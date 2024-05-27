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Чехи предпочли Хорватии другую страну из-за подскочивших цен

Анастасия Князева
19 июня 2024
16:30
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В то время как интерес к отдыху в Хорватии стагнирует, старые летние направления возвращаются. Многих чехов отпугивают растущие цены в Хорватии, согласно данным портала Slevomat и опроса Ipsos.
Туристические агентства, турфирмы и порталы скидок сейчас начинают продавать предложения на летний отдых за границей категории last minute. Если в прошлом году наибольший интерес вызывали Адриатика и Северная Африка, то в этом году все больше чехов отправляются в Австрию, Италию и Болгарию.

«Поскольку Хорватия с прошлого года значительно подорожала, чехи стали отдавать предпочтение ранее более дорогим направлениям, таким как Италия или Австрия. Сегодня соотношение цен схожее, поэтому многие отправятся туда», — сказал Матей Дворский, временный директор Slevomat.

«Несмотря на то, что многие чехи в этом году не обойдут вниманием Хорватию, Италия предлагает вырваться в горы, где прохладнее, что люди обязательно оценят во время летней жары», — добавил он.

Интерес к отдыху в Италии у Slevomat в 20 раз выше, чем до пандемии, а в Австрии — почти в девять раз. Австрия привлекает многих чехов благодаря близкому расположению и широкому выбору развлечений на свежем воздухе. Например, растет популярность альпинизма и горного велосипеда.

Согласно опросу Ipsos, 58% чехов планируют отправиться на отдых за границу в период с июля по сентябрь этого года. Согласно опросу, среди 1 000 респондентов наиболее распространенными направлениями являются Италия, Хорватия и Словакия. С другой стороны, более четверти людей отправятся в Чехию, а десятая часть останется дома. Что касается выбора места, 63% чешских респондентов собираются на море, 29% — в горы.

Хотя в этом году Хорватия, скорее всего, сохранит свое традиционное лидерство по общему числу чешских туристов, ее отрыв, скорее всего, снова сократится. Согласно статистике, число чешских туристов в Италии подскочило до 637 000 в прошлом году с 519 000 годом ранее, в то время как число туристов в Хорватии упало до 815 000 с 846 000 в 2022 году. На втором месте оказалась Словакия, где число чешских туристов выросло с 631 000 до 698 000.

Хорватия и Италия — одни из тех направлений, куда чехи часто путешествуют на машине самостоятельно, без турагентства, договариваясь о жилье напрямую через порталы скидок или такие сервисы, как Booking и Airbnb.

По словам Алеша Котека из CK České kormidlo, туроператора, специализирующегося на автобусных турах, больше всего запросов и бронирований в последние недели было на Хорватию, а вот Италия уже на 90% распродана на ближайшие несколько недель. Также большой интерес проявляется к Болгарии и Турции.

Такие туристические агентства, как Čedok, Fischer и Exim, сообщают о наибольшем интересе к греческим островам, турецкой Ривьере, Испании и Египту в последнюю минуту.

«В этом году предварительные продажи были чрезвычайно высокими. Вместимость туров июля и августа как основных летних месяцев ограничена, поэтому мы видим, что многие люди, даже с детьми, планируют выехать в течение июня», — рассказал Newsweek Ян Бездек, представитель группы Der Touristik.
путешествие Хорватия Италия

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