Отменяете поездку? Можно вернуть часть денег с помощью правильной страховки

Первый вариант — связаться с туристическим агентством напрямую. Отмена может быть произведена в любое время, но, разумеется, за отмену взимается плата. «Если клиент отказывается от поездки по личным причинам, с него взимается плата за отмену, которая указана в общих условиях», — говорит Катержина Халоупкова из Ассоциации чешских туристических агентств.



Плата за отмену бронирования зависит от количества дней до вылета. «Обычно штрафы самые высокие при аннуляции за пять дней до вылета или меньше, но это зависит от типа тура и туристического агентства», — добавила она.



В законе особо оговаривается, что «если плата за отмену бронирования согласована, ее размер должен быть разумным». Отмена отпуска всегда возможна без объяснения причин.



Однако, согласно Гражданскому кодексу, человек может отправить в отпуск вместо себя другого человека. «Не менее чем за семь дней до отъезда. Однако за такую замену может взиматься плата, установленная, например, авиакомпанией», — объясняет Халоупкова.



Поэтому туристические агентства рекомендуют страховку от отмены путешествий. Часто ее включают в стоимость поездки. Такую страховку имеет смысл использовать не только в организованных, но и в индивидуальных турах. То есть в ситуации, когда человек сам покупает авиабилет или билет и отель. «Не так важно, что именно купил клиент — тур или туристическую услугу. Оба варианта могут быть застрахованы по отдельности у конкретных страховщиков, и тогда премия за страхование отмены рассчитывается как процент от страховой стоимости», — говорит Милан Каня из страховой компании Kooperativa.



Несколько процентов от стоимости

По словам Катержины Новотной из страховой компании Allianz, стоимость страховки отмены варьируется между 3 и 4% от стоимости тура, когда застрахованный участвует в ущербе, и между 5 и 6% без этого.



«Претендовать на отмену поездки можно в заранее определенных обстоятельствах. В основном это внезапные болезни или травмы, из-за которых клиент не может отправиться в отпуск», — сказала она, добавив, что другими причинами могут быть такие явления, как наводнение, предписанный карантин, значительный ущерб имуществу, серьезное преступление против застрахованного, получение неожиданного уведомления и так далее.



Во всех случаях необходимо предоставить подтверждение ситуации, вызвавшей отмену. В случае болезни или травмы это медицинское заключение. «Помимо подтверждения причины отмены, необходимо также приложить доказательства оплаты поездки или туристической услуги, ее отмены и счета за отмену от поставщика», — говорит Каня.



«Не существует установленного срока, до которого клиент должен сообщить страховой компании об ущербе, однако идеальным вариантом будет сообщить об этом немедленно», — сказал он, добавив, что теоретически это можно сделать и задним числом за последние четыре года.