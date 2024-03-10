Откройте для себя неизведанные места в чешской сельской местности
3 апреля 2024
21:00
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Познакомить туристов с менее посещаемыми местами в чешской сельской местности и тем самым помочь в борьбе с избыточным туризмом — такова цель нового приложения Epu, которое разработчики из компаний Gatyer и Algodos представили журналистам. По их словам, приложение не будет призывать туристов отказаться от посещения национальных парков или охраняемых ландшафтов, но покажет другие места для пеших и велосипедных прогулок. Приложение Epu можно бесплатно загрузить из Google Play и App Store.
Советы по посещению малоизвестных мест в Чехии также предлагает туристам приложение Úžasná místa от Mapotic. Другие приложения имеют схожую направленность, например BezKempu, Na kole e i pěšky и Placehunter.
По словам министра окружающей среды Петра Хладика (KDU-ČSL), Чехия уникальна тем, что предлагает широкий спектр природных мест. «Такого не встретишь ни в одной другой стране на такой небольшой территории», — сказал он. «Но это привносит и множество других явлений, таких как концентрация людей в определенных районах», — добавил он. По его словам, менее посещаемые места в чешской сельской местности так же ценны, как и более востребованные.
Приложение, созданное в сотрудничестве с национальными парками и Агентством по охране природы и ландшафтов, также будет предупреждать туристов о въезде на охраняемые территории и информировать их о том, как вести себя в них. Кроме того, оно предоставит сведения о закрытии и ограничениях или текущем количестве посетителей. По словам Милоша Доубека из Algodos, приложение прогнозирует ситуацию на основе погодных данных и исторического опыта, но в будущем оно должно работать и с камерами на парковках.
Исследование, проведенное государственным агентством по развитию туризма CzechTourism, показало, что 25% чехов отправляются в отпуск в малоизвестные места, а еще 33% планируют это сделать. По данным опроса, 35% чехов готовы доплачивать за экологичные путешествия — например, за более экологичное жилье и транспорт или за большую поддержку местных предпринимателей — в среднем на 12,5%. Чаще всего это делают молодые люди в возрасте до 24 лет.
Cкачать в GooglePlay и AppStore
По словам министра окружающей среды Петра Хладика (KDU-ČSL), Чехия уникальна тем, что предлагает широкий спектр природных мест. «Такого не встретишь ни в одной другой стране на такой небольшой территории», — сказал он. «Но это привносит и множество других явлений, таких как концентрация людей в определенных районах», — добавил он. По его словам, менее посещаемые места в чешской сельской местности так же ценны, как и более востребованные.
Приложение, созданное в сотрудничестве с национальными парками и Агентством по охране природы и ландшафтов, также будет предупреждать туристов о въезде на охраняемые территории и информировать их о том, как вести себя в них. Кроме того, оно предоставит сведения о закрытии и ограничениях или текущем количестве посетителей. По словам Милоша Доубека из Algodos, приложение прогнозирует ситуацию на основе погодных данных и исторического опыта, но в будущем оно должно работать и с камерами на парковках.
Исследование, проведенное государственным агентством по развитию туризма CzechTourism, показало, что 25% чехов отправляются в отпуск в малоизвестные места, а еще 33% планируют это сделать. По данным опроса, 35% чехов готовы доплачивать за экологичные путешествия — например, за более экологичное жилье и транспорт или за большую поддержку местных предпринимателей — в среднем на 12,5%. Чаще всего это делают молодые люди в возрасте до 24 лет.
Cкачать в GooglePlay и AppStore
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