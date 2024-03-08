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Чехи променяли аэропорт Праги на Вену и Мюнхен?

Анастасия Князева
30 марта 2024
12:00
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Все меньше чехов вылетают из пражского аэропорта, утверждают продавцы билетов. Растет интерес к полетам из Вены или Мюнхена, где билеты дешевле. Это следует из информации продавцов, с которыми связалось Чешское агентство новостей. Наибольшее падение интереса к вылетам из пражского аэропорта по сравнению с прошлым годом зафиксировано у продавцов Pelikán и Student Agency Travel.
По данным Student Agency Travel, в 2022 году 61% чехов выбрал Прагу в качестве пункта вылета по сравнению с 55% в прошлом году. Путешественники Pelikán чаще выбирали аэропорты Вены и Мюнхена, чем до пандемии коронавируса в 2019 году. Интерес к аэропорту Вены вырос с 20% в 2019 году до 30% в прошлом году, а к аэропорту Мюнхена — с 2 до 4%, по словам пресс-секретаря продавца Катарины Шухтеровой.

По мнению Шухтеровой, привлекательность аэропорта Вены повысило появление новых перевозчиков после пандемии, таких как Saudia Airlines. По ее словам, аэропорт австрийской столицы также смог вернуться к своей первоначальной пропускной способности по отдельным направлениям после того, как ранее был закрыт из-за ковида. «Аналогичным образом, немецкие аэропорты часто имеют значительно большую пропускную способность по сравнению с Прагой, что заставляет авиакомпании снижать цены на билеты в условиях жесткой конкуренции», — добавила она.

Чехи выбирают более отдаленные аэропорты из-за выгодных ценовых предложений, утверждают ритейлеры. «По нашим данным, пассажиры используют ближайшие аэропорты, если цена билета в среднем не выше на 20 и более процентов. Если цены выше, люди готовы ехать даже в отдаленный аэропорт в ущерб собственному комфорту», — говорит Йозеф Трейбал, директор портала Letuška.cz.

По данным Pelikán, более выгодные цены за пределами пражского аэропорта в основном связаны с более отдаленными экзотическими направлениями. По словам пресс-секретаря пражского аэропорта Клары Дивишковой, в период после пандемии увеличился интерес пассажиров к дальним направлениям. «Если в 2019 году более половины наших пассажиров летали из Праги в Таиланд, то в прошлом году 53% пассажиров летели в Таиланд из Вены, а в этом году этот показатель составляет 56%», — сказала Шухтерова. По ее словам, стоимость билета в Таиланд на 30% ниже при вылете из Вены.

Рейсы в Саудовскую Аравию также более экономичны при вылете из Вены — на 67%, а рейсы в Пунта-Кану в Доминиканской Республике — на 20%. Рейсы в Доминикану дешевле на 40% при вылете из Мюнхена по сравнению с Прагой. Путешественники, покупающие билеты у Pelikan, также часто выбирают Мюнхен при поездках в Бангкок, Таиланд или Мексику. По словам Шухтеровой, путешествие в Объединенные Арабские Эмираты выгоднее всего совершать с вылетом из Будапешта. По сравнению с Прагой это на 60% дешевле. «Именно поэтому 7% пассажиров отправляются в Эмираты из венгерской столицы, а 46% выбирают Вену», — говорит Шухтерова.

По словам директора по продажам Student Agency Travel Мартины Грнчиржовой, на рост доли пассажиров, вылетающих из Вены, влияет конкурентная среда. В аэропорту Вены она выше, чем в аэропорту Праги. Рейсы в Бангкок или Нью-Йорк дороже при вылете из Праги, в то время как рейсы по европейским направлениям, таким как Париж, дешевле.

По данным компании, доли аэропортов в бронировании на Kiwi.com по сравнению с предыдущим годом изменились максимум на несколько процентов. В прошлом году интерес пассажиров к аэропорту Праги вырос примерно на 1,6% по сравнению с предшествующим годом. В Братиславе, Брно, Нюрнберге и Мюнхене рост составил менее 1%. Интерес к вылетам из Вены, напротив, немного снизился.

Портал Letuška.cz не зафиксировал падения в аэропорту Рузине. «В настоящее время мы продаем 93% билетов из аэропорта Праги, 2% — из Мюнхена и 5% — из Вены, что объясняется наличием пассажиров из Южной Моравии. 5-7% билетов, проданных за пределами пражского аэропорта, соответствовали доковидному периоду», — сказал Трейбал. По его словам, компания наблюдала скачок в 2021 году, когда пятая часть пассажиров вылетала из непражских аэропортов из-за низкого предложения рейсов из Праги и более высоких цен на билеты. Но ситуация изменилась.

Аэропорт Рузине не замечает роста цен на билеты или снижения интереса к вылетам из Праги, сказала Дивишкова в интервью ČTK. «В зоне обслуживания пражского аэропорта имени Вацлава Гавела (в пределах 165 км от аэропорта) доля пассажиров, вылетающих из Праги, составляет около 77%, в то время как около 15% пассажиров, живущих в нашей зоне обслуживания, вылетают из Вены и еще 4% пассажиров вылетают из Мюнхена», — сказала она.

По данным пражского аэропорта, рост цен на билеты за год составил около 15%, «что полностью соответствует среднему росту цен на билеты в регионе Центральной Европы и в то же время несколько ниже, чем рост средних цен на билеты из Вены (+18 %) или Мюнхена (+17 %)», — сказала Дивишкова. Однако она признала, что на некоторых направлениях цены могут быть выше.
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