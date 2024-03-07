Чехи все чаще используют приложения Bolt и Uber при поездках за границей
29 марта 2024
12:00
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Этой весной все больше чехов пользуются такими приложениями, как Bolt и Uber за границей, чаще всего в выходные дни. Об этом ЧТК рассказали представители этих компаний. Например, использование приложения Bolt чехами за границей во втором квартале прошлого года выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. За весь прошлый год компания зафиксировала 70-процентный рост использования чешскими пользователями услуг за рубежом.
Компания Uber также сообщила о росте интереса, но не назвала точных цифр. Чешские пользователи Uber чаще всего пользуются приложением во время путешествий по Европе в Великобритании, Польше, Германии, Португалии и Франции.
Чехи пользуются услугами Bolt в основном в Австрии, Франции, Польше, Венгрии и Словакии. По мнению компании Bolt, теплая погода и низкие цены в межсезонье привлекают людей в европейские столицы на короткие выходные весной.
Пользователям приложений Uber и Bolt не нужно загружать новое приложение в каждой стране, путешествуя по Европе. Приложение, загруженное в Чехии, работает и за границей, меняется только предложение услуг. По словам представителей компании Bolt, туристам проще пользоваться приложениями, знакомыми им по дому. Во время коротких поездок им не нужно искать пересадки и пункты продажи билетов на местный общественный транспорт.
Помимо наиболее часто используемого сервиса ride-hailing, эти приложения предлагают и другие услуги за рубежом. Например, Uber использует сервис Explore или Boat, который предлагает заказ лодок на греческом острове Миконос. А в Португалии Uber запустил Moto, сервис по аренде мопедов. Компания Bolt объединяет в своем приложении несколько видов транспорта, предлагая аренду электровелосипедов и скутеров в дополнение к поездкам на автомобиле.
Пользователи приложения Uber могут получить поддержку на чешском языке и за рубежом в случае возникновения трудностей. Они могут найти ее как непосредственно в приложении, так и на сайте Uber после входа в свой аккаунт. Приложение Bolt общается с пользователями за рубежом на чешском языке, а поддержка предоставляется на чешском или английском языках.
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