Идеальный летний отпуск? Это те места, которые нельзя пропустить

Потрясающие апельсиновые сады

Богатое культурное наследие, захватывающая дух природа и прекрасные песчаные пляжи.

Майорка — отличный выбор для тех, кто любит сочетать отдых на пляже с изучением местной природы и истории. Если вы отправитесь в самые популярные туристические места, вы не ошибетесь. Однако не забудьте включить в свои планы живописную деревню Форналуткс, расположенную неподалеку от города Сольер, который славится своими потрясающими апельсиновыми деревьями. Вы сможете проложить свой путь через них благодаря исторической узкоколейной железной дороге, которая провезет вас через потрясающую сельскую местность до Пальмы-де-Майорки. Если вы готовы к настоящим приключениям (но не прогадаете и с посещением пляжей Эс-Тренк или Кала-Форментор), то вам стоит отправиться в Торрент-де-Парейс. Добраться сюда можно только на лодке или по довольно физически сложному девятикилометровому маршруту. Но вид стоит того!



Захватывающий вид на океан

Мадейра понравится тем, кто планирует чередовать отдых на пляже с экскурсиями по окрестностям.

А посмотреть здесь действительно есть на что! Ведь здесь находятся одни из самых потрясающих достопримечательностей Европы — Кабу-Жиран и Пику-ду-Арейру. С первой открывается захватывающий вид на остров и океан (любители приключений оценят стеклянную смотровую площадку), а со второй можно полюбоваться вершинами местных гор, окруженных густыми облаками. Если вы не любитель пеших прогулок, не переживайте, что вы приехали сюда зря. В столице, Фуншал, вы можете посетить культовый рынок Mercado dos Lavradores, где можно купить свежие морепродукты, фрукты и другие местные продукты. Вы также можете осмотреть тропический сад Jardim Tropical Mont Palace — прекрасный сад, полный растений и произведений искусства. Конечно, нельзя пропустить пляжи с типичным черным песком. Прайя-ду-Порту-Санту или Прайя-ду-Формоза — самые лучшие.



Острова, на которых кипит жизнь

Трудно найти более разнообразную страну благодаря множеству островов, чем Греция.

Но куда поехать, если не хочется посещать самые известые места? Одни из самых красивых пляжей Греции находятся на менее знаменитых островах Милос и Ситония. Пляж Сикия (Милос), спрятанный в сердце пещеры, — идеальное место для романтического отдыха вдвоем, а пляж Криаристи (Ситония) поразит вас своим золотым песком, бирюзовой водой и довольно маленькими (но от этого не менее красивыми) бухтами. А для любителей истории и архитектуры у нас тоже есть несколько интересных советов. Например, остров Делос считается одним из самых важных археологических памятников в Греции (здесь находятся руины храмов и статуй). Еще одно увлекательное место — остров Патмос, знаменитый монастырем Святого Иоанна Богослова (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), с которого открывается захватывающий вид на море и близлежащие острова.



Вкусная местная кухня

Сицилия привлекает своей красочной историей, уникальной природой и вкуснейшими блюдами.

На побережье вы найдете бесчисленные живописные пляжи с белым песком и лазурным морем (например, Сан-Вито-ло-Капо, Изола-Белла или Скала-деи-Турки). Любители культуры и истории оценят богатое наследие древних цивилизаций: не пропустите потрясающие археологические объекты в Агридженто или античный театр с видом на вулкан Этна и Средиземное море в древнем городе в Таормине. Кроме того, вы можете исследовать многочисленные природные красоты, например национальный парк Зингаро с его захватывающими дух скалами, скальными арками и небольшими бухтами с прозрачной водой. Не забудьте разнообразить свой тур по Сицилии великолепной местной кухней — обязательно попробуйте аранчини (жареные рисовые шарики с начинкой из сыра, рагу или морепродуктов) и канноли (сладкое лакомство в форме трубочки с начинкой из сыра рикотта и фруктов).



Забытый рай Европы

Можно сказать, что Албания — жемчужина Средиземноморья.

Несмотря на это, Албания, как правило, остается в тени для большинства туристов. Так что если вы хотите избежать смехотворно высоких цен и переполненных пляжей, вы попали по адресу! Лучшие пляжные курорты вы найдете на Албанской Ривьере, особенно в окрестностях деревень Дхерми и Химара. Вы определенно не должны пропустить одноименный пляж Дхерми или пляжи Дримадес, Гжиме (с его прекрасной оливковой рощей) и Ксамиль, который также находится рядом с тремя небольшими островами, до которых легко добраться на лодке. Для любителей природы идеально подойдут окрестности непритязательной деревушки Тет в самом сердце Албанских Альп. Пешеходные маршруты здесь приведут вас, например, в долину Вальбона (водопад и ряд ущелий) или к Blue Eye Spring — небольшому природному озеру с кристально чистой и пригодной для питья водой. А если вы окажетесь в этой части Албании, не пропустите захватывающий круиз по озеру Коман. Окружающая дикая природа в сочетании с изумрудным цветом водной глади вас заворожит.