Чехи променяли аэропорт Праги на Вену и Мюнхен?
30 марта 2024
12:00
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Все меньше чехов вылетают из пражского аэропорта, утверждают продавцы билетов. Растет интерес к полетам из Вены или Мюнхена, где билеты дешевле. Это следует из информации продавцов, с которыми связалось Чешское агентство новостей. Наибольшее падение интереса к вылетам из пражского аэропорта по сравнению с прошлым годом зафиксировано у продавцов Pelikán и Student Agency Travel.
По данным Student Agency Travel, в 2022 году 61% чехов выбрал Прагу в качестве пункта вылета по сравнению с 55% в прошлом году. Путешественники Pelikán чаще выбирали аэропорты Вены и Мюнхена, чем до пандемии коронавируса в 2019 году. Интерес к аэропорту Вены вырос с 20% в 2019 году до 30% в прошлом году, а к аэропорту Мюнхена — с 2 до 4%, по словам пресс-секретаря продавца Катарины Шухтеровой.
По мнению Шухтеровой, привлекательность аэропорта Вены повысило появление новых перевозчиков после пандемии, таких как Saudia Airlines. По ее словам, аэропорт австрийской столицы также смог вернуться к своей первоначальной пропускной способности по отдельным направлениям после того, как ранее был закрыт из-за ковида. «Аналогичным образом, немецкие аэропорты часто имеют значительно большую пропускную способность по сравнению с Прагой, что заставляет авиакомпании снижать цены на билеты в условиях жесткой конкуренции», — добавила она.
Чехи выбирают более отдаленные аэропорты из-за выгодных ценовых предложений, утверждают ритейлеры. «По нашим данным, пассажиры используют ближайшие аэропорты, если цена билета в среднем не выше на 20 и более процентов. Если цены выше, люди готовы ехать даже в отдаленный аэропорт в ущерб собственному комфорту», — говорит Йозеф Трейбал, директор портала Letuška.cz.
По данным Pelikán, более выгодные цены за пределами пражского аэропорта в основном связаны с более отдаленными экзотическими направлениями. По словам пресс-секретаря пражского аэропорта Клары Дивишковой, в период после пандемии увеличился интерес пассажиров к дальним направлениям. «Если в 2019 году более половины наших пассажиров летали из Праги в Таиланд, то в прошлом году 53% пассажиров летели в Таиланд из Вены, а в этом году этот показатель составляет 56%», — сказала Шухтерова. По ее словам, стоимость билета в Таиланд на 30% ниже при вылете из Вены.
Рейсы в Саудовскую Аравию также более экономичны при вылете из Вены — на 67%, а рейсы в Пунта-Кану в Доминиканской Республике — на 20%. Рейсы в Доминикану дешевле на 40% при вылете из Мюнхена по сравнению с Прагой. Путешественники, покупающие билеты у Pelikan, также часто выбирают Мюнхен при поездках в Бангкок, Таиланд или Мексику. По словам Шухтеровой, путешествие в Объединенные Арабские Эмираты выгоднее всего совершать с вылетом из Будапешта. По сравнению с Прагой это на 60% дешевле. «Именно поэтому 7% пассажиров отправляются в Эмираты из венгерской столицы, а 46% выбирают Вену», — говорит Шухтерова.
По словам директора по продажам Student Agency Travel Мартины Грнчиржовой, на рост доли пассажиров, вылетающих из Вены, влияет конкурентная среда. В аэропорту Вены она выше, чем в аэропорту Праги. Рейсы в Бангкок или Нью-Йорк дороже при вылете из Праги, в то время как рейсы по европейским направлениям, таким как Париж, дешевле.
По данным компании, доли аэропортов в бронировании на Kiwi.com по сравнению с предыдущим годом изменились максимум на несколько процентов. В прошлом году интерес пассажиров к аэропорту Праги вырос примерно на 1,6% по сравнению с предшествующим годом. В Братиславе, Брно, Нюрнберге и Мюнхене рост составил менее 1%. Интерес к вылетам из Вены, напротив, немного снизился.
Портал Letuška.cz не зафиксировал падения в аэропорту Рузине. «В настоящее время мы продаем 93% билетов из аэропорта Праги, 2% — из Мюнхена и 5% — из Вены, что объясняется наличием пассажиров из Южной Моравии. 5-7% билетов, проданных за пределами пражского аэропорта, соответствовали доковидному периоду», — сказал Трейбал. По его словам, компания наблюдала скачок в 2021 году, когда пятая часть пассажиров вылетала из непражских аэропортов из-за низкого предложения рейсов из Праги и более высоких цен на билеты. Но ситуация изменилась.
Аэропорт Рузине не замечает роста цен на билеты или снижения интереса к вылетам из Праги, сказала Дивишкова в интервью ČTK. «В зоне обслуживания пражского аэропорта имени Вацлава Гавела (в пределах 165 км от аэропорта) доля пассажиров, вылетающих из Праги, составляет около 77%, в то время как около 15% пассажиров, живущих в нашей зоне обслуживания, вылетают из Вены и еще 4% пассажиров вылетают из Мюнхена», — сказала она.
