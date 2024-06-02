В каких странах с евро чехи заплатят больше за отдых
24 июня 2024
15:00
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Чешские туристы заплатят до 10% больше в странах, где в ходу евро, во время летних каникул по сравнению с прошлым годом из-за обесценивания кроны и инфляции в отдельных государствах. Особенно это касается Хорватии и Испании. В Италии чехи могут рассчитывать на рост расходов примерно на 6%. Это следует из анализа, проведенного валютным трейдером Purple Trading.
«Текущий курс кроны составляет около 24,85 кроны за евро, но год назад он был 23,70. Одна только разница в курсах сделает отдых в еврозоне на 5% дороже для чехов по сравнению с прошлым годом», — сказал аналитик Purple Trading Петр Лайсек. В настоящее время евро также используется в Хорватии, где, в отличие от начала прошлого года, больше нельзя платить в кунах. Излишки кун в этом году можно обменять только в головном офисе национального банка в Загребе, добавил эксперт.
Рассматривая общие расходы, сказал он, необходимо следить за тенденциями инфляции в соответствующих странах. В еврозоне они совершенно разные. Италия уже балансирует на грани дефляции, а цены в мае выросли на 0,8% в годовом исчислении. Во Франции Лайсек ожидает, что инфляция за лето составит около 2%, так что вместе с разницей в обменных курсах средний рост цен составит около 7%. По его словам, в Греции ситуация аналогичная.
В Испании инфляция все еще относительно высока — 3,5% в мае. По словам аналитика, там люди могут рассчитывать на рост цен на 8-10%. В Хорватии инфляция этим летом может составить около 4%. Вместе с курсовой разницей отдых в Хорватии подорожает в этом году примерно на десятую часть, считает Лайсек.
За пределами еврозоны отдых в Турции, которая все еще сталкивается с огромной инфляцией, станет значительно дороже. В мае она составляла 75%. Хотя за последний год турецкая лира значительно ослабла по отношению к кроне, высокая инфляция все равно сделает отдых более дорогим. За год лира обесценилась на 22%, поэтому отдых для чехов все равно будет дороже примерно на 50%. Возможно, будет удобнее расплачиваться в евро или долларах, которые некоторые торговцы с удовольствием принимают, поскольку эти валюты гораздо более стабильны, чем лира, отметил Лайсек.
За год крона также значительно подорожала по отношению к египетскому фунту — на 30%. Инфляция в Египте в мае составила 27%, практически сведя на нет повышение курса кроны. Таким образом, отдых в Египте должен обойтись чехам примерно в ту же сумму, что и в прошлом году, считает аналитик.
Цены на топливо также могут оказать значительное влияние на стоимость отдыха. Водители будут платить больше, чем в прошлом году, особенно те, у кого дизельные автомобили. Бензин в Чехии стал дороже всего на 0,5 кроны за литр, в то время как разница для дизельного топлива составляет 4 кроны. Тем не менее в Чехии все еще значительно дешевле, чем в западных странах, и при путешествии на автомобиле определенно стоит заправляться как можно чаще на территории Чехии, отметил Лайсек.
Рассматривая общие расходы, сказал он, необходимо следить за тенденциями инфляции в соответствующих странах. В еврозоне они совершенно разные. Италия уже балансирует на грани дефляции, а цены в мае выросли на 0,8% в годовом исчислении. Во Франции Лайсек ожидает, что инфляция за лето составит около 2%, так что вместе с разницей в обменных курсах средний рост цен составит около 7%. По его словам, в Греции ситуация аналогичная.
В Испании инфляция все еще относительно высока — 3,5% в мае. По словам аналитика, там люди могут рассчитывать на рост цен на 8-10%. В Хорватии инфляция этим летом может составить около 4%. Вместе с курсовой разницей отдых в Хорватии подорожает в этом году примерно на десятую часть, считает Лайсек.
За пределами еврозоны отдых в Турции, которая все еще сталкивается с огромной инфляцией, станет значительно дороже. В мае она составляла 75%. Хотя за последний год турецкая лира значительно ослабла по отношению к кроне, высокая инфляция все равно сделает отдых более дорогим. За год лира обесценилась на 22%, поэтому отдых для чехов все равно будет дороже примерно на 50%. Возможно, будет удобнее расплачиваться в евро или долларах, которые некоторые торговцы с удовольствием принимают, поскольку эти валюты гораздо более стабильны, чем лира, отметил Лайсек.
За год крона также значительно подорожала по отношению к египетскому фунту — на 30%. Инфляция в Египте в мае составила 27%, практически сведя на нет повышение курса кроны. Таким образом, отдых в Египте должен обойтись чехам примерно в ту же сумму, что и в прошлом году, считает аналитик.
Цены на топливо также могут оказать значительное влияние на стоимость отдыха. Водители будут платить больше, чем в прошлом году, особенно те, у кого дизельные автомобили. Бензин в Чехии стал дороже всего на 0,5 кроны за литр, в то время как разница для дизельного топлива составляет 4 кроны. Тем не менее в Чехии все еще значительно дешевле, чем в западных странах, и при путешествии на автомобиле определенно стоит заправляться как можно чаще на территории Чехии, отметил Лайсек.
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