Smartwings запускает онлайн-регистрацию на рейсы для клиентов туристических агентств
1 июля 2024
13:00
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Благодаря сотрудничеству с чешской авиакомпанией Smartwings клиенты группы Der Touristik CZ (Fischer и Exim tours) теперь смогут регистрироваться на рейсы онлайн, что позволит им сэкономить время в аэропорту. Первые клиенты могли воспользоваться новой услугой в субботу, 29 июня. Опция онлайн-регистрации будет открыта за 30 часов до вылета.
Перед вылетом каждый пассажир получит электронное письмо и текстовое сообщение со специальным кодом и ссылкой с инструкциями о том, как быстро и удобно зарегистрировать свой багаж, не выходя из дома.
«Посадочный талон можно сохранить в телефоне или распечатать. По прибытии в аэропорт им не нужно стоять в очереди, они сдают багаж на стойке самообслуживания, а затем проходят контроль безопасности. Для нас было очень важно запустить онлайн-регистрацию в начале летних каникул, когда большинство людей улетают на отдых. Это позволит сотням тысяч клиентов воспользоваться данной услугой», — объясняет Ян Бездек, руководитель отдела коммуникаций туристических агентств Fischer и Exim tours.
Однако это нововведение, привычное для регулярных рейсов, к сожалению, все же имеет один недостаток для туристов. При онлайн-регистрации на рейс им будет выделено место в самолете, и они не смогут его выбрать. Так что если вы хотите получить место у окна или, наоборот, вообще не сидеть в середине, такая онлайн-регистрация вас не устроит. Для коротких перелетов автоматическое предоставление места для пассажира, возможно, не будет трагедией, но для длительных перелетов это уже станет серьезным недостатком.
Шесть месяцев работы
«Для того чтобы онлайн-регистрация работала на чартерных рейсах, необходимо было технически решить вопрос передачи данных из системы бронирования туристического агентства в систему бронирования и регистрации нашей авиакомпании. Вместе мы работали над этим проектом в течение шести месяцев», — говорит представитель Smartwings Владимира Дуфкова.
В любом случае, пражский аэропорт рад этому достижению, поскольку ожидает, что всего за два летних месяца он обслужит более 3,5 миллионов пассажиров, что на 10% больше, чем в прошлом году.
«По этой причине для нас также важно, что до начала летнего сезона нам удалось запустить услугу самостоятельной регистрации багажа в Терминале 1 на восьми новых стойках, которые будут доступны для рейсов за пределами Шенгенской зоны. В Терминале 2 стойки самообслуживания работают уже пять лет и быстро набирают популярность», — говорит пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова.
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