По данным пражского аэропорта, рост цен на билеты за год составил около 15%, «что полностью соответствует среднему росту цен на билеты в регионе Центральной Европы и в то же время несколько ниже, чем рост средних цен на билеты из Вены (+18 %) или Мюнхена (+17 %)», — сказала Дивишкова. Однако она признала, что на некоторых направлениях цены могут быть выше.
По мнению Шухтеровой, привлекательность аэропорта Вены повысило появление новых перевозчиков после пандемии, таких как Saudia Airlines. По ее словам, аэропорт австрийской столицы также смог вернуться к своей первоначальной пропускной способности по отдельным направлениям после того, как ранее был закрыт из-за ковида. «Аналогичным образом, немецкие аэропорты часто имеют значительно большую пропускную способность по сравнению с Прагой, что заставляет авиакомпании снижать цены на билеты в условиях жесткой конкуренции», — добавила она.
Чехи выбирают более отдаленные аэропорты из-за выгодных ценовых предложений, утверждают ритейлеры. «По нашим данным, пассажиры используют ближайшие аэропорты, если цена билета в среднем не выше на 20 и более процентов. Если цены выше, люди готовы ехать даже в отдаленный аэропорт в ущерб собственному комфорту», — говорит Йозеф Трейбал, директор портала Letuška.cz.
По данным Pelikán, более выгодные цены за пределами пражского аэропорта в основном связаны с более отдаленными экзотическими направлениями. По словам пресс-секретаря пражского аэропорта Клары Дивишковой, в период после пандемии увеличился интерес пассажиров к дальним направлениям. «Если в 2019 году более половины наших пассажиров летали из Праги в Таиланд, то в прошлом году 53% пассажиров летели в Таиланд из Вены, а в этом году этот показатель составляет 56%», — сказала Шухтерова. По ее словам, стоимость билета в Таиланд на 30% ниже при вылете из Вены.
Рейсы в Саудовскую Аравию также более экономичны при вылете из Вены — на 67%, а рейсы в Пунта-Кану в Доминиканской Республике — на 20%. Рейсы в Доминикану дешевле на 40% при вылете из Мюнхена по сравнению с Прагой. Путешественники, покупающие билеты у Pelikan, также часто выбирают Мюнхен при поездках в Бангкок, Таиланд или Мексику. По словам Шухтеровой, путешествие в Объединенные Арабские Эмираты выгоднее всего совершать с вылетом из Будапешта. По сравнению с Прагой это на 60% дешевле. «Именно поэтому 7% пассажиров отправляются в Эмираты из венгерской столицы, а 46% выбирают Вену», — говорит Шухтерова.
По словам директора по продажам Student Agency Travel Мартины Грнчиржовой, на рост доли пассажиров, вылетающих из Вены, влияет конкурентная среда. В аэропорту Вены она выше, чем в аэропорту Праги. Рейсы в Бангкок или Нью-Йорк дороже при вылете из Праги, в то время как рейсы по европейским направлениям, таким как Париж, дешевле.
По данным компании, доли аэропортов в бронировании на Kiwi.com по сравнению с предыдущим годом изменились максимум на несколько процентов. В прошлом году интерес пассажиров к аэропорту Праги вырос примерно на 1,6% по сравнению с предшествующим годом. В Братиславе, Брно, Нюрнберге и Мюнхене рост составил менее 1%. Интерес к вылетам из Вены, напротив, немного снизился.
Портал Letuška.cz не зафиксировал падения в аэропорту Рузине. «В настоящее время мы продаем 93% билетов из аэропорта Праги, 2% — из Мюнхена и 5% — из Вены, что объясняется наличием пассажиров из Южной Моравии. 5-7% билетов, проданных за пределами пражского аэропорта, соответствовали доковидному периоду», — сказал Трейбал. По его словам, компания наблюдала скачок в 2021 году, когда пятая часть пассажиров вылетала из непражских аэропортов из-за низкого предложения рейсов из Праги и более высоких цен на билеты. Но ситуация изменилась.
Аэропорт Рузине не замечает роста цен на билеты или снижения интереса к вылетам из Праги, сказала Дивишкова в интервью ČTK. «В зоне обслуживания пражского аэропорта имени Вацлава Гавела (в пределах 165 км от аэропорта) доля пассажиров, вылетающих из Праги, составляет около 77%, в то время как около 15% пассажиров, живущих в нашей зоне обслуживания, вылетают из Вены и еще 4% пассажиров вылетают из Мюнхена», — сказала она.
По данным пражского аэропорта, рост цен на билеты за год составил около 15%, «что полностью соответствует среднему росту цен на билеты в регионе Центральной Европы и в то же время несколько ниже, чем рост средних цен на билеты из Вены (+18 %) или Мюнхена (+17 %)», — сказала Дивишкова. Однако она признала, что на некоторых направлениях цены могут быть выше.
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