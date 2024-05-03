Невиданный интерес: две трети летних туров в Чехии уже распроданы
28 мая 2024
13:00
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Похоже, гигантская инфляция последних нескольких месяцев не настолько поколебала сбережения чехов, чтобы они отказались от летнего отпуска за границей. Турагентства сообщают о рекордном интересе.
В прошлом году, когда группа компаний DER Touristik EE, в которую входят туристические компании Exim, Fischer и Nev-Dama, объявила о рекордном показателе продаж, казалось, что превзойти эти показатели невозможно. Но в этом году интерес еще больше.
«Наши продажи примерно на 20% выше, чем в то же время в прошлом году. На данный момент мы уже распродали две трети наших туров, и мы увеличили их количество на 20%», — говорит Йиржи Елинек, глава DER Touristik EE. После прошлогодних 17,5 миллиарда, которые группа заработала в Чехии, он ожидает, что в этом году показатель может составить более 20 миллиардов (и около миллиона клиентов).
Сюрпризы для турагентов
«Честно говоря, продолжающаяся тенденция немного нас удивила. Очевидно, что чехи немного изменили свой способ путешествовать и не могут добраться до некоторых направлений самостоятельно», — добавляет Елинек.
Но дальнейший рост в последующие годы сомнителен, говорит он. «Это зависит от того, решим ли мы запустить другие сегменты, которые мы рассматриваем. Например, более роскошные путешествия. Возможно, в классическом сегменте еще будет некоторый рост, но я бы сказал, что потенциал практически исчерпан», — добавляет он.
Чехи присматриваются к премиум-сегменту, поэтому компания приобрела еще один самолет с бизнес-конфигурацией для полетов по экзотическим направлениям. «По отзывам клиентов мы видим, что интерес к ним велик», — объясняет Елинек.
В целом в прошлом году экзотический бизнес демонстрировал значительный рост. Компания впервые отправила собственные самолеты на Кубу, во Вьетнам и Доминиканскую Республику, а следующей зимой ожидает 100-процентного роста за счет еще трех направлений — Мексики, Кении и Бахрейна.
Заключен контракт на три самолета
Помимо дальнемагистральных рейсов по экзотическим направлениям, DER Touristik EE будет располагать самолетами бизнес-класса для более близких направлений: «Мы договорились со Smartwings о самолете 737 Boeing Max в бизнес-конфигурации. Мы будем использовать этот самолет для таких направлений, как Кабо-Верде, ОАЭ и Оман зимой и таких направлений, как Турция, Испания и Греция летом».
Елинек не стал раскрывать сумму, которую туристическое агентство потратит на приобретение трех самолетов. «Конечно, это затраты, это риск, но с тем доверием, которое оказывают нам наши клиенты, мы верим, что это снова будет успешный проект», — сказал он.
20 000 крон на человека
В среднем стоимость туров составляет 20 000 крон на человека. Если сравнивать с прошлым годом, то это меньше на 3%. Но это связано с тем, что в миксе присутствуют экзотические направления, которые значительно дороже средиземноморских, добавляет Елинек.
Для классических туристических направлениях, таких как Египет, Испания и Греция, цены сопоставимы с прошлогодними. «Курс кроны — не единственный критерий для цен на туры. Важен также керосин (авиационный бензин), цена которого выше, чем в прошлом году. Еще один важный пункт — инфляция и то, насколько сильно сокращаются гостиничные мощности на данных направлениях», — добавляет Елинек, отмечая, что оборот турагентства в этом году будет выше, чем в прошлом, но прибыль точно не будет выше. «Это наши инвестиции в будущее», — объясняет он.
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