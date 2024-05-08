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Чешские кроны или евро? Оплата картой за границей может быть очень невыгодна

Новости 420on
3 июня 2024
10:30
864
Многие люди не меняют деньги перед поездкой в отпуск за границу и оплачивают большую часть своих расходов картой или снимают наличные на месте. Однако это может обойтись им дороже. Причиной тому — услуга под названием DCC, или динамическая конвертация валют.
Услуга используется, когда человек оплачивает какой-то товар, а продавец показывает ему терминал и просит выбрать, в чем он хочет расплатиться — в евро или в валюте страны, которая выдала карту(чешская крона). В данном контексте, конечно, заманчиво использовать крону, но предпочтительнее выбрать евро.

«Если человек решил заплатить в кронах, то обменным курсом будет курс DCC, установленный оператором терминала, — говорит Филип Грубы из Česká spořitelna. — Обычно этот курс менее выгоден, чем курс, установленный банком клиента».

По словам Михала Кузьмяка из Air Bank, комиссии у операторов терминалов обычно на 5-15% хуже, чем в чешских банках. По словам Терезы Кайзершотовой из Raiffeisenbank, она составляет от 2 до 10%.

То же самое может произойти и при снятии денег в банкомате. «Кроме того, некоторые банкоматы за границей могут взимать комиссию за пользование. Те, которые не взимают комиссию, должны быть помечены знаком no fee или free of charge», — предупреждает Михаэла Прухова из ČSOB. По ее словам, люди также должны заранее узнать, какие комиссии взимает их банк за снятие денег за границей.

Исключение в экзотических странах

Однако, по мнению Филипа Грубы, не следует автоматически отказываться от DCC. «Он может быть выгоден при снятии средств в экзотических странах, где обменный курс между местной валютой и кроной конвертируется через несколько валют», — говорит он.

Например, в Японии — из кроны в евро, из евро в британский фунт и только из британского фунта в японскую иену. «В этом случае обычному покупателю очень сложно рассчитать точную сумму в кронах, которая будет списана с его счета, когда он снимает иены наличными», — добавил он.
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