На «Портал гражданина» добавлена система оповещения «Дрозд» для чешских туристов

По словам Бартоша, «Портал гражданина» предлагает более 600 услуг, и теперь к ним добавился «Дрозд». Работа по включению приложения в портал заняла около двух месяцев, а интеграция со всеми уведомлениями обошлась в сумму не более 10 миллионов крон, рассказал Чешскому агентству новостей заместитель премьер-министра по цифровизации. С апреля мобильное приложение «Портал гражданина» скачали около 200 000 человек, а всего порталом пользуются около 1,5 миллиона граждан, отметил Бартош.



Мобильную версию Портала гражданина можно скачать в App Store и Google Play. Форма системы путешествий Drozd в приложении состоит из информации о путешественнике, сведений о его пребывании за границей, информации о попутчиках и контактном лице в Чехии. На основе приведенных данных Госдеп рассылает всем зарегистрированным лицам электронные письма, SMS-сообщения и уведомления.



«Важность системы „Дрозд“ была продемонстрирована и во время последнего туристического сезона, когда люди получали ранние предупреждения о пожарах на острове Родос или в Турции, а также о кризисной линии, по которой они могли связаться», — добавил Бартош.



По словам Липавского, в прошлый летний туристический сезон в «Дрозде» зарегистрировалось более 108 000 граждан. В этом году к концу мая наибольшее количество пассажиров отметилось на территории Египта — около 4 500 случаев, за ним следуют Турция (почти 1 500), Великобритания (1 100), Греция (более 1 000) и Тунис (почти 1 000).



Чтобы помочь туристам, Чехия этим летом традиционно усилит свое консульство в Барселоне и откроет представительства в Бургасе (Болгария) и хорватских городах Риека и Сплит. В некоторых хорватских и болгарских городах будут действовать совместные полицейские патрули.



Министерство иностранных дел призвало граждан ответственно подходить к путешествиям, при этом возможная помощь посольства за границей должна быть последним средством. Посольства и другие представительства могут помочь при потере или краже проездного документа, потере денег, стать посредником при установлении контакта в случае несчастного случая или смерти, при необходимости репатриации или при общении с местными властями в случае ареста или если гражданин стал жертвой преступления.



«Мы запускаем эту линию сегодня, и на первом этапе она будет обслуживать чешских граждан, попавших в беду в европейских странах. Линия будет работать в круглосуточном режиме», — пояснил Липавский.



Сеть почетных консульств также расширилась на греческий остров Лефкада, Акабу в Иордании, Ванкувер в Канаде, Лилль во Франции, Либерию, Того, Бенин и Бутан, объявил глава чешской дипломатии.



Бартош также сообщил на пресс-конференции, что доля туризма в национальном валовом внутреннем продукте составляет 2,2%. В туризме работает 226 000 человек.



Согласно данным МИДа, опубликованным в декабре, больше всего чехов прошлым летом снова отправилось на отдых в Хорватию — около 800 000 человек. За ней следуют Греция с 640 000 посетителей и Италия с 470 000. Албания и Португалия, включая Мадейру и Азорские острова, также были очень популярными направлениями.