Отдых в Европе для чехов в этом году станет дороже

Это следует из анализа инвестиционной платформы Portu.





«Чешская крона значительно ослабла по сравнению с прошлым годом. Даже если предположить, что цены в местной валюте остались неизменными, благодаря развитию курса кроны по отношению к другим валютам стоимость отдыха может вырасти», — сказал аналитик Portu Лукаш Рашка. По его словам, неблагоприятное развитие обменного курса сказалось на самых популярных зарубежных направлениях чехов — Хорватии, Словакии, Италии и Греции. Напротив, для поездок в Турцию или Египет курсовая динамика была положительной, так как их валюты значительно ослабли по отношению к кроне за последний год.





Анализ предупреждает, что обесценивание кроны также приведет к удорожанию транспорта при поездках за границу. Туристы должны быть готовы не только к более дорогим, чем в прошлом году, авиабилетам, но и к более высоким сборам за проезд, которые также устанавливаются в евро.





Чешские туристы не смогут существенно сэкономить на покупке продуктов питания или оплате услуг в местах отдыха. Общий уровень цен в Чехии, Словакии и Хорватии, например, схож, хотя по отдельным позициям можно найти различия. Обед в обычном ресторане в Чехии и Словакии дешевле, чем в Хорватии, как и пинта местного пива или курица. В Хорватии, напротив, дешевле сыр, билеты в кино или сигареты.