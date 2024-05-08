Чешские кроны или евро? Оплата картой за границей может быть очень невыгодна

Услуга используется, когда человек оплачивает какой-то товар, а продавец показывает ему терминал и просит выбрать, в чем он хочет расплатиться — в евро или в валюте страны, которая выдала карту(чешская крона). В данном контексте, конечно, заманчиво использовать крону, но предпочтительнее выбрать евро.





«Если человек решил заплатить в кронах, то обменным курсом будет курс DCC, установленный оператором терминала, — говорит Филип Грубы из Česká spořitelna. — Обычно этот курс менее выгоден, чем курс, установленный банком клиента».





По словам Михала Кузьмяка из Air Bank, комиссии у операторов терминалов обычно на 5-15% хуже, чем в чешских банках. По словам Терезы Кайзершотовой из Raiffeisenbank, она составляет от 2 до 10%.





То же самое может произойти и при снятии денег в банкомате. «Кроме того, некоторые банкоматы за границей могут взимать комиссию за пользование. Те, которые не взимают комиссию, должны быть помечены знаком no fee или free of charge», — предупреждает Михаэла Прухова из ČSOB. По ее словам, люди также должны заранее узнать, какие комиссии взимает их банк за снятие денег за границей.





Исключение в экзотических странах





Однако, по мнению Филипа Грубы, не следует автоматически отказываться от DCC. «Он может быть выгоден при снятии средств в экзотических странах, где обменный курс между местной валютой и кроной конвертируется через несколько валют», — говорит он.





Например, в Японии — из кроны в евро, из евро в британский фунт и только из британского фунта в японскую иену. «В этом случае обычному покупателю очень сложно рассчитать точную сумму в кронах, которая будет списана с его счета, когда он снимает иены наличными», — добавил он.