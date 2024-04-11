Smartwings запустил прямые рейсы из Праги на Азорские острова
27 апреля 2024
09:30
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В этом сезоне чехи смогут попасть на Азорские острова прямым рейсом из пражского аэропорта. В пятницу, 26 апреля, компания Smartwings начала регулярные рейсы в этом направлении.
Полеты без остановок из Праги на Азорские острова ранее не были возможны. Smartwings станет единственной авиакомпанией, предлагающей пассажирам такую услугу.
Маршрут будет доступен дважды в неделю, всегда по вторникам и пятницам в полдень, а обратный рейс будет отправляться в 16:15 по местному времени. Пункт назначения — Сан-Мигель, крупнейший остров Азорского архипелага. Первый рейс, который состоялся в пятницу, был полностью забронирован, говорится в пресс-релизе авиакомпании.
В течение лета Smartwings будет предлагать прямые рейсы из Праги в общей сложности по 74 направлениям. Помимо уже упомянутых Азорских островов, новые рейсы будут выполняться в Изимир (Турция), Афины (Греция), Бриндизи (Италия) и Ла-Пальму (Канарские острова).
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