может совершить любой желающий. «Вы сами решаете, когда, где и как. Вы можете пройти всю тропу, северный маршрут, южный маршрут. По частям. Разбить его на выходные. С запада на восток или наоборот. В домиках или с палаткой. Медленно, быстро или бегом», — заверил он посетителей ярмарки «Мир отдыха», пришедших послушать его лекцию в выходные.
Маршрут проходит по размеченным пешеходным тропам, подробные инструкции с описанием этапов даны на сайте. Там же можно найти советы и рекомендации от тех, кто уже прошел этот путь. Маршрут ориентирован на определенные группы: одинокие девушки, те, кого сопровождает четвероногий друг, велосипедисты, пешие туристы с маленькими детьми и не только.
Мартин призывает не забывать готовиться перед резким стартом и отправиться на пробу, возможно, на выходные. «Вещи, которыми я не пользуюсь, я не беру, вещи, которые мне не подходят, я заменяю», — отмечает он, напоминая, что излишне тяжелый багаж оказывается самой распространенной проблемой.
Многие люди едут в одиночку
В прошлом году, по его словам, 300-400 человек преодолели хотя бы один участок. Большинство из них разделили свое путешествие на этапы. «Одна бабушка написала нам, что когда она отправилась в путь со своим внуком, Гонзику было семь лет, а в конце он уже праздновал десятилетие», — говорит Мартин, которого больше всего удивило количество людей, идущих в одиночку.
Обычно он ходит с группой или со своей девушкой. «Мы ходим по тропе каждый год, преодолеваем 1 000-1 200 километров», — сообщает он. Когда его спрашивают, какой этап ему нравится больше всего, он отвечает, что всегда тот, который он проходит в данный момент. «Нам стало нравиться пересекать разные островки и ходить там, где никто не ходит, на севере», — упоминает он о других целях, добавляя, что они с партнершей планируют пересечь Канарские острова.
Он занимается «Чешским маршрутом» в качестве хобби. Сейчас он работает в многонациональной компании, где о его увлечении хорошо знают и уделяют ему должное внимание. «Для меня это важное преимущество для сотрудников», — говорит Мартин, который на ярмарке представил свою вторую книгу «Чешская тропа — новые истории».
Деньги от продажи снова пойдут на поддержку Спортивного клуба инвалидов-колясочников. Книга призвана мотивировать, развлекать и воодушевлять читателей. «В ней есть юмористические описания этапов, истории людей, которые отправились в путь, например, семидесятилетнего джентльмена, девушки с годовалым ребенком, борца после двух операций на сердце, инсульта, инвалидов-колясочников», — рассказывает он. У него еще много идей по улучшению тропы. «Мы хотим удивить людей», — с улыбкой поясняет он, почему не раскрывает их.
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