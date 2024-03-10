Откройте для себя неизведанные места в чешской сельской местности

Анастасия Князева 3 апреля 2024 21:00 253

Познакомить туристов с менее посещаемыми местами в чешской сельской местности и тем самым помочь в борьбе с избыточным туризмом — такова цель нового приложения Epu, которое разработчики из компаний Gatyer и Algodos представили журналистам. По их словам, приложение не будет призывать туристов отказаться от посещения национальных парков или охраняемых ландшафтов, но покажет другие места для пеших и велосипедных прогулок. Приложение Epu можно бесплатно загрузить из Google Play и App Store.