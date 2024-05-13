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Отдых в Турции подорожает. Популярное направление столкнулось с высокой инфляцией

Анастасия Князева
10 июня 2024
21:00
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Страна, куда тысячи чехов ежегодно отправляются на отдых, столкнулась с серьезным ростом цен. А рост расходов на услуги и товары в Турции не может усмирить даже валюта, которая все еще обесценивается.
Турция, по статистике одно из самых популярных туристических направлений для чехов, в последнее время переживает серьезный экономический кризис. В мае этого года инфляция в стране выросла более чем на 75% в годовом исчислении.

Настойчивые попытки Реджепа Эрдогана бороться с инфляцией в направлении, противоположном тому, которое рекомендует экономическая наука, повлияли на уровень инфляции. Фактически, в период высокой инфляции он надавил на центральный банк, чтобы тот снизил процентные ставки вместо того, чтобы их повышать. Последний подчинился, но специфическое решение Эрдогана не сработало и страна оказалась в худшем положении.

Логично, что это оказало неблагоприятное воздействие не только на местное население, но и на туристов, которые приезжают в страну.

«Туристам за пределами гостиничных комплексов приходится ожидать значительно более дорогих услуг, чем те, к которым они привыкли в стране. Только цены в отелях и ресторанах за последний год выросли на 93% в местной валюте», — говорит Петр Дуфек, главный экономист Creditas.

Но для иностранных туристов повышательное давление на инфляцию отчасти сдерживается падением курса местной валюты, которая реагирует на рост потребительских цен.

«Ослабление турецкой лиры приведет к тому, что туристы не почувствуют всю силу 75-процентной инфляции. На самом деле только за последний год местная валюта обесценилась примерно на 40% по отношению к доллару и евро», — объясняет экономист Creditas.

Турецкая лира слабеет не только по отношению к евро и доллару, но и по отношению к чешской кроне. За последние два года ее курс упал примерно наполовину. В настоящее время одна лира стоит 0,68 кроны.

Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus, также подтверждает тот факт, что инфляция в Турции лишь частично компенсируется ослаблением лиры.

«Рост курса чешской кроны по отношению к турецкой лире за последний год даже не приблизился к 80%. С чисто математической точки зрения, такой резкий рост цен в Турции не компенсируется более выгодным обменным курсом, поэтому отдых в этой стране должен быть значительно дороже для чехов по сравнению с прошлым годом», — объясняет он.

Несмотря на повышение цен на услуги, отдых в Турции для чехов останется доступным.

«Турция по-прежнему популярна своими низкими ценами, все может быть дороже, но это точно не будет недоступным для иностранцев. В 2022 году цены на гостиничные и ресторанные услуги все еще были вдвое ниже уровня ЕС», — говорит Петр Дюфек из Creditas.

Чехи, выбирающие Турцию для летнего отдыха, часто едут в эту страну в составе организованных туров, которые они покупают в туристических агентствах.

«Наши клиенты обычно едут в отели Турции с программой питания „все включено“, где на курорте есть все необходимое для отдыха», — говорит Иржина Экрт Йирушкова, пресс-секретарь туристического агентства Invia, добавляя, что в этом году туры в Турцию подорожали лишь незначительно. Гости будут избегать более дорогих товаров в магазинах и ресторанах.

Ян Бездек, пресс-секретарь компании CK Fischer, также подтверждает рост цен на туры. «Средняя цена на туры в Турцию выросла на несколько процентов по сравнению с прошлым сезоном. Рост следует за общим развитием цен», — сказал он.

Турция должна приспособиться к туристам
Туризм — один из важнейших источников дохода для Турции. Поэтому, несмотря на высокую инфляцию, стране придется хотя бы частично приспособиться к ожиданиям иностранных туристов, считают опрошенные эксперты.

«Если они резко повысят цены на товары и услуги для туристов, это отразится в снижении спроса», — говорит Йирушкова из туристического агентства Invia.

Такое развитие событий можно наблюдать, например, в ценах на организованные поездки за пределы курорта, превышающих базовую стоимость тура. «Эта сумма, конечно, не настолько выше, чем в прошлом году, чтобы достичь уровня инфляции», — добавляет она.

Евро вместо собственной валюты
По словам Томаса Вольфа, представителя компании Citfin, в условиях обесценивания турецкой валюты переход на более выгодную валюту — вариант для многих местных продавцов.

«Ситуация в Турции дошла до того, что сами турки не хотят пользоваться своей лирой. Через год из 100 лир у вас реально останется только 25 лир. В такой ситуации вы всегда предпочтете иностранную валюту, а поскольку Турция — излюбленное место отдыха богатых европейцев, это доллар или евро», — объясняет Вольф.

Поэтому, по словам Катержины Павликовой, пресс-секретаря компании Čedok, туристам, отправляющимся на отдых в Турцию, не обязательно менять деньги, которые они берут с собой, на турецкие лиры.

«На рынках можно торговаться в евро или долларах. Во многих местах вы также можете без проблем расплачиваться кредитными картами, а также оплачивать делегатам поездки картами или в евро», — подтвердила представительница туристического агентства Chedok.

Тот же принцип используется и в переговорах между туристическими агентствами и местными гостиничными курортами. Сделки в основном заключаются в евро.

По ее словам, несмотря на высокую инфляцию, интерес к этому месту будет расти. «Мы видим растущий спрос на туры, например, на Эгейскую Ривьеру», — заключает пресс-секретарь Катержина Павликова.
Турция путешествие

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