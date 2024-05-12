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Израиль ужесточит безвизовые поездки для чехов — без специального разрешения не пустят в самолет

Новости 420on
6 июня 2024
08:00
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С июля Израиль вводит обязательную электронную форму регистрации ETA для туристов из Чехии в рамках программы безвизовых поездок. Платное разрешение должно быть оформлено не менее чем за три дня до поездки, предупреждает Министерство иностранных дел.
Оформить разрешение на краткосрочную туристическую или деловую поездку сроком до 90 дней можно онлайн за плату в 25 шекелей (155 крон).

После регистрации выдается предварительное разрешение на поездку, которое действительно в течение двух лет или до тех пор, пока не изменятся данные заявителя, например, проездной документ или имя. Рекомендуется пройти регистрацию не позднее чем за 72 часа до поездки.

«Электронная регистрация ETA распространяется на всех чехов, независимо от возраста, включая младенцев, у которых наряду с чешским паспортом нет израильского паспорта. Если у пассажира нет этого разрешения, его могут не пустить на борт самолета, а билет может быть конфискован без возврата денег», — предупреждает Йозеф Трейбал, директор портала Letuška.cz.

В настоящее время в Израиль продаются десятки и сотни билетов в месяц; до начала конфликта в 2023 году их было в разы больше. Частные путешественники составляют относительно небольшую долю.

С июня обязательство действует в пилотном режиме для посетителей с немецкими и американскими паспортами. В июле оно будет распространено на некоторые другие страны, а для всех путешественников с заграничными паспортами оно станет необходимым с августа.

МИД уже давно не рекомендует посещать сектор Газа и призывает проявлять осторожность при поездках вблизи границы с Газой.

Визовые требования распространяются на учебу, работу, волонтерскую деятельность или долгосрочное пребывание, и желающие должны обратиться за визой в посольство Государства Израиль в Праге.
Израиль путешествие визы Туризм туристы Чехия

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