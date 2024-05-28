Отменяете поездку? Можно вернуть часть денег с помощью правильной страховки
22 июня 2024
19:08
239
Ситуация, в которую никто не хочет попасть. Вам осталось несколько дней до отпуска, но случается непредвиденное — от перелома руки до ограбления квартиры и серьезных семейных проблем. В этом случае есть шанс, что вам вернут хотя бы часть денег, потраченных на отдых.
Первый вариант — связаться с туристическим агентством напрямую. Отмена может быть произведена в любое время, но, разумеется, за отмену взимается плата. «Если клиент отказывается от поездки по личным причинам, с него взимается плата за отмену, которая указана в общих условиях», — говорит Катержина Халоупкова из Ассоциации чешских туристических агентств.
Плата за отмену бронирования зависит от количества дней до вылета. «Обычно штрафы самые высокие при аннуляции за пять дней до вылета или меньше, но это зависит от типа тура и туристического агентства», — добавила она.
В законе особо оговаривается, что «если плата за отмену бронирования согласована, ее размер должен быть разумным». Отмена отпуска всегда возможна без объяснения причин.
Однако, согласно Гражданскому кодексу, человек может отправить в отпуск вместо себя другого человека. «Не менее чем за семь дней до отъезда. Однако за такую замену может взиматься плата, установленная, например, авиакомпанией», — объясняет Халоупкова.
Поэтому туристические агентства рекомендуют страховку от отмены путешествий. Часто ее включают в стоимость поездки. Такую страховку имеет смысл использовать не только в организованных, но и в индивидуальных турах. То есть в ситуации, когда человек сам покупает авиабилет или билет и отель. «Не так важно, что именно купил клиент — тур или туристическую услугу. Оба варианта могут быть застрахованы по отдельности у конкретных страховщиков, и тогда премия за страхование отмены рассчитывается как процент от страховой стоимости», — говорит Милан Каня из страховой компании Kooperativa.
Несколько процентов от стоимости
По словам Катержины Новотной из страховой компании Allianz, стоимость страховки отмены варьируется между 3 и 4% от стоимости тура, когда застрахованный участвует в ущербе, и между 5 и 6% без этого.
«Претендовать на отмену поездки можно в заранее определенных обстоятельствах. В основном это внезапные болезни или травмы, из-за которых клиент не может отправиться в отпуск», — сказала она, добавив, что другими причинами могут быть такие явления, как наводнение, предписанный карантин, значительный ущерб имуществу, серьезное преступление против застрахованного, получение неожиданного уведомления и так далее.
Во всех случаях необходимо предоставить подтверждение ситуации, вызвавшей отмену. В случае болезни или травмы это медицинское заключение. «Помимо подтверждения причины отмены, необходимо также приложить доказательства оплаты поездки или туристической услуги, ее отмены и счета за отмену от поставщика», — говорит Каня.
«Не существует установленного срока, до которого клиент должен сообщить страховой компании об ущербе, однако идеальным вариантом будет сообщить об этом немедленно», — сказал он, добавив, что теоретически это можно сделать и задним числом за последние четыре года.
Плата за отмену бронирования зависит от количества дней до вылета. «Обычно штрафы самые высокие при аннуляции за пять дней до вылета или меньше, но это зависит от типа тура и туристического агентства», — добавила она.
В законе особо оговаривается, что «если плата за отмену бронирования согласована, ее размер должен быть разумным». Отмена отпуска всегда возможна без объяснения причин.
Однако, согласно Гражданскому кодексу, человек может отправить в отпуск вместо себя другого человека. «Не менее чем за семь дней до отъезда. Однако за такую замену может взиматься плата, установленная, например, авиакомпанией», — объясняет Халоупкова.
Поэтому туристические агентства рекомендуют страховку от отмены путешествий. Часто ее включают в стоимость поездки. Такую страховку имеет смысл использовать не только в организованных, но и в индивидуальных турах. То есть в ситуации, когда человек сам покупает авиабилет или билет и отель. «Не так важно, что именно купил клиент — тур или туристическую услугу. Оба варианта могут быть застрахованы по отдельности у конкретных страховщиков, и тогда премия за страхование отмены рассчитывается как процент от страховой стоимости», — говорит Милан Каня из страховой компании Kooperativa.
Несколько процентов от стоимости
По словам Катержины Новотной из страховой компании Allianz, стоимость страховки отмены варьируется между 3 и 4% от стоимости тура, когда застрахованный участвует в ущербе, и между 5 и 6% без этого.
