Чехи все чаще используют приложения Bolt и Uber при поездках за границей

Компания Uber также сообщила о росте интереса, но не назвала точных цифр. Чешские пользователи Uber чаще всего пользуются приложением во время путешествий по Европе в Великобритании, Польше, Германии, Португалии и Франции.



Чехи пользуются услугами Bolt в основном в Австрии, Франции, Польше, Венгрии и Словакии. По мнению компании Bolt, теплая погода и низкие цены в межсезонье привлекают людей в европейские столицы на короткие выходные весной.





Пользователям приложений Uber и Bolt не нужно загружать новое приложение в каждой стране, путешествуя по Европе. Приложение, загруженное в Чехии, работает и за границей, меняется только предложение услуг. По словам представителей компании Bolt, туристам проще пользоваться приложениями, знакомыми им по дому. Во время коротких поездок им не нужно искать пересадки и пункты продажи билетов на местный общественный транспорт.





Помимо наиболее часто используемого сервиса ride-hailing, эти приложения предлагают и другие услуги за рубежом. Например, Uber использует сервис Explore или Boat, который предлагает заказ лодок на греческом острове Миконос. А в Португалии Uber запустил Moto, сервис по аренде мопедов. Компания Bolt объединяет в своем приложении несколько видов транспорта, предлагая аренду электровелосипедов и скутеров в дополнение к поездкам на автомобиле.





Пользователи приложения Uber могут получить поддержку на чешском языке и за рубежом в случае возникновения трудностей. Они могут найти ее как непосредственно в приложении, так и на сайте Uber после входа в свой аккаунт. Приложение Bolt общается с пользователями за рубежом на чешском языке, а поддержка предоставляется на чешском или английском языках.