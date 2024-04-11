Smartwings запустил прямые рейсы из Праги на Азорские острова

Полеты без остановок из Праги на Азорские острова ранее не были возможны. Smartwings станет единственной авиакомпанией, предлагающей пассажирам такую услугу.





Маршрут будет доступен дважды в неделю, всегда по вторникам и пятницам в полдень, а обратный рейс будет отправляться в 16:15 по местному времени. Пункт назначения — Сан-Мигель, крупнейший остров Азорского архипелага. Первый рейс, который состоялся в пятницу, был полностью забронирован, говорится в пресс-релизе авиакомпании.





В течение лета Smartwings будет предлагать прямые рейсы из Праги в общей сложности по 74 направлениям. Помимо уже упомянутых Азорских островов, новые рейсы будут выполняться в Изимир (Турция), Афины (Греция), Бриндизи (Италия) и Ла-Пальму (Канарские острова).



