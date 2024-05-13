Секс-туризм, барбекю или животные на курортах. Чего стоит опасаться летом на отдыхе?
12 июня 2024
14:00
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Каникулы не за горами, и врачи напоминают чехам, чего следует остерегаться во время летнего отдыха. Помимо проблем с пищеварением, вызванных ошибками при приготовлении мяса на гриле, они предупреждают о росте секс-туризма и связанных с ним рисках. Перед поездкой в Хорватию советуют сделать прививку от гепатита, а в Турции и Египте не гладить собак и кошек.
В прошлом году чешские врачи зарегистрировали в десятки случаев заболевания обезьяньей оспой, в этом году их число пока исчисляется единицами. Тем не менее специалисты предупреждают: риск передачи инфекции особенно высок при половых контактах. А секс-туризм по экзотическим направлениям все больше привлекает чехов.
«Обезьянья оспа — это заболевание, связанное с сексуальным туризмом. На сайте Министерства здравоохранения вы можете найти список учреждений, которые делают прививки от этой болезни», — советует Матьяш Фошум, директор Департамента охраны общественного здоровья Министерства. «Чешская Республика получила вакцины в подарок от Европейского союза, поэтому вакцина предоставляется бесплатно», — добавляет он.
Еще одно заболевание, связанное с путешествиями, — малярия. «Это инфекция, которую сильно недооценивают, и если ею пренебречь, пациент может умереть очень быстро», — предупреждает Милан Троянек, эксперт по медицине путешествий и инфекционным заболеваниям на 2-м медицинском факультете Карлова университета в Праге.
По его словам, чехи боятся противомалярийных препаратов больше, чем самой малярии. «Однако есть районы, которые настолько рискованны, что противомалярийные препараты необходимо использовать», — говорит Троянек. По его словам, перед отпуском в Хорватии также стоит сделать прививку от гепатита А, поскольку в этом регионе заболеваемость выше.
«Малоизвестно, что если вы поедете в такие страны, как Турция или Египет, и вас поцарапает кошка, вы окажетесь в зоне повышенного риска заражения бешенством. Это 100-процентно смертельная болезнь», — говорит Троянек, добавляя, что никогда не погладит кошку или собаку на курорте в отеле.
Он также предупреждает о комарах, которые в Средиземноморье переносят такие заболевания, как лейшманиоз.
Будьте осторожны при приготовлении барбекю летом
Летом в клиниках также регулярно появляются люди с проблемами пищеварения, диареей и болями в животе, вызванными ошибками при приготовлении блюд на гриле. Врачи подчеркивают, что необходимо использовать свежие продукты и держать их в прохладном месте до обработки.
Также необходимо отделять приготовленную пищу от неприготовленной, например, не резать сырое мясо и овощи одним и тем же ножом. Важно готовить мясо так, чтобы оно было прожарено до конца в центре. Более опытные повара могут использовать пищевой термометр; остальным следует придерживаться правила: 10 минут на приготовление и минимальная температура 72°C.
Если вы уже заразились и у вас, например, диарея, вам следует много пить и соблюдать диету. «Эндиарон — это препарат, который помогает при диарее, вызванной кишечной палочкой, но здесь мы с этим почти не сталкиваемся», — говорит Троянек, который не советует использовать лекарства без разбора.
Вместо них он рекомендует использовать древесный уголь. Он говорит, что следует быть бдительными и обращаться за медицинской помощью, если у человека появились боли в животе или рвота.
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