«Претендовать на отмену поездки можно в заранее определенных обстоятельствах. В основном это внезапные болезни или травмы, из-за которых клиент не может отправиться в отпуск», — сказала она, добавив, что другими причинами могут быть такие явления, как наводнение, предписанный карантин, значительный ущерб имуществу, серьезное преступление против застрахованного, получение неожиданного уведомления и так далее.
Во всех случаях необходимо предоставить подтверждение ситуации, вызвавшей отмену. В случае болезни или травмы это медицинское заключение. «Помимо подтверждения причины отмены, необходимо также приложить доказательства оплаты поездки или туристической услуги, ее отмены и счета за отмену от поставщика», — говорит Каня.
«Не существует установленного срока, до которого клиент должен сообщить страховой компании об ущербе, однако идеальным вариантом будет сообщить об этом немедленно», — сказал он, добавив, что теоретически это можно сделать и задним числом за последние четыре года.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
19 ИЮНЯ 2024
850
Во второй раз издание CzechCrunch составило карту крупнейших чешских игроков электронной коммерции в соответствии с их продажами в прошлом году. В результате получился уникальный рейтинг.
16:30
19 ИЮНЯ 2024
24256
В то время как интерес к отдыху в Хорватии стагнирует, старые летние направления возвращаются. Многих чехов отпугивают растущие цены в Хорватии, согласно данным портала Slevomat и опроса Ipsos.
15:00
19 ИЮНЯ 2024
6662
Магазины одежды в Чехии постепенно начинают свои традиционные летние распродажи. В этом году некоторые из них надеются распродать запасы, накопленные за предыдущие месяцы, из-за снижения спроса....
16:30
18 ИЮНЯ 2024
1025
Система путешествий «Дрозд» (Drozd), которая используется для связи людей за границей с государственной администрацией, теперь добавлена на «Портал гражданина». Об этом объявили министр иностранных...
17:00
16 ИЮНЯ 2024
1619
Чехам из приграничных районов все еще имеет смысл ездить за покупками в Германию. В пятницу на парковке супермаркета Lidl во Фрайунге (Германия), в 20 километрах от перехода в Стражном, стояло...
16:30
14 ИЮНЯ 2024
3094
Отправляясь в отпуск в этом году, водители могут ожидать нескольких нововведений, например возможности купить однодневную виньетку в некоторых странах. В Хорватии планируют больше внимания уделять...
10:30
14 ИЮНЯ 2024
2564
Отдых на европейских направлениях подорожает для чехов в этом году примерно на 5%. Причиной является ослабление курса чешской кроны по отношению к евро, так как текущий обменный курс 24,70 кроны за...
18:00
12 ИЮНЯ 2024
1163
Всегда стоит покупать виньетку в государственном электронном магазине www.edalnice.cz или в официальных пунктах продаж Чешской почты и автозаправочных станций EuroOil. Другие сайты или киоски могут...
14:00
12 ИЮНЯ 2024
2985
Каникулы не за горами, и врачи напоминают чехам, чего следует остерегаться во время летнего отдыха. Помимо проблем с пищеварением, вызванных ошибками при приготовлении мяса на гриле, они...
21:00
10 ИЮНЯ 2024
3107
Страна, куда тысячи чехов ежегодно отправляются на отдых, столкнулась с серьезным ростом цен. А рост расходов на услуги и товары в Турции не может усмирить даже валюта, которая все еще обесценивается.
08:00
6 ИЮНЯ 2024
1537
С июля Израиль вводит обязательную электронную форму регистрации ETA для туристов из Чехии в рамках программы безвизовых поездок. Платное разрешение должно быть оформлено не менее чем за три дня до...
14:00
3 ИЮНЯ 2024
1045
Не только в Чехии торговые сети ломают голову над тем, должны ли они соотносить процентную скидку с самой низкой ценой за последние 30 дней. Директива ЕС и чешский закон о защите прав потребителей...
10:30
3 ИЮНЯ 2024
7636
Многие люди не меняют деньги перед поездкой в отпуск за границу и оплачивают большую часть своих расходов картой или снимают наличные на месте. Однако это может обойтись им дороже. Причиной тому —...
09:30
2 ИЮНЯ 2024
2532
В 2024 году Карловарский международный кинофестиваль пройдет в Чехии в 58-й раз. Когда он состоится, какие фильмы ожидают зрителей и какова стоимость билетов? Предлагаем обзор того, что уже...
13:00
28 МАЯ 2024
2114
Похоже, гигантская инфляция последних нескольких месяцев не настолько поколебала сбережения чехов, чтобы они отказались от летнего отпуска за границей. Турагентства сообщают о рекордном интересе.